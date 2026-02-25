Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Οι ευθύνες αγγίζουν όλους

Ο αφθώδης πυρετός βρισκόταν στην Κύπρο από τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κτηνοτρόφοι, γαλακτοκομικές και τυροκομικές μονάδες και αγροτικές οργανώσεις, γνωρίζοντας ότι η εν λόγω ιογενής ασθένεια που πλήττει τα λεγόμενα δίχηλα μηρυκαστικά μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα ή τα πουλιά, είχαν υποχρέωση να κηρύξουν ή να ζητήσουν να κηρυχθεί από τότε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές.

Αντ’ αυτού οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, που ούτως ή άλλως δεν φημίζονται για την εγρήγορσή τους, αρκέστηκαν σε ανακοινώσεις κι απευθυνόμενοι στις 16 Δεκεμβρίου στον γαλακτοκομικό και κτηνοτροφικό τομέα καλούσαν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και σε αυξημένη επαγρύπνηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, όπου:

οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες και καταστρεπτικές για το σύνολο της οικονομίας, αφού η μεταδοτικότητα είναι υψηλή και προκύπτει η ανάγκη θανάτωσης όλων των ζώων στις φάρμες με κρούσματα,

ο τομέας αφορά μια από τις πιο υποσχόμενες βιομηχανίες της χώρας, την παραγωγή χαλλουμιού -μάλιστα δίδονται εδώ χρόνια κίνητρα εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος για να είναι σε θέση η Κύπρος να εφαρμόσει το ΠΟΠ αυξημένης ποσόστωσης αιγοπρόβειου γάλακτος το 2029.

Η αυτορρύθμιση δεν μπορεί να είναι η λύση. Ειδικά σε μία χώρα που δεν φημίζεται για την τήρηση προτύπων ασφαλείας, ενώ οι κανόνες είναι, το λιγότερο, ελαστικοί και προσαρμόζονται αναλόγως συμφερόντων.

Υπό αυτά τα δεδομένα και εκ του αποτελέσματος, φαίνεται πως:

οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν διεξήγαγαν συστηματικούς ελέγχους το μεσοδιάστημα από την εμφάνιση κρουσμάτων στα κατεχόμενα, δηλαδή από τις 15 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου που έγινε η πρώτη ενημέρωση για κρούσμα στα Λιβάδια Λάρνακας,

οι κτηνοτρόφοι, ίσως όχι όλοι, που αξιώνουν να αποζημιωθούν από το κράτος και πραγματικά εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για την τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθαν, δεν τηρούσαν, τουλάχιστον κατά γράμμα, τα μέτρα βιοασφάλειας,

οι γαλακτοβιομηχανίες και τα τυροκομεία δεν ασκούσαν έλεγχο εκεί όπου τα μέτρα δεν τηρούνταν και

οι αγροτικές οργανώσεις δεν πίεζαν για αυστηρή και συστηματική εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας.

Όλοι αυτοί, αν πιστεύουν πως «δεν είναι ελέφαντες», οφείλουν να αποδείξουν στους πολίτες που θα πληρώσουν τη ζημιά, με έγγραφα και υποσημειώσεις, ότι έπραξαν προληπτικά έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί η σπουδή της υπουργού Γεωργίας να προχωρήσει, πριν ακόμη προσγειωθεί το αεροσκάφος της από τις Βρυξέλλες στη Λάρνακα, πριν ακόμα ληφθούν όλα τα μέτρα αναχαίτισης του ιού, πριν διαφανεί η αιτία της διασποράς και πριν κοπάσει ο συναγερμός, σε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αποζημιώσεις –που, κατά τους κτηνοτρόφους, δεν πρέπει να είναι «για πασατέμπο». Προφανώς και έρχονται εκλογές και οι εταίροι της κυβέρνησης πιέζουν να μην χαθούν και άλλοι ψήφοι αλλά ας κρατούσε τουλάχιστον τα προσχήματα η κ. Παναγιώτου.