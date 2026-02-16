Ροδούλα Δημητριάδη και Σάββας Παύλου στο ψηφοδέλτιο του Volt για Λευκωσία - Ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους

Ακόμη δύο πρόσωπα ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους με το Volt για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για την Ροδούλα Δημητριάδη, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος, και τον Σάββα Παύλου.

Οι δύο υποψήφιοι συγκαταλέγονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας.

Η ανάρτησή της Ροδούλας Δημητριάδη:

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δήλωσε:

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που, παρά τις δυσκολίες, επιλέγουμε να πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Και επιλέγουμε να μη μένουμε θεατές, αλλά να γινόμαστε μέρος της προσπάθειας για να τα καταφέρουμε. Με αυτή τη σκέψη, αποφάσισα να είμαι υποψήφια με το Volt Cyprus στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν είμαι - και δεν θέλω να γίνω - επαγγελματίας πολιτικός. Δεν είχα ποτέ μια τέτοια φιλοδοξία. Η συμμετοχή μου στα κοινά πηγάζει από την ανάγκη μου να μη μένω άπραγη. Είμαι μητέρα, εργαζόμενη, ενεργή πολίτης αυτής της χώρας. Ζω την καθημερινότητα, τις αγωνίες και τις προκλήσεις που ζούμε όλοι μας. Και είναι πολλά αυτά που με προβληματίζουν: από το Κυπριακό, τη διαφθορά και την οικονομία, μέχρι το στεγαστικό, την παιδεία, τον πολιτισμό.Πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα. Και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε είναι μέσω της συμμετοχής μας.Όταν οι πολίτες συμμετέχουμε, όταν η φωνή μας ακούγεται, τότε τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Κατέρχομαι υποψήφια με το Volt Cyprus - έναν πολιτικό χώρο που δημιουργήσαμε χωρίς κομματικά βαρίδια και κρυφές ατζέντες. Με ειλικρίνεια, διαφάνεια και μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή ματιά για το μέλλον. Η υποψηφιότητά μου είναι μια συνειδητή επιλογή στήριξης μιας καθαρής και ελπιδοφόρας προσπάθειας νέων ανθρώπων για την Κύπρο.Πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων, στον διάλογο και στη συλλογική δράση με ευρωπαϊκή προοπτική. Τα όνειρα και οι ελπίδες γίνονται πράξη όταν συμμετέχουμε. Και τότε, όλα είναι δυνατά. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε το αύριο που αξίζουμε.Πιστεύω, με όλη μου την καρδιά, σε μια καλύτερη Κύπρο. Για μάς και για τα παιδιά μας.

Η ανάρτηση του Σάββα Παύλου:

Στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, ο Σάββας Παύλου, έγραψε: