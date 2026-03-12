ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Σχεδιασμός με βάση το χειρότερο σενάριο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο εκτεθειμένες είναι μικρές οικονομίες, όπως η κυπριακή, σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Όταν μια κρίση εκτυλίσσεται σε απόσταση λίγων δεκάδων λεπτών πτήσης από το νησί, οι οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες. Και ο τομέας που επηρεάζεται πρώτος, είναι ο τουρισμός.

Παρά τα καθησυχαστικά μηνύματα, που εκπέμπονται από την κυβέρνηση, η πραγματικότητα δείχνει ότι η αβεβαιότητα, ήδη μεταφράζεται σε πιέσεις, για τον τουριστικό τομέα. Οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού από τις Βρυξέλλες, περί ομαλότητας στην Κύπρο, είναι θετικές και αναγκαίες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η πραγματοποίηση σύσκεψης, χθες, υπό τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, για τις επιπτώσεις της κρίσης, καταδεικνύει ότι η ανησυχία είναι υπαρκτή.

Σε τέτοιες συγκυρίες, η διαχείριση της εικόνας της χώρας, είναι εξίσου κρίσιμη με την πραγματική κατάσταση ασφάλειας. Η έντονη προβολή από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας της παρουσίας ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, στο πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας, μπορεί να είχε συγκεκριμένους διπλωματικούς ή πολιτικούς στόχους. Ωστόσο, στο επίπεδο της διεθνούς αντίληψης, τέτοιες εικόνες ενδέχεται να ενισχύουν την εντύπωση, ότι η Κύπρος βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο της κρίσης, απ’ όσο πραγματικά βρίσκεται.

Ο τουρισμός λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με βάση την αντίληψη του κινδύνου. Για τον επισκέπτη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, η λεπτή γεωγραφική και πολιτική διάκριση της Ανατολικής Μεσογείου συχνά χάνεται.

Ετσι, κάθε εικόνα στρατιωτικοποίησης ή περιφερειακής έντασης, μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις ταξιδιωτών και τουριστικών οργανισμών.

Ακριβώς γι’ αυτό, απαιτείται άμεσος και ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης, τουριστικής βιομηχανίας, αεροπορικών εταιρειών και αρμόδιων φορέων. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται κοινή στρατηγική επικοινωνίας, παρακολούθηση των αγορών και έγκαιρη λήψη μέτρων στήριξης, όπου χρειαστεί.

Το βασικότερο, όμως, είναι ο σχεδιασμός να γίνει με βάση το χειρότερο σενάριο, δηλαδή μια σύγκρουση με διάρκεια στην περιοχή. Εάν η Κύπρος προετοιμαστεί σοβαρά για αυτό το ενδεχόμενο, θα είναι πολύ πιο έτοιμη να διαχειριστεί ακόμη και ένα ηπιότερο αποτέλεσμα.

Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μέτρα, που περιλαμβάνουν διευρυμένες κρατικές ενισχύσεις και αναθεώρηση φόρων ενόψει της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Μαρτίου.