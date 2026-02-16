Διονύσης Διονυσίου (Δ/ντής «Π»): Η ανάγνωση της δημοσκόπησης της Noverna - «Όλα ανοιχτά μέχρι τον Μάιο» (ηχητικό)

Τη δική του ερμηνεία στα ευρήματα της έρευνας της Noverna κατέθεσε ο διευθυντής του «Πολίτη» και δημοσιογράφος Διονύσης Διονυσίου, κάνοντας λόγο για ένα ρευστό πολιτικό τοπίο και για μετατόπιση των προτεραιοτήτων των ψηφοφόρων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» είπε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάμε για μια Βουλή έξι κομμάτων. Με βάση το γράφημα πρόθεσης ψήφου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) καταγράφεται στο 23,6% και το ΑΚΕΛ στο 21,7%. «Μιλάμε για τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι θα υποστούν συρρίκνωση. Ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσουν και τα δύο το 20%», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η διαφορά τους είναι «εντός του στατιστικού λάθους, στο συν 2,7%».

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το ΕΛΑΜ με 13,7%, ενώ ακολουθούν η «Άμεση Δημοκρατία» με 12,2% και το «Άλμα» με 10,2%. Το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) καταγράφεται στο 8,6%. Αντίθετα, ΕΔΕΚ (2,7%), Volt Κύπρου (2,6%) και Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (1,2%) παραμένουν χαμηλά. «Με βάση τις δικές μας μετρήσεις αυτά τα κόμματα βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά ακόμα», σχολίασε.

Φειδίας και Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική της «Άμεσης Δημοκρατίας» του Φειδία Παναγιώτου και του «Άλματος» του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Φαίνεται να καταγράφεται μια τάση… ότι ανεβαίνει το κόμμα του Φειδία, επανέρχεται μάλλον και το κόμμα του τέως γενικού ελεγκτή», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτά τα δύο κόμματα φαίνεται ότι παίρνουν ένα 30-35%, το ένα τρίτο των ψηφοφόρων που θα πήγαινε στο ΕΛΑΜ».

Για τον Μιχαηλίδη σημείωσε ότι 20-25% τον επιλέγει με αιχμή τη διαφθορά, ωστόσο ξεκαθάρισε: «Δεν ψηφίζονται αυτά τα κόμματα ούτε καν το κόμμα του κ. Μιχαηλίδη μόνο για θέματα πάταξης διαφθοράς». Κατά την ανάλυσή του, «υποστηρίζει αυτά τα κόμματα για δύο λόγους. Όχι γιατί έχουν απόψεις». Όπως είπε, το κόμμα του Μιχαηλίδη «ψηφίζεται για να στείλει ένα μήνυμα εκδίκησης ή τιμωρίας στα υπόλοιπα κόμματα», ενώ «το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, πολύ σαφές για μένα, ψηφίζεται για να στείλει ένα μήνυμα γελοιοποίησης της πολιτικής».

Κυπριακό, διαφθορά και οικονομία

Το δεύτερο μέρος της έρευνας καταγράφει σαφή μετατόπιση της ατζέντας. «Τα παραδοσιακά θέματα όπως το Κυπριακό υποχωρούν σε σχέση με τη διαφθορά, τη διαφάνεια, την οικονομία», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό «απελευθερώνει ανθρώπους οι οποίοι πάντα ήταν στρατευμένοι και ψήφιζαν με βάση το Κυπριακό».

Για τον ΔΗΣΥ σημείωσε ότι «δείχνει ότι έχει ένα, δύο, τρία θέματα στα οποία προσελκύει ακόμη και συσπειρώνει το κοινό του. Είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, σταθερότητα κυρίως στην οικονομική του πολιτική και το Κυπριακό».

Για το ΑΚΕΛ είπε ότι «υπάρχει αυτή η προσέγγιση στο Κυπριακό για την οποία επιλέγεται, κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες τις οποίες παρουσιάζει επίσης το ΑΚΕΛ και αυτές προσμετρούνται».

Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, σημείωσε ότι «έχει ένα ισχυρό κομμάτι, το 80%, το οποίο το υποστηρίζει εξαιτίας του μεταναστευτικού».

Στα υπόλοιπα κόμματα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει μια πολυμέρεια», καθώς «η ιστορική διακυβέρνηση, η οικονομία, η καινοτομία, όλα αυτά τα θέματα επιμερίζονται σε ποσοστά 10-15%».

Πρόεδρος και Βουλή

Για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι «έχει κερδίσει μια αξιοπιστία» στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, με 46% θετικές αξιολογήσεις στο Κυπριακό, ωστόσο «εκεί που χάνει κατά κράτος είναι 70–30% στο θέμα της εσωτερικής διακυβέρνησης».

Χαμηλή παραμένει και η εικόνα της Βουλής: «40% πιστεύει ότι η Βουλή ψηφίζει πράγματα τα οποία είναι προς όφελος του μέσου πολίτη». Υπενθύμισε, πάντως, ότι η Βουλή «δεν μπορεί να ψηφίζει νομοσχέδια τα οποία επιφέρουν επιβαρύνσεις οικονομικές στον προϋπολογισμό».

Με περίπου 29% να δηλώνει αποχή, λευκό ή αναποφάσιστο, κατέληξε: «Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να θεωρήσεις ότι ξέρεις πώς θα ψηφίσει αυτό το ποσοστό».

Περιμένουμε εκπλήξεις τον Μάιο;

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξουν ανατροπές μέχρι τις εκλογές του Μαΐου, ο Διονύσης Διονυσίου ανέφερε ότι «είναι ρευστό», επισημαίνοντας ότι υπάρχει «εκείνο το 29%, το οποίο λέει δεν θα πάω να ψηφίσω, θα είμαι λευκό, είμαι αναποφάσιστος». Όπως ανέφερε, «δεν μπορείς, πραγματικά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να θεωρήσεις ότι ξέρεις πώς θα ψηφίσει αυτό το ποσοστό». Παράλληλα σημείωσε ότι οι συσπειρώσεις των κομμάτων «όλες έχουν ξεπεράσει το 50%». Υπάρχει, όπως είπε, και η άποψη ότι «τα μεγάλα κόμματα θα επιστρέψουν, θα συσπειρώσουν», χωρίς όμως αυτό να μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

