Ροδούλα Δημητριάδη και Σάββας Παύλου στο ψηφοδέλτιο του Volt για Λευκωσία - Ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους

Ακόμη δύο πρόσωπα ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους με το Volt για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για την Ροδούλα Δημητριάδη, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος, και τον Σάββα Παύλου.
Οι δύο υποψήφιοι συγκαταλέγονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας.
Η ανάρτησή της Ροδούλας Δημητριάδη:
Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δήλωσε:
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που, παρά τις δυσκολίες, επιλέγουμε να πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Και επιλέγουμε να μη μένουμε θεατές, αλλά να γινόμαστε μέρος της προσπάθειας για να τα καταφέρουμε.
Με αυτή τη σκέψη, αποφάσισα να είμαι υποψήφια με το Volt Cyprus στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Δεν είμαι - και δεν θέλω να γίνω - επαγγελματίας πολιτικός. Δεν είχα ποτέ μια τέτοια φιλοδοξία. Η συμμετοχή μου στα κοινά πηγάζει από την ανάγκη μου να μη μένω άπραγη.
Είμαι μητέρα, εργαζόμενη, ενεργή πολίτης αυτής της χώρας. Ζω την καθημερινότητα, τις αγωνίες και τις προκλήσεις που ζούμε όλοι μας. Και είναι πολλά αυτά που με προβληματίζουν: από το Κυπριακό, τη διαφθορά και την οικονομία, μέχρι το στεγαστικό, την παιδεία, τον πολιτισμό.Πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα.
Και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε είναι μέσω της συμμετοχής μας.Όταν οι πολίτες συμμετέχουμε, όταν η φωνή μας ακούγεται, τότε τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
Κατέρχομαι υποψήφια με το Volt Cyprus - έναν πολιτικό χώρο που δημιουργήσαμε χωρίς κομματικά βαρίδια και κρυφές ατζέντες. Με ειλικρίνεια, διαφάνεια και μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή ματιά για το μέλλον.
Η υποψηφιότητά μου είναι μια συνειδητή επιλογή στήριξης μιας καθαρής και ελπιδοφόρας προσπάθειας νέων ανθρώπων για την Κύπρο.Πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων, στον διάλογο και στη συλλογική δράση με ευρωπαϊκή προοπτική. Τα όνειρα και οι ελπίδες γίνονται πράξη όταν συμμετέχουμε. Και τότε, όλα είναι δυνατά.
Μαζί μπορούμε να χτίσουμε το αύριο που αξίζουμε.Πιστεύω, με όλη μου την καρδιά, σε μια καλύτερη Κύπρο. Για μάς και για τα παιδιά μας.
Η ανάρτηση του Σάββα Παύλου:
Στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, ο Σάββας Παύλου, έγραψε:
Φίλοι και φίλες, άγνωστοι και άγνωστες,γνωστοί μου και γνωστές μου,μετά από πολύ προβληματισμό, παρακολουθώντας την καθοδική πορεία του Κυπριακού κράτους και της Κυπριακής κοινωνίας τα τελευταία τριάντα χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία δεκαπέντε, πήρα την απόφαση να θέσω τον εαυτό μου στην διάθεση του κόμματος μου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, για την επαρχία Λευκωσίας.
Παρακολούθησα την Κύπρο στην οποία μεγαλώσαμε
-να αλλάζει προς το χειρότερο
-όλους εμάς τους πολίτες της να χάνουμε χρόνο με τον χρόνο την αξιοπρέπεια μας
-να χάνουμε την οικονομική ευμάρεια που κάποτε είχαμε
-να χάνουμε τις περιουσίες μας
-να χάνουμε τις ελευθερίες που κάποτε απολαμβάναμε
-να χάνουμε την περηφάνια του να είσαι Κύπριος
Παρακολουθώ εδώ και χρόνια τα κλειστά κλαμπ των παραδοσιακών κομμάτων
- από δεξιά μέχρι και αριστεράνα "κανονίζουν" τους δικούς τους
να πλουτίζουν θεμιτά και αθέμιτα
να βουτούν μέρα με την μέρα όλο και πιο βαθιά στην διαφθορά και την διαπλοκήνα μένουν ατιμώρητοι
και το χειρότερο απ' όλα να θεωρούν ΟΛΟΥΣ εμάς τους πολίτες ως ηλίθια αρνάκια, τα οποία μπορούν να ξεγελούν και να κοροϊδεύουν με κούφιες υποσχέσεις και μετά να την γλυτώνουν με ψεύτικες συγγνώμες και κροκοδείλια δάκρυα ως την επόμενη εκλογική διαδικασία στην οποία θα μας χρειαστούν και πάλι.
Δεν αντιλήφθηκαν όμως- μάλλον... το αντιλήφθηκαν επιτέλους αλλά είναι πια αργά- ότι ο κόσμος τους κατάλαβε και δεν τρώει πλέον κουτόχορτο.Τα ισοζύγια αλλάζουν και νέες δυνάμεις πνέουν φρέσκο, καθαρό αέρα που τόσο πολύ τον έχουμε όλοι ανάγκη, ειδικά οι πιο νέες γενιές, οι γενιές των παιδιών μας
Μια απ' αυτές τις νέες δυνάμεις είναι το VOLT Κύπρου, το κόμμα που δίνει ξανά ελπίδα στην κοινωνία ότι
-δεν είναι όλα τα κόμματα "λερωμένα"-δεν είναι όλοι οι πολιτικοί "διεφθαρμένοι"
-δεν είμαστε όλοι "συμβιβασμένοι" με το status quo στο Κυπριακό
-δεν ντρεπόμαστε όλοι που είμαστε Κύπριοι και μιλούμε την δική μας μοναδική διάλεκτο.
Θέτω λοιπόν τον εαυτό μου στην διάθεση των συμπολιτών μου που νιώθουν ότι
-μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο,-μπορούμε να βελτιώσουμε ξανά τις ζωές μας,
-μπορούμε να ξανανιώσουμε περήφανοι που είμαστε Κύπριοι
-μπορούμε και ΠΡΕΠΕΙ να επανενώσουμε την πατρίδα μας ξανάκαι δεν θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις που προσπαθούν να αλλοιώσουν την ζωή, την διάλεκτο και την κουλτούρα μας να το πράξουν.
Ονομάζομαι Σάββας Παύλου, είμαι Κύπριος και πίσω μου είναι η μια και μοναδική σημαία του κράτους μου. Είμαι υποψήφιος βουλευτής επαρχίας Λευκωσίας με το Volt Cyprus.