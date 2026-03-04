Κυπριακή Άνοιξη

Ε εσείς, υποστηρικτές του «ναι» στο Σχέδιο Ανάν. Τώρα αντιληφθήκατε τις βρετανικές βάσεις; Όταν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά της Κύπρου; Όταν άνοιξαν οι πόρτες των καταφυγίων στο νησί; Έπρεπε να νιώσετε έναν φόβο τον οποίο δεν είχατε νιώσει ποτέ προηγουμένως για να αντιληφθείτε αυτές τις βάσεις; Λυπηθήκατε πολύ επειδή δεν βγήκε «ναι» και στις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι; Διότι δεν σας ένοιαζαν καθόλου αυτές οι καταραμένες βάσεις. Ή δεν αντιλαμβανόσασταν καν τι σημαίνουν αυτές οι βάσεις εδώ. Δεν σκεφτήκατε καθόλου γιατί ο συντονιστής των ΗΠΑ, Thomas Weston, χειροκροτούσε τους ομιλητές μας στα συλλαλητήρια γιατί η Βρετανία εργαζόταν εντατικά για το «ναι» σε αυτό το σχέδιο και γιατί είπε «ναι» σε αυτό το σχέδιο ακόμα και ένας ισλαμοφασίστας όπως ο Ταγίπ Ερντογάν. Θυμάστε τι ήταν ένα από τα πρώτα άρθρα εκείνου του σχεδίου; Οι βρετανικές βάσεις δεν θα γίνονταν ξανά θέμα συζήτησης και θα μείνουν στο νησί εσαεί! Ιδού, αυτό ήταν στο οποίο είπατε «ναι».

Και ιδού τώρα, λόγω αυτών των βάσεων, δεχόμαστε όλοι πυρά εδώ. Ανησυχούμε πότε θα πέσει ένας πύραυλος πάνω στο κεφάλι μας και αν θα μείνουμε ζωντανοί όταν πέσει. Ο Ιρανός στρατηγός λέει «θα πνίξουμε την Κύπρο με πυραύλους». Καημένη Κύπρος! Άνοιξαν οι πόρτες των καταφυγίων! Οι πόρτες της κόλασης είναι αυτές που άνοιξαν στο νησί. Δεν είναι η πόρτα του Αγίου Δομετίου αυτή. Είναι πόρτα πυραύλων! Μία ώρα μετά το άνοιγμα των βρετανικών βάσεων για την Αμερική, χτύπησαν το Ακρωτήρι τα πρώτα μη επανδρωμένα εναέρια μέσα. Τώρα οπού φύγει φύγει…

Όμως, ακόμα και σε αυτή την κόλαση των πυραύλων υπάρχει ο μεγαλύτερος βασιλιάς των ανόητων σε τούτα εδώ τα μέρη. Η διοίκηση στον νότο παρηγοριέται παιδαριωδώς λέγοντας «δεν είμαστε εμείς ο στόχος». Στον δε βορρά δεν ξέρουν καθόλου τι λένε και τι κάνουν. Έφτασαν στην κορυφή της βλακείας κάποιοι που χαίρονται λέγοντας πως ο στόχος είναι μόνο η «ελληνοκυπριακή πλευρά», κάποιοι που νομίζουν ότι το πιο αιχμηρό όπλο του πολέμου είναι ακόμα η τουρκική ξιφολόγχη. Όμως, υπάρχουν και οι καραγκιόζηδες που βρίσκονται στην κορυφή. Επιτίθενται δριμύτατα στον Χριστοδουλίδη, επειδή μετέτρεψε τη χώρα μας σε στόχο. Σαν να έχουν ξεχάσει ότι οι βρετανικές βάσεις δεν εγκαταστάθηκαν εδώ με τον Χριστοδουλίδη και ότι βρίσκονται εδώ τα τελευταία 66 χρόνια. Και το σημαντικότερο: Μήπως δεν ξέρουν ότι είναι και η Τουρκία εγγυήτρια αυτών των βάσεων μαζί με τους άλλους εγγυητές;

Η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο τέσσερα μαχητικά αεροπλάνα και δύο πολεμικά πλοία. Γιατί τα έστειλε; Για να προστατεύσει την ελληνοκυπριακή κοινότητα από τις επιθέσεις. Τι μας συμβαίνει; Αφού η Κύπρος δεν είναι σε πόλεμο, από πού έρχεται ο κίνδυνος; Ποιον θα βομβαρδίσουν τα πολεμικά αεροπλάνα που σταθμεύουν στο νησί; Ενάντια σε ποιον θα προστατεύσουν την ελληνοκυπριακή κοινότητα; Ή μήπως υπάρχουν άλλα σενάρια που δεν ξέρουμε σε αυτν τον πόλεμο, άλλα σχέδια; Η στάθμευση ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων στην Κύπρο μήπως δεν είναι μια ευκαιρία που προσφέρθηκε στην Τουρκία για να προχωρήσει πιο πολύ στο νησί;

Διέπραξε το μεγαλύτερο λάθος της πολιτικής του ζωής ο Τραμπ που επιχείρησε επίθεση κατά του Ιράν. Έπεσε θύμα των ατέλειωτων φιλοδοξιών του διψασμένου για δύναμη Νεντανιάχου. Μήπως το κάνει για να ξεχαστούν τα ρεζιλίκια της παιδοφιλίας στην έπαυλη Epstein; Αυτή τη στιγμή φαίνεται μετανιωμένος, όμως ο κύβος ερρίφθη. Δεν υπάρχει επιστροφή! Ψεύδεται λέγοντας «η νέα ηγεσία του Ιράν θέλει να συνομιλήσει μαζί μου». Ουσιαστικά ο ίδιος ήταν αυτός που θέλει να συνομιλήσει αλλά το Ιράν τού χτύπησε κατάμουτρα το ψέμα του και είπε «δεν θα συνομιλήσουμε ποτέ». Φαίνεται πως ενώ περίμενε την κατάρρευση του καθεστώτος των μουλάδων στο Ιράν, αυτή που θα πέσει θα είναι η κυβέρνηση Τραμπ. Άρχισαν να έρχονται στην Αμερική οι σοροί, όπως στην περίπτωση του Βιετνάμ. Τα δε χρήματα που δαπάνησε μέχρι στιγμής σε αυτόν τον πόλεμο είναι δισεκατομμύρια δολάρια. Το λάθος αποκαλύφθηκε στην Τεχεράνη. Μόλις σκοτώθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, νόμισαν ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Έγινε ακριβώς το αντίθετο, κατά έναν αναπάντεχο τρόπο, η δολοφονία του Χαμενεϊ συσπείρωσε τον ιρανικό στρατό και την πλειοψηφία του λαού. Ενόσω δεν γίνεται χερσαία επιχείρηση, ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο από αέρος. Αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέσα σε μερικές μέρες και το καθεστώς του Ιράν δεν θα καταρρεύσει μέσα σε μερικές μέρες. Αυτή η άνοιξη δεν είναι Αραβική Άνοιξη! Είναι Κυπριακή Άνοιξη!