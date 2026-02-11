Λουκαΐδης για Χαραλαμπίδου: «Δεν γινόταν να το παίζει διπλο-πόρτης και να απολαμβάνει τα προνόμια του ΑΚΕΛ» (ηχητικό)

Τους λόγους για τους οποίους το ΑΚΕΛ αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία του με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέλυσε ο Γιώργος Λουκαΐδης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση». Όπως υποστήριξε, το κόμμα επέδειξε «απεριόριστη υπομονή και ανεκτικότητα» επί σειρά ετών, ωστόσο η στάση της βουλευτού τους τελευταίους μήνες ξεπέρασε, όπως είπε, κάθε θεσμικό και πολιτικό όριο.

Ο Γιώργος Λουκαΐδης αναφέρθηκε σε μια 15χρονη συνεργασία με «καλές και κακές στιγμές», σημειώνοντας ότι η πιο δύσκολη περίοδος ήταν κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023, όταν, κατά το ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου «επέλεξε να μη συμπορευτεί με τον κόσμο της Αριστεράς σε μια κρίσιμη μάχη για τη χώρα».

«Οι προεδρικές εκλογές είναι καθοριστικές»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ τόνισε ότι οι προεδρικές εκλογές αποτελούν την κορυφαία πολιτική αναμέτρηση, καθώς καθορίζουν το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας. «Σε τέτοια μεγάλα ζητήματα, όταν κάποιος διαφωνεί σε βαθμό που δεν μπορεί να ανεχθεί μια συλλογική απόφαση, οφείλει να διαχωρίσει ανοιχτά τη θέση του», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν ήταν η διαφοροποίηση αυτή καθαυτή, καθώς, όπως είπε, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε διαφοροποιηθεί πολλές φορές στη Βουλή χωρίς να υπάρξει ζήτημα. «Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας με την κοινοβουλευτική ομάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια», σημείωσε.

«Δείξαμε ανοχή – Κανείς δεν περισσεύει»

Απαντώντας στην κριτική ότι το ΑΚΕΛ άργησε να αντιδράσει, ο Γιώργος Λουκαΐδης υποστήριξε ότι το κόμμα επέλεξε συνειδητά την ανοχή, θεωρώντας πως «κανείς δεν περισσεύει». Όπως είπε, ακόμη και μετά τις προεδρικές εκλογές, το ΑΚΕΛ δεν έλαβε μέτρα, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη συνεργασία.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, το σημείο καμπής ήρθε όταν η βουλευτής:

δεν έφερνε προτάσεις νόμου στην κοινοβουλευτική ομάδα,

δεν συντόνιζε τις πρωτοβουλίες της με το κόμμα,

και, κυρίως, αρνήθηκε να ξεκαθαρίσει δημόσια αν θα παραμείνει στο ΑΚΕΛ ή αν θα κινηθεί πολιτικά αλλού.

«Δεν μπορείς να παίζεις διπλό παιχνίδι»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στο ζήτημα της πολιτικής στάσης:

«Δεν μπορούσε να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, απολαμβάνοντας τα προνόμια της συμμετοχής της, και ταυτόχρονα να φλερτάρει με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς» και να «το παίζει διπλοπόρτης», είπε, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια στάση «προσβλητική και αντιδεοντολογική».

Όπως ανέφερε, ζητήθηκε επανειλημμένα από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να ξεκαθαρίσει αν:

αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας που της κατατέθηκε,

προτίθεται να παραμείνει στο ΑΚΕΛ,

ή αν θα κινηθεί απέναντι από το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

«Η απάντηση ήταν αρνητική σε όλα», υποστήριξε.

Το ζήτημα των θητειών και των εξαιρέσεων

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις περί άνισης μεταχείρισης στο θέμα των θητειών, ο Γιώργος Λουκαΐδης υπενθύμισε ότι οι σχετικές πρόνοιες υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και αφορούν την ηγετική ομάδα του κόμματος, με στόχο τη διασύνδεση της κοινοβουλευτικής δράσης με την καθημερινή λειτουργία του ΑΚΕΛ.

Όπως είπε, οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται διαχρονικά με συγκεκριμένα πολιτικά και οργανωτικά κριτήρια και ήταν γνωστές σε όλα τα στελέχη.

«Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι η απόφαση δεν ήταν ούτε αιφνιδιαστική ούτε συναισθηματική, αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων γεγονότων.

«Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει αν μια τέτοια στάση συνιστά πολιτική συνέπεια ή αχαριστία απέναντι στον κόσμο που στήριξε επί χρόνια τη συγκεκριμένη βουλευτή.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιώργου Λουκαΐδη στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: