ΟΗΕ: «Σοβαρή στιγμή για την παγκόσμια ασφάλεια» η λήξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για τα πυρηνικά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισόβια στον 59χρονο για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένοπλος κρυβόταν σε γήπεδο γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς – «Επίθεση στο δημοκρατικό σύστημα», λέει το FBI

Άνδρας ηλικίας 59 ετών άκουσε να του απαγγέλλεται ποινή ισόβιας κάθειρξης για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία Φλόριντα, στην τελική ευθεία της εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δικαστής, Αϊλίν Κάνον, καταδίκασε τον Ράιαν Γουέσλι Ρουθ να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης και 84 μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή μετά την καταδίκη του από σώμα ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου για όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών της απόπειρας δολοφονίες υποψηφίου για την προεδρία και της επίθεσης εναντίον λειτουργών ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Τη 15η Σεπτεμβρίου 2024, πράκτορες της υπηρεσίας προστασίας υψηλών προσώπων (Secret Service) πυροβόλησαν εναντίον ενόπλου που κρυβόταν σε έκταση με χαμηλή βλάστηση σε τομέα ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα των ακινήτων, του τότε ακόμη πρώην και υποψήφιου Προέδρου Τραμπ, στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Με βάση το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στη δίκη, αστυνομικοί βρήκαν κατόπιν εφοδιασμένο με διόπτρα τουφέκι Norinco SKS (σ.σ. παραγόμενο στην Κίνα, με άδεια, αντίγραφο ημιαυτόματου τουφεκιού σοβιετικού σχεδιασμού), γεμάτο γεμιστήρα, ατσάλινες πλάκες για αλεξίσφαιρο γιλέκο και κάμερα προσαρμοσμένη στον φράκτη, στραμμένη στο σημείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να παίξει γκολφ.

«Το σχέδιο του Ρουθ να δολοφονήσει μείζονα υποψήφιο για την προεδρία, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν χυδαία επίθεση εναντίον του δημοκρατικού συστήματός μας», σχολίασε ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ.

Ο εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες τόνισε ότι η ποινή «αντανακλά» τη «θεμελιώδη αλήθεια» ότι «η πολιτική βία είναι αντιαμερικανική και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΔΙΚΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα