Εκπρόσωπος Ιρανικού ΥΠΕΞ: Δεν έγιναν από το Ιράν οι επιθέσεις σε Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία

«Δεν ξεκίνησαν επιθέσεις από το ιρανικό έδαφος» προς αυτές τις χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις προς Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.
Επίσης, ανέφερε ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις ενδέχεται να ήταν «στημένες», λέγοντας ότι «έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο εχθρός ενδέχεται να σκηνοθετήσει ορισμένες επιθέσεις για να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ μας και άλλων χωρών».
Iran's Foreign Ministry Spox. Esmaeil Baghaei:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Regarding Azerbaijan, Türkiye, and Cyprus, the General Staff of the Armed Forces has explicitly and officially announced that no such launches were made from within Iran or by our military forces.
We have always warned about false… pic.twitter.com/ET4Nlb2qjL