Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Νέα αναβολή στη δίκη του πρώην Υπουργού Μάριου Δημητριάδη

Η διαδικασία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αναβλήθηκε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου.

Για τον Ιούλιο του 2026 μετατέθηκε η έναρξη της δίκης πολιτογραφήσεων, που εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλα πρόσωπα.

Νέα ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 8η Ιουλίου του 2026, στις 09:30.

Συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

Πηγή: KYΠΕ

