Η ΔΕΑ πρέπει να σκάψει όλο το νεκροταφείο στους κήπους του Tekke - Η έκκληση του συγγενή ενός αγνοούμενου Τουρκοκύπριου

Ο Mehmet Raif εργαζόταν στη Cyta ως τηλεγραφιστής. Ο γιος του, Tozum Tarcan, αναφέρει τα ακόλουθα για το πώς «εξαφανίστηκε» ο πατέρας του: «Ήταν Δεκέμβριος του 1963, Παρασκευή βράδυ. Ο Zeki Halil και η Zalihe Hasan, γνωστή και ως Djemaliye, δολοφονήθηκαν στον Τακτακαλά. Το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου 1963, ο Μακάριος και ο Dr Kuchuk συναντήθηκαν για τελευταία φορά με το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου η ώρα 11.00. Το δικοινοτικό Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση ότι όλοι μπορούσαν να επιστρέψουν στη δουλειά τους την επόμενη Δευτέρα. Ο πατέρας μου την Κυριακή το βράδυ είχε νυχτερινή βάρδια στη Cyta. Μετά την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, έφυγε από το σπίτι στις 18:30 και πήγε στη δουλειά του. Γύρω στις 22:30 εκείνο το βράδυ δυστυχώς άρχισαν οι διακοινοτικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μίλησα με τον πατέρα μου στο τηλέφωνο γύρω στα μεσάνυχτα για τελευταία φορά, με τη βοήθεια του θείου μου που ήταν αστυνομικός. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνομιλία. Από εκείνη την ημέρα δεν έχουμε λάβει κανένα νέο για τον πατέρα μου. Κατάρα σε όλους εκείνους από τις δύο κοινότητες που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση και ελπίζω ειλικρινά ότι το Κυπριακό πρόβλημα θα τελειώσει ειρηνικά το συντομότερο δυνατό».

Πιθανός τόπος ταφής

Μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις στις περιοχές της Λευκωσίας και της Ομορφίτας, όλοι οι Τ/Κ που είχαν σκοτωθεί συγκεντρώθηκαν από τους Ε/Κ αξιωματούχους και μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εκεί προσπάθησαν να καταρτίσουν έναν κατάλογο. Τον έστειλαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού στις τουρκοκυπριακές αρχές στις 4 Ιανουαρίου 1964. Ο κατάλογος περιλάμβανε περίπου 21 άτομα -μερικά με ονόματα, μερικά χωρίς ονόματα- και οι ελληνοκυπριακές αρχές ζήτησαν από τις τουρκοκυπριακές, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, να έρθουν και να παραλάβουν τις σορούς των Τ/Κ από το νεκροτομείο. Ωστόσο, οι τουρκοκυπριακές αρχές δεν πήγαν ή δεν μπόρεσαν να πάνε, έτσι μετά από λίγο, οι ελληνοκυπριακές αρχές αποφάσισαν να τους βγάλουν από το νεκροτομείο και να τους θάψουν σε μαζικούς τάφους έξω από το τουρκοκυπριακό νεκροταφείο στο χωριό Άγιος Βασίλειος (Ayvasil), κοντά στην Κοκκινοτριμιθιά. Έσκαψαν αρκετούς μαζικούς τάφους και τους έθαψαν εκεί.

Ο Mehmet Raif στα δεξιά στη Cyta. (Aρχείο Αντρέα Φτερακίδη)

Δολοφονίες και κλοπές

Λίγο πριν από την ταφή των Τ/Κ, στο χωριό Άγιος Βασίλειος είχαν γίνει δολοφονίες Τ/Κ πολιτών, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό κορίτσι που ονομαζόταν Ayshe και η γιαγιά της. Δολοφονήθηκαν επίσης μερικοί νέοι και ηλικιωμένοι. Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από κάποιους Ε/Κ, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι φασίστες από την περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Έκλεβαν τα ζώα αυτών που σκότωναν στο χωριό και τα μετέφεραν στην Κοκκινοτριμιθιά για να φτιάξουν τη δική τους φάρμα. Αποσυναρμολογούσαν τα σιδερένια «καντζέλια» από κάποια σπίτια των οποίων είχαν σκοτώσει τους ιδιοκτήτες και τα μετέφεραν στην Κοκκινοτριμιθιά για να τα τοποθετήσουν στα δικά τους σπίτια. Είδα ένα τέτοιο «καντζέλι» και μεταλλικές κατασκευές γύρω από ένα σπίτι στην Κοκκινοτριμιθιά και ο μάρτυρας που με πήρε εκεί μου είπε πως συνέχισαν να σκοτώνουν άλλους, τόσο Τ/Κ όσο και Ε/Κ, το 1963 και το 1974.

Όσοι είχαν σκοτωθεί στο χωριό Άγιος Βασίλειος επίσης θάφτηκαν σε έναν μαζικό τάφο έξω από το τουρκοκυπριακό νεκροταφείο. Έτσι, είχαν γίνει αρκετές ταφές εκεί: Οι Τ/Κ που μεταφέρθηκαν με φορτηγά από τις ελληνοκυπριακές αρχές από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και όσοι είχαν σκοτωθεί στο χωριό Άγιος Βασίλειος.

Αφαίρεση των πτωμάτων

Όταν μια γυναίκα που εργαζόταν για μια ξένη υπηρεσία ασθενοφόρων ανακάλυψε ότι οι Ε/Κ αξιωματούχοι είχαν θάψει ορισμένους Τ/Κ σε μαζικούς τάφους στον Άγιο Βασίλειο, άρχισε να κάνει φασαρία και υπό την προστασία των Βρετανών στρατιωτών, οι Τ/Κ αξιωματούχοι έσκαψαν τους μαζικούς τάφους έξω από το νεκροταφείο. Όταν οι Ε/Κ αξιωματούχοι κατάλαβαν ότι οι Τ/Κ θα έσκαβαν αυτούς τους τάφους, πήγαν εκεί το προηγούμενο βράδυ και έβγαλαν μερικά πτώματα και τα μετέφεραν σε άγνωστο μέρος και τα έθαψαν ξανά. Γιατί να το κάνουν αυτό; Λόγω του καταλόγου από το νεκροτομείο, σκέφτηκαν ότι αν οι Τ/Κ ανακάλυπταν ότι υπήρχαν περισσότερα από 21 πτώματα θαμμένα εκεί (21 ή 22 από το νεκροτομείο και 9 ή 10 που σκοτώθηκαν στον Άγιο Βασίλειο), τότε θα τους κατηγορούσαν, οπότε προσπάθησαν να βγάλουν 9 ή 10 πτώματα, ώστε να μην ξεπεράσουν τον αριθμό 21.

Την επόμενη μέρα, όταν οι Τ/Κ άνοιξαν τους μαζικούς τάφους, τα πτώματα που βρήκαν δεν ήταν εννέα, αλλά 21. Για λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν, τους ονόμασαν όλους «Μάρτυρες του Αγίου Βασιλείου» και τους έθαψαν στο νεκροταφείο στους κήπους του Tekke χωρίς ταυτοποίηση και χωρίς να ενημερώσουν τους συγγενείς.

Υπήρχαν φήμες ότι ο Mehmet Raif θα μπορούσε να βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου μετά τη δολοφονία του και ότι θάφτηκε στον Άγιο Βασίλειο και αργότερα στο νεκροταφείο στους κήπους του Tekke. Θα μπορούσε να ήταν μεταξύ αυτών που μεταφέρθηκαν από τους μαζικούς τάφους την προηγούμενη νύχτα και θάφτηκαν αλλού, σε άγνωστη τοποθεσία. Δεν γνωρίζουμε.

Μετά από μια τεράστια εκστρατεία που διήρκεσε περίπου 10 χρόνια, τελικά η Κυπριακή Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) έσκαψε μερικούς από τους τάφους στο νεκροταφείο στους κήπους του Tekke στη Λευκωσία. Βρήκαν μερικούς αγνοούμενους σε αυτούς τους τάφους, κάποιοι από το νεκροτομείο του νοσοκομείου, κάποιοι από τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά δεν έσκαψαν όλους τους τάφους.

Ο Mehmet Raif με την οικογένειά του.

Να σκάψουν όλους τους τάφους

Τώρα τα παιδιά των αγνοουμένων καλούν τη ΔΕΑ να συνεχίσει τις εκσκαφές στο νεκροταφείο στους κήπους του Tekke για να δούμε ποιοι άλλοι μπορεί να έχουν θαφτεί εκεί. Ο γιος του Mehmet Raif, Raif Toluk, αναφέρει: «Από τις 22 Δεκεμβρίου 1963 μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 62 χρόνια. Είπαν ότι ο πατέρας μου μπορεί να έχει θαφτεί στο νεκροταφείο στους Κήπους του Tekke. Έσκαψαν το μισό νεκροταφείο και βρήκαν τα οστά ορισμένων αγνοουμένων, ας αναπαυθούν εν ειρήνη. Τι θα συμβεί αν σκάψετε το υπόλοιπο νεκροταφείο στους κήπους του Tekke; Θα ανακαλύψουμε κατά τη διάρκεια αυτών των εκταφών ότι θα βρεθούν άτομα για τα οποία δεν γνωρίζαμε; Το ζήτημα των αγνοουμένων είναι γνωστό. Και οι δύο πλευρές έχουν αγνοούμενους. Αρκετά πια. Όταν 'εξαφανίστηκε' είχε μικρά παιδιά. Τώρα, ο μικρότερός μας είναι 70 χρονών. Η μητέρα μου πέθανε, ένας από τους μεγαλύτερους αδελφούς μας πέθανε, μία από τις εγγονές πέθανε. Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη πριν πεθάνουμε όλοι. Παρακαλώ, κάντε μια προσπάθεια, τι άλλο μπορώ να πω; Το 1969 ο αδελφός μου, το 1971 εγώ, το 1973 η μητέρα μου και ο μικρότερος αδελφός μου αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε. Ο λόγος ήταν ότι ο πατέρας μου είχε 'εξαφανιστεί' το 1963, αλλά στην πραγματικότητα είχε πάει να δουλέψει και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι».

Και συνεχίζει: «Μας έδιναν ένα μηνιαίο επίδομα από τότε που είχε εξαφανιστεί και είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι στην περιοχή Marmara/Ortakeuy (περιοχή Minzelli), ήμασταν σχετικά εντάξει. Ξαφνικά, τα λεφτά που έδιναν στη μητέρα μου μειώθηκαν στο μισό. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να αλλάξουμε σπίτι. Υπήρχε ένας στάβλος για ζώα -αχούρι- και δίπλα του ένα γκαράζ. Νοικιάσαμε το γκαράζ και το μετατρέψαμε σε σπίτι μας. Αφού ήταν φθηνότερο δεν μας πείραζε. Μετατρέψαμε το γκαράζ σε τρία δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο για τέσσερα άτομα, μια κουζίνα, τουαλέτα και μπάνιο. Και τότε δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταταχθώ στρατιώτης στην ηλικία των 16 χρονών για να παίρνω μηνιαίο μισθό οκτώ κυπριακές λίρες. Και μετά έπρεπε να αφήσω το σχολείο για να πάω στην Αυστραλία και να παίρνω 15 κυπριακές λίρες».

Την τύχη του πατέρα

Έτσι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην άλλη άκρη του κόσμου. «Έκανα δύο γιους ενώ ήμουν στο εξωτερικό. Και επειδή αγαπούσα τόσο πολύ την Κύπρο μου, επιστρέψαμε. Τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο, έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία, έδωσαν εξετάσεις, πέτυχαν στις εξετάσεις και έκαναν αιτήσεις για δουλειές. Σε κανέναν δεν δόθηκαν δουλειές. Και οι δύο γνώριζαν πολύ καλά αγγλικά και τουρκικά, αλλά δεν τους δόθηκαν δουλειές επειδή δεν πήγαμε να ικετεύσουμε κανέναν. Τα τελευταία 20 χρόνια, και οι δύο εργάζονται σε γραφεία στοιχημάτων. Μην νομίζετε ότι είμαι εναντίον οποιασδήποτε εργασίας. Αλλά παρόλο που είχαν το δικαίωμα να προσληφθούν στον δημόσιο τομέα, εκείνοι που δεν είχαν το δικαίωμα να βρίσκονται εκεί πήραν δουλειά».

Το μόνο που θέλουν αυτός και η οικογένειά του είναι να μάθουν την τύχη του πατέρα τους. Θα εκτιμούσαμε οποιαδήποτε πληροφορία.