Κίνηση ανοίγματος από Καράκας: Επαφές Ροδρίγκες με ισπανικές και γαλλικές εταιρείες

Στο φόντο των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο υδρογονανθράκων, στο τραπέζι «στρατηγικές συμμαχίες» και ενεργειακή κυριαρχία

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, συναντήθηκε χθες Τετάρτη με ηγετικά στελέχη δυο ξένων πετρελαϊκών εταιρειών, της ισπανικής Repsol και της γαλλικής Maurel & Prom, στα απόνερα της δραστικής τροποποίησης του νομικού πλαισίου για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο υπέδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο.

Η Πρόεδρος «είχε συνάντηση» με στελέχη της Repsol «προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή εθνική κυριαρχία της χώρας, με σεβασμό και αμοιβαία επωφελή συνεργασία» καθώς επίσης και με στελέχη της Maurel & Prom με σκοπό «να εδραιωθούν στρατηγικές συμμαχίες που ενισχύουν την ενεργειακή παραγωγική δυναμικότητα της χώρας», σύμφωνα με δυο χωριστές ανακοινώσεις της PdVSA, του δημόσιου κολοσσού του τομέα. Και οι δυο εταιρείες ήταν ήδη παρούσες στη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

