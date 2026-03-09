Εκπρόσωπος Ιρανικού ΥΠΕΞ: Δεν έγιναν από το Ιράν οι επιθέσεις σε Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία

«Δεν ξεκίνησαν επιθέσεις από το ιρανικό έδαφος» προς αυτές τις χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις προς Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.

Επίσης, ανέφερε ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις ενδέχεται να ήταν «στημένες», λέγοντας ότι «έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο εχθρός ενδέχεται να σκηνοθετήσει ορισμένες επιθέσεις για να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ μας και άλλων χωρών».