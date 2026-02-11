Σουτζούκος και ζιβανία

Η συμμορία των βαμπίρ συνεχίζει τη ζωή της σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα και ακόμα υπαγορεύει τους δικούς της όρους στον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Τραμπ, ένας από τους θαμώνες της έπαυλης των διεστραμμένων, καλεί σε συνάντηση στις 19 Φεβρουαρίου το «Συμβούλιο της Ειρήνης» που ο ίδιος δημιούργησε. Και προσκάλεσε και τον Χριστοδουλίδη από την Κύπρο, λέει. Στην προηγούμενη συνάντηση δεν είχε μπορέσει να πάει ο Χριστοδουλίδης βρίσκοντας μια δικαιολογία. Θα πάει αυτή τη φορά, άραγε; Θα θυσιάσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα γίνει μέλος αυτού του Συμβουλίου; Ξέρετε. Αυτός είναι ο όρος του Τραμπ. Το κόστος της ένταξης είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια! Ευτυχώς που δεν ξέρει και καλά την Κύπρο και δεν γνωρίζει για εμάς εδώ! Μήπως δεν θα μπορούσε να προσκαλέσει και αυτό το δικό μας κρατίδιο- φάντασμα, όπως προσκάλεσε το μη αναγνωρισμένο Κόσοβο; Πάλι δεν ξέρει κανείς. Αν καλέσει τον δικό μας Τουφάν; Ο Τουφάν θα κοιτάξει τι θα πει ο Ερντογάν. Και αφού ο Ερντογάν κοιτάει τι λέει ο Τραμπ, αν πει στον Τουφάν «πήγαινε», θα πάει. Ίδρυσε, λέει, «Συμβούλιο Ειρήνης» ο θαμώνας του καταγωγίου του Epstein που βγήκαν στη φόρα η βρομιά και η τερατωδία του! Δεν είμαι βέβαιος για την κατάσταση της διαστροφής εκείνων που θα συμμετάσχουν σε αυτό το Συμβούλιο. Φαίνεται ότι φοβούνται. Φοβούνται να μην γίνουν στόχος του Τραμπ. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου ξεπέρασε τα είκοσι μέσα σε μια στιγμή. Και φυσικά, μήπως η Τουρκία είναι σε θέση να πει «όχι»; Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, οι πιο οπισθοδρομικές κυβερνήσεις του κόσμου, είναι σε αυτό το Συμβούλιο.

Ο κόσμος παρακολουθεί άφωνος την κόλαση Epstein που καθημερινά αποκαλύπτονται νέα βίντεο και ντοκουμέντα της. Ως γνωστόν, έχει εξαπλωθεί και η τεχνητή νοημοσύνη στην εποχή μας και όλοι αμφιβάλλουν πλέον για αυτά που βλέπουν. Αν είναι αλήθεια ή όχι. Μου φαίνεται πως μια μέρα δεν θα απομείνει απολύτως τίποτα στο οποίο να πιστεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί κανείς και δεν θα μπορούμε να τα πιστέψουμε. Ποιον ωφέλησε τούτη η τεχνητή νοημοσύνη; Πάλι αυτούς ωφέλησε. Ίσως σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι όλοι παρακολουθούν άφωνοι όσα συμβαίνουν. Σαν να μας έχει δείξει αυτήν ακριβώς την κόλαση ο μεγάλος σκηνοθέτης Stanley Kubrick, ο οποίος το 1999 γύρισε την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά». Όμως, κανείς δεν είχε πιστέψει πως ουσιαστικά θα μπορούσαν να ήταν αληθινά όσα έβλεπαν σε αυτή την ταινία…

Αυτή τη φορά θα συνέλθει στην Ουάσινγκτον, λέει, το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ. Κάποιοι ας πουν στον Νίκο να μην πάει. Τι δουλειά έχει εκεί; Να μην θίξει αχρείαστα και τα Ηνωμένα Έθνη. Ποιος είναι ο σκοπός τους, λέει; Θα ανοικοδομήσουν τη Γάζα, δήθεν. Ε, χρειάζεται ανοικοδόμηση και το δικό μας Βαρώσι. Ύστερα θα έρθει η δική μας σειρά; Αυτοί πρώτα σκοτώνουν, καίνε και ύστερα κτίζουν, έτσι δεν είναι; Σκότωσαν του κόσμου τα παιδιά στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν προκάλεσε τόσο ενδιαφέρον στον κόσμο όσο η ντροπή Epstein τώρα. Καθημερινά μετρούσαμε τους νεκρούς. Μόνο αυτό. Είναι και αυτά παιδιά όπως τα παιδιά στην κόλαση του Epstein. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις δύο τερατωδίες; Μήπως και οι δύο δεν διαπράχθηκαν ενσυνείδητα; Σας πονάει μόνο η σεξουαλική παρενόχληση και ο βιασμός των παιδιών; Δεν είναι παιδιά και τα προσφυγόπουλα που τα άψυχα κορμιά τους ξεβράζονται σαν νεκρά ψάρια στην ακτή; Έγραψα πολλές φορές σε αυτή τη στήλη ότι περνάμε από την εποχή της βαρβαρότητας. Αυξάνεται λίγο περισσότερο καθημερινά η ένταση της βαρβαρότητας. Δεν είναι μόνο η βαρβαρότητα που ξέραμε. Πρόσθεσαν σε αυτήν και την τεχνολογική βαρβαρότητα. Μας φακέλωσαν όλους. Όπως είπε ο Julian Assange, τα παιδιά που θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής έχασαν από τώρα την ευκαιρία να είναι ελεύθερα.

Η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτη με πολεμικά πλοία. Δεν έμεινε καν χώρος για τα ψαράδικα. Η Τουρκία παραπονιέται. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εξοπλίζεται υπερβολικά, λέει! Ε, μήπως δεν είσαι εσύ που το ενθάρρυνες αυτό λέγοντας συνεχώς «μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ»; Ένα αρμόδιο άτομο στην Άγκυρα λέει πως «το σωστό είναι να λύνονται στο τραπέζι τα προβλήματα». Αφού είναι έτσι, τότε γιατί αποφεύγεις το τραπέζι; Έχεις όρους, έτσι δεν είναι; Εσύ έχεις όρους και άλλα παρόμοια και οι άλλοι δεν έχουν; Δεν είναι δυνατόν να καθήσουμε στο τραπέζι χωρίς όρους; Τι θα εξηγήσει ο Τουφάν στον Γκουτέρες; Θα παραπονεθεί για την ελληνοκυπριακή πλευρά; Εσείς νομίσατε πως τον προσκάλεσε ο Γκουτέρες. Ο ίδιος ο Τουφάν ζήτησε το ραντεβού. Αν ρωτάτε εμένα, η Άγκυρα τον έστειλε. Όταν πάει μακάρι να του πάρει και λίγο σουτζούκο. Και ζιβανία. Σε πείσμα τούτου του βάρβαρου κόσμου!