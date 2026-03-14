Μα, τα παπαγαλάκια βρυχώνται κιόλας;

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- «Νέα διαδικασία, η οποία αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, του οποίου προεδρεύει ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, προνοεί την αναστολή επιτόπου της άδειας οδήγησης όσων οδηγούν υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών ή αλκοόλης». Άραγε το κολάνι πιάνει και όσους/ες επιτρόπους οδηγούν μεθυσμένοι/ες;...
- Αν ήταν ποτέ δυνατόν ο Πρόεδρός μας να μην καπαρτίζει για την… άψογη(!) διαχείριση του ζητήματος του αφθώδους πυρετού. «Η κυβέρνηση», παινεύθηκε, «είναι εδώ, στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν, και μαζί θα βρούμε τις λύσεις και για αυτούς και για τη χώρα μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας και είμαστε μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει τις ευθύνες μας, διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα»! Όι, πέτε μου… είχε κανείς από τους προκατόχους του τέτοιο χιούμορ;!
- «Αγωνιούν οι φορείς της Λάρνακας αν θα δρομολογηθούν φέτος κρουαζιέρες από τη Χάιφα του Ισραήλ προς το λιμάνι της πόλης, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια». Εδώ ταιριάζει απόλυτα η κυπριακή παροιμία «άλλοι ψυχομαχούν τζ’ άλλοι κ@υλομ@χούν»...
- Εφανταστήκετε αν μια τουρκική φρεγάτα, στα ανοικτά της Αμμοχώστου, κατέρριπτε ένα ιρανικό drown με προορισμό τις ελεύθερες περιοχές, πριν μας έρτει κατάκκελλα;! Πιο γκροτέσκα πλοκή, από εκείνη του να μας σώζει ο κατακτητής μας, αδυνατώ να διανοηθώ! Άραγε, σε ποια κατηγορία θα κατατασσόταν μια ταινία βασισμένη σε τέτοιο σενάριο; Της κωμωδίας ή του δράματος;!
- Την τασhινόπιτταν ανακάλυψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνοντας, μετά την άφιξη στα κατεχόμενα έξι τουρκικών αεροσκαφών F-16, πως «ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη». Παρακάτω! Η αφεντιά του τι πέτυχε ώστε η Τουρκία να πάψει να είναι κατοχική δύναμη;...
- Τη συνεργασία των χωρών τους προς ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου συζήτησαν πρόσφατα στην Πάφο Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν. Όπως πληροφορείται η στήλη από έγκυρες πηγές, η Γαλλία θα προμηθεύσει ένα αεροπλανοφόρο ώστε να εκτελεί, αν χρειαστεί, αναχαιτίσεις εχθρικών αεροπλάνων, η Ελλάδα μια φρεγάτα για την αναχαίτιση πυραύλων και η Κύπρος σύγχρονα, εμπλουτισμένα… βερκά για να αιχμαλωτίζουν drowns!
- Ούτε εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου να ήταν το παπαγαλάκι, σε σημείο που ξεπέρασε τους Λετυμπιώτη και Βίκτωρα στο σhιομάλισμα του ευεργέτη τους. «Βγήκε μπροστά ο Πρόεδρος για να καθησυχάσει», τιτλοφορούσε άρθρο του που δημοσιεύτηκε σε έντυπο που κατάντησε εκφραστικό όργανο των ανακτόρων, για να σχολιάσει ένα από τα πομπώδη διαγγέλματα του Προέδρου, με το οποίο ενημέρωνε τον κυπριακό λαό ότι το drone που μας έστειλε το Ιράν ήταν τύπου… Shaded-136! Σ’ ένα άλλο άρθρο του, υπό τον τίτλο «Στην κρίση, έδειξε ότι ξέρει τι κάνει», φαντασιώνεται τον Χριστοδουλίδη με ηγετικές ικανότητες και ότι, μίσhημου, ξέρει πού παν τα τέσσερά του! Με τη φόρα που επήρε, μην παραξενευτείτε να τον συγκρίνει με τον… Μέγα Αλέξανδρο! Ξεχνά βεβαίως το παπαγαλάκι ότι το ίνδαλμά του εκώλωσε μόλις του εκάμαν «ππα» οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, όπως και το ότι δεν τόλμησε να βάλει τους κυνηγούς στη θέση τους όταν απέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο για να ανάψουν φουκούες! Τελευταίως, προφανώς κατ’ εντολή των ανακτόρων, απηύθυνε και μια αυστηρή προειδοποίηση: «Κάποια στιγμή», έγραψε, «η προσπάθεια πολλών στις ελεύθερες περιοχές να δίνουν άλλοθι στον Τουφάν Έρχιουρμαν πρέπει να σταματήσει»! Αμάν… το παπαγαλάκι βρυχήθηκε! Οπόταν την επόμενη φορά που κάποιος διανοηθεί να γράψει κάτι για τον Έρχιουρμαν, να του το στείλει να το τσιακκάρει, και, μόνο αν το παπαγαλάκι το εγκρίνει, τότε να το δημοσιεύσει!
- Ήταν την επομένη της άφιξης στην Κύπρο των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και ο κόσμος άλλη κουβένταν εν είσhεν. «Κόρη, εγκυμονείς;», ρωτά κάποια τη φίλη της, μόλις την είδε, μετά από πολύ καιρό, με την κοιλιά φουσκωμένη. «Όι κόρη», λαλεί της η άλλη. «Εν Γιακουμής…έταξά το του πεθερού μου να φκάλω τ’ όνομά του»!