Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Εκπρόσωπος Ιρανικού ΥΠΕΞ: Δεν έγιναν από το Ιράν οι επιθέσεις σε Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις ενδέχεται να ήταν «στημένες»

«Δεν ξεκίνησαν επιθέσεις από το ιρανικό έδαφος» προς αυτές τις χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις προς Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.

Επίσης, ανέφερε ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις ενδέχεται να ήταν «στημένες», λέγοντας ότι «έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο εχθρός ενδέχεται να σκηνοθετήσει ορισμένες επιθέσεις για να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ μας και άλλων χωρών».

