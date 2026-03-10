Αίσθημα ασφάλειας αλλά και υπαρκτοί κίνδυνοι

Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και η παρουσία γύρω από την Κύπρο ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων, από πολλούς ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, η ανάδειξη της Κύπρου ως μέρος μιας σύγκρουσης που δεν την αφορά άμεσα, ενέχει και κινδύνους, καθώς ήδη κάποιοι την αντιμετωπίζουν ως μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης.

Η επίσκεψη Μακρόν - Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στέλνει ένα μήνυμα ότι η ΕΕ είναι παρούσα και για τη στήριξη ενός κράτους μέλους της, αλλά και ότι διεκδικεί λόγο και ρόλο στη Μέση Ανατολή.

Η δημιουργία μιας αντιαεροπορικής «ομπρέλας» πάνω από την Κύπρο αποτελεί πρακτική επιβεβαίωση της δέσμευσης των συμμάχων να συμβάλουν στην προστασία της χώρας από πιθανές απειλές, προσδίδοντας ταυτόχρονα πολιτικό και στρατηγικό βάρος στη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη συνιστά ένα ισχυρό σύμβολο διεθνούς υποστήριξης, ενισχύοντας την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους, που αντιμετωπίζει τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής με σταθερότητα, ψυχραιμία και συντονισμό, με τους ευρωπαίους εταίρους της.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια αρνητικά ή κίνδυνοι, που συζητούνται σε αναλύσεις ασφαλείας και διπλωματίας όταν μια μικρή χώρα, όπως η Κύπρος, βρίσκεται στο επίκεντρο στρατιωτικής κινητοποίησης στην περιοχή.

Η παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και η χρήση των βρετανικών βάσεων για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, μπορεί να καταστήσει την Κύπρο δυνητικό στόχο αντιποίνων -αν δεν το έχει κάνει ήδη - είτε από κράτη είτε από μη κρατικούς δρώντες (π.χ. οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ).

Η ανάδειξη του νησιού ως στρατηγικού κόμβου, τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση σε απλούς ανθρώπους ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει έμμεσα σε μια περιφερειακή σύγκρουση, ακόμη κι αν επίσημα δεν έχει εμπλοκή.

Η έντονη στρατιωτική παρουσία δυτικών δυνάμεων, επίσης, μπορεί να επηρεάσει διπλωματικές ισορροπίες με χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί σημαντικές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, ενώ η εικόνα στρατιωτικοποίησης ή απειλής μπορεί να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, με πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, τις επενδύσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.