Βρίξετε! Ο Γενικός Εισαγγελέας… μελετά!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Διαγωνισμό για λογότυπο του κόμματός του, προκήρυξε ο Φειδίας Παναγιώτου. Εισήγηση της στήλης: μια τέντα τσίρκου ή… ένας ζουρλομανδύας!
- Κάποιαν κατάρα θα τους έβαλε ο Άγιος Παύλος για το ραφτίν που έφαεν! Ε, δεν εξηγείται διαφορετικά το ότι δεν…κοστερκάζει δήμαρχος στην Πάφο. Μετά τους προκατόχους του, Σαρίκα και Βέργα που κατέληξαν φυλακή, αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται τώρα και ο Φαίδωνος. Που την άλλη, εν τζ’ εμπέηκαν μόνοι τους τζιαμαί. Έννεν οι Παφίτες που τους…εψηφίαν;!
- Εντάξει, μπορεί ο Χριστοδουλίδης να συναγωνίζεται τον Αναστασιάδη για το ποιος είναι ο χειρότερος ΠτΔ αλλά, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, να του αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον στον τομέα της Παιδείας προσέφερε όσο κανείς άλλος. Τι έκανε; Φαντάζομαι θα ακούσατε ότι στην υπουργό Γεωργίας προσφέρθηκε διορισμός στην Εκπαίδευση, τον οποίο ασφαλώς και θα απορρίψει καθώς οι απολαβές της ως εκπαιδευτικού δεν θα είναι ούτε οι μισές συγκρινόμενες με όσα τσακρά ως υπουργός. Αν ο Πρόεδρος αποφάσιζε στον πρόσφατο ανασχηματισμό να την αποπέμψει, η κ. Παναγιώτου δεν θα είχε άλλη επιλογή από του να αποδεχτεί να διοριστεί ως φιλόλογος. Ο Πρόεδρος όμως, παρ' όλο που επανειλημμένα τον εξέθεσε με τες τσιόφτες της -η φιλόλογος!- έθεσε το δημόσιο συμφέρον υπεράνω της εικόνας του (πρώτη φορά στη ζωή του): Σοφά σκεφτόμενος, λαλεί σου «καλλύττερα να την αφήκω στο υπουργείο τζ’ ας μείνουμε άποτοι τζαι άλουτοι, παρά να διοριστεί αύριο στην Εκπαίδευση, γιατί, αν η επάρκειά της ως εκπαιδευτικού είναι ανάλογη εκείνης που επέδειξε ως υπουργός, κατύσhη των κοπελλουθκιών… εννά μείνουν αγράμματα»!
- Αύξηση στους δείκτες που αφορούν την οργή/αγανάκτηση καθώς και την ντροπή έδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, με το ποσοστό των πολιτών που νιώθει ντροπή για την κατάσταση στη χώρα μας να πενταπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια! Αφού εν ανατρέπουνται οι κυβερνώντες, αντρέπουνται οι πολίτες στη θέση τους…
- Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, με άριστα… αυτο-αξιολογήθηκε(!) ο Πρόεδρος κατά το προεκλογικό show υπό τη βαρύγδουπη αμερικλανιά «State of the Union», όπου έπλεξε το εγκώμιο… του εαυτού του(!) καπαρτίζοντας για τα επιτεύγματα που ΘΑ πραγματοποιήσει φέτος! Εντούτοις, υποτιμώντας -για ακόμη μια φορά- τη νοημοσύνη του κόσμου, λέξη δεν άρθρωσε για τις προγραμματιζόμενες -εν έτει 2026- περικοπές νερού, την άνευ προηγουμένου στασιμότητα στο Κυπριακό, την εκτόξευση της διαφθοράς, την τενοντίτιδα που έπαθε που το κόψε-κόψε κορδέλες και προπαντός για το ρεζιλλίκκι του videogate. Ούτε κολοκασόφυλλο να ήταν… εν κολλά τίποτε πάνω του!
- Ειρήνη Πική, υφυπουργός παρά τω Προέδρω: «Όταν ο Πρόεδρος αποφασίσει να διορίσει τον διευθυντή του Γραφείου του θα το κάνει». Αφού ο σύγαμπρος εν εγεράτιζε, σκέφτεται να επανορθώσει διορίζοντας τούντην φορά κανέναν… κουνιάδο, συμπέθερο, κουμπάρο ή κουμέρα!
- Πολύ μελετηροί μάς προέκυψαν οι θεματοφύλακες των θεσμών μας… διδακτορικό στις έρευνες θα έπρεπε να τους απονεμηθεί που την πολλή μελέτη! Από τον περασμένο Μάιο, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, μελετούσε το πόρισμα της ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου, για τους αξιωματούχους της ΚΟΠ. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μελετά και την άρση της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου, στον οποίο η Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλογίζει τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Φανταστείτε πόσο καιρό θα μελετά και σε πόσα τέρμινα θα αποφασίσει ενδεχόμενη ποινική δίωξη του ευεργέτη του! Ταυτόχρονα έκαμέ μας ττεμπίσhια να αποφεύγουμε «την όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με τις ποινικές ανακρίσεις»! Να φκάλουμε λοιπόν ούλλοι ζίλικουρτιν εν αναμονή των ανακρίσεων, που μόλις τελειώσουν ασφαλώς και «θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς»! Όπως έπεσε και πάνω στους γύπες που λήστεψαν τις εξοικονομήσεις του φτωχόκοσμου και σήμερα… σαπίζουν ζάβαλλί μου ώς τον έναν μες στη φυλακή!
- Αν η ποινική ανακρίτρια, Αλεξάνδρα Λυκούργου, δεν ταρακουνούσε τη Γενική Εισαγγελία με τη συνέντευξή της στην Κατερίνα Ηλιάδη που δημοσιεύτηκε στον «Πολίτη» -και μπράβο της!- το πόρισμά της θα το μελετούσαν μέχρι την κότσhινη Πέφτην, ο δε Κούμας, αντί υπόδικος, θα ήταν… υπόδειγμα!