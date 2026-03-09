Οι μετοχές καταρρέουν καθώς οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι χρηματιστηριακές αγορές βυθίστηκαν τη Δευτέρα καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω φόβων για τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν να συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα χωρίς σημάδια υποχώρησης.

Οι επενδυτές, ήδη τρομοκρατημένοι από τις ανησυχίες για τις εκτεταμένες τεχνολογικές αποτιμήσεις και τις τεράστιες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τράπηκαν σε φυγή καθώς το αργό πετρέλαιο εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς η τελευταία άνοδος των τιμών της ενέργειας ενέτεινε τους φόβους ότι οι διαταραχές εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό.

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Φρανκφούρτης και του Παρισιού υποχώρησαν περισσότερο από 2,5% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ του Λονδίνου έχασαν 1,8%.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν περίπου 15% και οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν έως και 30%.

Οι φόβοι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μόνο η «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο.

Πρόσθεσε κατά το Σαββατοκύριακο ότι η απότομη αύξηση των τιμών ήταν ένα «μικρό τίμημα που πρέπει να πληρωθεί» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την επιμονή του Λευκού Οίκου ότι η άνοδος είναι προσωρινή.

Και τα δύο κύρια συμβόλαια, τα οποία είχαν αυξηθεί περισσότερο από το ένα τέταρτο την περασμένη εβδομάδα, σημείωσαν άνοδο καθώς το Ιράν πραγματοποίησε αντίποινα εναντίον χωρών του Κόλπου που παράγουν αργό.

Τα West Texas Intermediate και Brent σημείωσαν άνοδο περίπου 30%, φτάνοντας σε κορυφές λίγο κάτω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν επίσης κατά 30% τη Δευτέρα.

Από την έναρξη του πολέμου, το WTI αυξήθηκε περισσότερο από 75% και το Brent περισσότερο από 60%, πριν υποχωρήσει μετά την είδηση της G7. Η άνοδος μετριάστηκε καθώς Γάλλοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ένα δημοσίευμα των Financial Times ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά θα συζητούσαν την αξιοποίηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για να μετριάσουν την πίεση στην προσφορά.

Επιθέσεις σε πετρελαιοπηγές αναφέρθηκαν στο νότιο Ιράκ και στην αυτόνομη περιοχή του βόρειου Κουρδιστάν, οι οποίες ανάγκασαν ένα πετρελαιοπηγείο που διοικείται από τις ΗΠΑ να σταματήσει την παραγωγή, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή.

Αυτό συνέβη με τη διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ -- μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου -- από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η προοπτική υψηλών τιμών ενέργειας για μια παρατεταμένη περίοδο έχει πυροδοτήσει φόβους για μια νέα απότομη αύξηση του πληθωρισμού που θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία, εμποδίζοντας παράλληλα τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια για να στηρίξουν την ανάπτυξη.

Με την προοπτική η παγκόσμια οικονομία να δεχθεί πλήγμα από την κρίση, οι χρηματιστηριακές αγορές επέκτειναν τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, αν και μείωσαν μέρος της αρχικής υποχώρησης.

Η Σεούλ, η οποία είχε την καλύτερη απόδοση φέτος χάρη σε ένα ράλι τεχνολογίας, έπεσε περισσότερο από 8% σε κάποιο σημείο πριν κλείσει με πτώση 6%, ενώ το Τόκιο έχασε περισσότερο από 5% και η Ταϊπέι έπεσε περισσότερο από 4%.

Το Χονγκ Κονγκ, η Σαγκάη, το Σίδνεϊ, η Σιγκαπούρη, η Μανίλα, η Μπανγκόκ, η Βομβάη, η Τζακάρτα και το Ουέλινγκτον είδαν επίσης απότομη πτώση.

Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη άνοιξαν με καθυστέρηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και για τους τρεις κύριους δείκτες στη Wall Street μειώθηκαν περισσότερο από 1%, ενώ το δολάριο σημείωσε άνοδο έναντι των ομολόγων του, καθώς οι συναλλασσόμενοι αναζήτησαν το καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου του.

Η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, ή ακόμη και αύξησης για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, οδήγησε τις τιμές του χρυσού να μειωθούν περισσότερο από 1% σε περίπου 5.100 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το βαθύτερο σοκ εξαπλώνεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής», δήλωσε ο Stephen Innes της SPI Asset Management.

«Οι παραγωγοί του Κόλπου μειώνουν την παραγωγή επειδή οι κόμβοι αποθήκευσης γεμίζουν και οι ροές εξαγωγών καταρρέουν. Το Κατάρ έχει σταματήσει την υγροποίηση σε βασικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, μια κίνηση που θα χρειαστούν εβδομάδες για να αντιστραφεί ακόμη και αν η σύγκρουση σταματήσει αύριο», είπε. «Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια δεν είναι απλώς ένα ράλι εμπορευμάτων. Γίνεται ένας φόρος στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Τραμπ προσπάθησε να προσφέρει διαβεβαιώσεις ότι η απότομη αύξηση του αργού πετρελαίου δεν θα διαρκέσει πολύ.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα μειωθούν ραγδαία όταν τελειώσει η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος, η ασφάλεια και η ειρήνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ ώρα Ουάσινγκτον.

Ο Michael O'Rourke της JonesTrading προειδοποίησε ότι ο πόνος για τους επενδυτές θα μπορούσε να διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη όσον αφορά την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς», είπε. «Θα περίμενα μια διάθεση αποφυγής ρίσκου μέχρι να λάβουμε κάποια απτά θετικά νέα», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, επιδεινώθηκε η απαισιόδοξη διάθεση από την είδηση της Παρασκευής ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχασε απροσδόκητα θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα.

Σύμφωνα με μια άλλη αναφορά, παρατηρήθηκε επίσης πτώση στις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ