Γίναμε ειδικοί και στα drones!

Το πρώτο drone έπεσε στην Κύπρο στις Βρετανικές Βάσεις σύμφωνα με τον πολεμικό ανταποκριτή που τυγχάνει να είναι και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου 2026 στις 12.03 π.μ. Οι στιγμές ήταν τραγικές. Ο μουχτάρης Ακρωτηρίου ξύπνησε από τον θόρυβο, οι πετεινοί άρχισαν να λαλούν και οι όρνιθες να κακαρίζουν. Ο ίδιος άρχισε να ψάχνει για να δει από πού του ήρθε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν εκεί για όλους μας. Όπως εξήγησε σε ανταπόκριση -διάγγελμά του επρόκειτο για drone τύπου Shahed-136. Με στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη που θα ζήλευε και ο σταθμάρχης της CIA στη Λευκωσία, ανέφερε ότι το Shahed-136 είναι ένα ιρανικό drone καμικάζι (loitering munition). Δηλαδή δεν είναι απλώς drone επιτήρησης, αλλά όπλο που περιστρέφεται και πέφτει πάνω στον στόχο και εκρήγνυται. Έχει εμβέλεια 1.000-2.000 km και αναπτύσσει ταχύτητα 180 km/h. Φέρει επίσης πολεμική κεφαλή με 30-50 κιλά εκρηκτικών. Αν πέσει σε απόσταση μέχρι 20 μέτρων γύρω σου πας κατευθείαν στον μουσουλμανικό Παράδεισο συνοδευόμενος από 40 παρθένες. Αν πέσει σε απόσταση πάνω από 20 μέτρα, σπάζουν τα τύμπανα και κουφανίσκεις. Αν πέσει σε απόσταση πάνω από 30 μέτρα κουφανίσκει ο σπόρος σου. Το Shahed-136 εκτοξεύεται από φορτηγό με πολλαπλούς εκτοξευτές και πετά χαμηλά με GPS και αυτόματο πιλότο γι' αυτό και δεν το πήραμε είδηση. Χάλουππα-χάλουππα ήρθε στην Κύπρο και μας έπιασε όλους στον ύπνο.

Μετά το πρώτο ενημερωτικό διάγγελμα στον κυπριακό λαό που κοιμόταν, ο Πρόεδρος αποφάσισε να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο που επίσης κοιμόταν. Ο Λετυμπιώτης ήταν και αυτός εκεί. Αυτός κοιμόταν όρθιος. Δεν είχε προλάβει ο άνθρωπος να κάνει ένα ντους και να βάλει το τζέλι του και έπρεπε να αρχίσει να κάνει δηλώσεις στα κοράκια τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω. Η Αννίτα στους Τρούλους έβλεπε εφιάλτη ότι είχαν περικυκλώσει το σπίτι της βόδια και αμνοερίφια με αφθώδη πυρετό. Στον ύπνο της αποφάσισε ότι θα γίνει πλέον vegetarian και ότι στο εξής θα τρώει κολοκάσι appellation Σωτήρας και πουργούρι. Όταν βέβαια άκουσε τον Πρόεδρο να τους μιλά για πτώση drone ησύχασε. Ευτυχώς που δεν ήταν πύραυλος. Τα drone ξέρει ότι πέφτουν και πολλές φορές καταστρέφονται αν κρίνει από αυτά που αγόρασε μέχρι στιγμής στον βαφτιστικό της που έχει διαλύσει όλες τις τζαμαρίες της περιοχής.

Βεβαίως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν άφησε πολλά περιθώρια σε κανέναν από τους πολιτικούς να σκέφτονται άλλα πράγματα. Τους εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους κάλεσε στο Προεδρικό λίγο μετά τα μαύρα μεσάνυκτα.

Το Εθνικό

Προσήλθαν όλοι κατηφείς. Άλλοι για την αγρυπνία, άλλοι διαολισμένοι με τους Ιρανούς που βρήκαν ώρα να κτυπήσουν τη μικρή κατεχόμενη μας πατρίδα. Ήταν πάντως όλοι εκεί. Παρόντες με όπλα, κράνη εξαρτήσεις και πάνες ακράτειας. Χωρίς όπλο πήγαν μόνο η Αννίτα και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Ο Χρίστος Χρίστου ήταν άοπλος λόγω του ότι δεν γνωρίζει από τέτοια πράγματα, αφού ως γιώτα 4 δεν υπηρέτησε στρατιωτική θητεία. Πήγε όμως εκεί με αλεξίσφαιρο γιλέκο και καλσόν εκστρατείας.

Η σύσκεψη ξεκινά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καλεί τον Τάσο Τζιωνή διευθυντή της ΚΥΠ να προβεί σε ενημέρωση. Παρουσίασε τρεις χάρτες και συντεταγμένες και εξήγησε την πορεία του drone από τον Λίβανο μέχρι τις Βάσεις. Εντυπωσίασε μάλιστα με τις γνώσεις του σε ό,τι αφορά την περιοχή, για όσους βέβαια δεν γνωρίζουν ότι κατάγεται από το Τσερκέζ Τσιφλίκ στην περιοχή Τραχωνίου. Πιστεύεται ότι αυτός που εκτόξευσε το drone είναι αδελφότεκνος του μακαρίτη του ηγέτη της Χεζμπολάχ Νασράλα. Οι υποψίες σύμφωνα με τον πολιτικό και διεθνολόγο Μάριο Καρογιάν στράφηκαν αρχικά εναντίον του Hadi Nasrallah, πρωτότοκου γιου της αδελφής του Νασράλα Fatima Yassin η οποία είναι γνωστή και ως Umm Hadi. Όπως τους εξηγήθηκε βέβαια από τους ειδικούς ο Hadi έχει αποδημήσει εις Κύριον και θεωρείται μάρτυρας.

Τα drones

Η συζήτηση περιστράφηκε στα drones, όπως ήταν λογικό αφού όλοι αισθάνονταν ειδικοί. Κάποιος ρώτησε τον κ. Πρόεδρο για το μέγεθος του κι αν μοιάζουν με αυτά τα μικρά που αγοράζεις από το διαδίκτυο και τα πετάς πάνω από την αυλή για να τραβήξεις βίντεο ή να πάρεις μάτι τι κάνουν οι γείτονές σου. Άλλος ήθελε να μάθει αν χρειάζεται εφαρμογή στο κινητό για να το χειριστεί. Ένας τρίτος, πιο πρακτικός, ρώτησε αν πέταξε χαμηλά γιατί «ο ανιψιός μου έχει ένα που κάνει ακριβώς το ίδιο».

Στο μεταξύ, στο Προεδρικό οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να κρατήσουν ύφος σοβαρό και κάποιος εξηγούσε ότι τα drones του πολέμου δεν είναι ακριβώς σαν εκείνα που τραβούν βίντεο σε γάμους και βαφτίσεις.

Κάπως έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, η Κύπρος πέρασε από το drone των Χριστουγέννων στο drone της γεωπολιτικής. Και όλοι κατάλαβαν ότι το παιχνίδι που πετά πάνω από την αυλή δεν είναι πάντα παιχνίδι. Μερικές φορές είναι απλώς πρόβα τζενεράλε για να έρθει στη συνέχεια και τίποτα πιο μεγάλο.

Διεθνείς επαφές

Ήταν λογικό μετά το Εθνικό να πάρουν σειρά οι ηγέτες τρίτων χωρών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξύπνησε κατά σειρά τους κυρίους Μητσοτάκη, Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ζήτησε να στείλουν αεροπλανοφόρα, φρεγάτες, antidrone systems και αντιαεροπορικά τα οποία μπορούν να κτυπήσουν στο μάτι ακόμα και αμπελοπούλι εν πτήσει. Προσπάθησε επίσης να μιλήσει με τον Τραμπ αλλά στάθηκε αδύνατο λόγω ώρας. Ο Τράμπης κοιμόταν αλλά το μήνυμά του στάλθηκε. Του ζήτησε να βάλει στη λίστα των επόμενων πυραυλικών του επισκέψεων των Ιρανό στρατηγό που απείλησε την Κύπρο και τον αρχηγό της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Στον κατάλογο συμπεριέλαβε επίσης τους Κύπριους ινφλουένσερς Κωνσταντίνο Οδυσσέως, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Νικολέττα Τσικίνη και Έλεν Χρίστου γιατί από πρωϊάς μέχρι νυκτός ανεβάζουν επικριτικά σχόλια για τον ίδιο αλλά και για την πρώτη κυρία Φιλίππα Καρσερά.

Κάπως έτσι πέρασε η νύκτα και η μέρα μέχρι το μεσημέρι σε κατάσταση μεγάλης εθνικής επαγρύπνησης. Το πρώτο drone έπεσε, οι πετεινοί ηρέμησαν, οι όρνιθες ξανακοιμήθηκαν και το Εθνικό Συμβούλιο επέστρεψε σιγά-σιγά στην κανονική του κατάσταση, δηλαδή στον βαθύ στρατηγικό του ύπνο.

Μέχρι που μας ειδοποίησαν ότι άλλα δύο drones ξεκίνησαν με κατεύθυνση την Κύπρο. Φτου ξανά από την αρχή με τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα να παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Ενεργοποίησε τους πυραύλους Μιστράλ, το σύστημα Μπάρακ και κάποια ΠΑΟ 106 και επίσης μία σειρά από πολυβόλα τύπου Μπρεν για καλό και για κακό. Τελικά τα drones είδαν το μάταιο της υπόθεσης και έπεσαν από μόνα τους στη θάλασσα.

Το απόγευμα τα καφενεία άνοιξαν κανονικά, οι μαθητές επέστρεψαν στα φροντιστήρια τους, οι αναλυτές των ΜΚΔ άρχισαν ξανά να αναλύουν. Όλοι μάθαμε κάτι. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες η χώρα είχε αποκτήσει περίπου πενήντα νέους ειδικούς στα drones, εκατό ειδικούς στη γεωπολιτική και τουλάχιστον διακόσιους ειδικούς στην αεράμυνα.