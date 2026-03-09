Γεωπολιτική στροφή της ΕΕ: Η Φον ντερ Λάιεν ζητά δυναμική προβολή ισχύος και τέλος στις αυταπάτες

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι θεματοφύλακας της παλιάς παγκόσμιας τάξης, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν

 

Σε μια βαρυσήμαντη ομιλία προς τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην πραγματικότητα της κατάστασης και να δει τον κόσμο όπως ακριβώς είναι σήμερα. Αναφερόμενη ειδικότερα στο Ιράν, τόνισε ότι ο λαός του Ιράν αξίζει ελευθερία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να αποφασίζει για το δικό του μέλλον, ακόμη και αν η πορεία αυτή είναι γεμάτη κινδύνους και αστάθεια. Η Πρόεδρος προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια περιφερειακή σύγκρουση με ακούσιες συνέπειες, όπου η διάχυση της κρίσης αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Φον ντερ Λάιεν ήταν κατηγορηματική ως προς τη νέα κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η Ένωση, δηλώνοντας ότι η ασφάλεια πρέπει να γίνει η οργανωτική αρχή της δράσης μας. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι θεματοφύλακας της παλιάς παγκόσμιας τάξης. Παρόλο που η Ένωση θα υπερασπίζεται πάντα το βασισμένο σε κανόνες σύστημα που βοήθησε να οικοδομηθεί με τους συμμάχους της, δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε αυτό ως τον μοναδικό τρόπο υπεράσπισης των συμφερόντων της, καθώς οι κανόνες αυτοί δεν προσφέρουν πλέον πλήρη προστασία έναντι των σύνθετων απειλών.

Η Πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι προετοιμασμένη να προβάλει την ισχύ της πιο αποφασιστικά, καθώς δεν μπορεί πια να επαφίεται αποκλειστικά σε διεθνή συστήματα έναντι των απειλών. Η Φον ντερ Λάιεν έθεσε το κρίσιμο ερώτημα αν οι θεσμοί και τα συστήματα της ΕΕ βοηθούν ή εμποδίζουν την αξιοπιστία της, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη να αναλογιστούμε αν το δόγμα, οι θεσμοί και η λήψη αποφάσεων – όλα σχεδιασμένα σε έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας – έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος αναρωτήθηκε αν το σύστημα που οικοδομήθηκε με καλοπροαίρετες προσπάθειες για συναίνεση και συμβιβασμό αποτελεί πλέον βοήθεια ή εμπόδιο για την αξιοπιστία της Ευρώπης ως γεωπολιτικού παράγοντα. Η κεντρική της θέση παραμένει ότι η ΕΕ πρέπει να επανακαθορίσει τη στάση της ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντά της σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία και απαιτεί μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

