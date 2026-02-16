Καιρός: «Κοκτέιλ» από βροχές, σκόνη και πιο χαμηλές θερμοκρασίες

Διαγραφή 2 μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,  το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών έχει διαγράψει τα μέλη VM Vita Markets Ltd και HTFX (EU) Ltd

Τη διαγραφή 2 μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ), ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,  το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών έχει διαγράψει τα πιο κάτω μέλη από το ΤΑΕ:

1. VM Vita Markets Ltd και

2. HTFX (EU) Ltd

Επισημαίνεται ότι, με βάση την παράγραφο 6(3) της Οδηγίας ΟΔ87-07 της ΕΚΚ για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΤΑΕ δεν σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων καλυπτόμενων πελατών για αποζημίωση σε σχέση με επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, εφόσον θα συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την Οδηγία, ούτε παρακωλύει την έναρξη διαδικασίας αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών.

Η διαγραφή από το ΤΑΕ διενεργήθηκε μετά και την απόφαση της ΕΚΚ να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) των εταιρειών VM Vita Markets Ltd και HTFX (EU) Ltd.

