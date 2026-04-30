Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Χάσματα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) δείχνει επίμονη ανισορροπία μεταξύ των φύλων και χάσματα στις αμοιβές στην ηγεσία του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ.

Η EBA δημοσίευσε την περασμένη Πέμπτη τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης σχετικά με τις πρακτικές ποικιλομορφίας στα διοικητικά όργανα περισσότερων από 850 πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και χάσματα στις αμοιβές, ιδίως σε επίπεδο ανώτερων στελεχών, παρά κάποια πρόοδο σε σύγκριση με την κατάσταση το 2021.

Η EBA καλεί τα ιδρύματα να εξετάσουν το ενδεχόμενο προώθησης μιας πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων και τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να αξιολογούν τις πρακτικές ποικιλομορφίας και μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο των εποπτικών τους αξιολογήσεων.

Βασικά ευρήματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολιτικές για την ποικιλομορφία εξακολουθούν να εφαρμόζονται άνισα: περίπου το 20% των ιδρυμάτων δεν έχουν πολιτική για την ποικιλομορφία και μόνο το 67% έχει θέσει ποσοτικούς στόχους για την εκπροσώπηση των φύλων.

Η ανισορροπία μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υπάρχει σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης: σχεδόν τα μισά ιδρύματα δεν έχουν γυναίκες μεταξύ των εκτελεστικών διευθυντών τους και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% των Διευθύνοντων Συμβούλων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ η εκπροσώπηση είναι υψηλότερη στις εποπτικές λειτουργίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις.

Οι άνδρες εκτελεστικοί διευθυντές κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 10% περισσότερα από τις γυναίκες ομολόγους τους, γεγονός που όπως υποδεικνύεται, υποδηλώνει ελλείψεις στην εφαρμογή πολιτικών αμοιβών ουδέτερων ως προς το φύλο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ισορροπίας των φύλων και της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) σε θεσμικό επίπεδο, ενισχύοντας την ανάγκη για ισχυρότερες πρακτικές ποικιλομορφίας.

Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις στις πρακτικές ποικιλομορφίας και αμοιβών στην ΕΕ, σύμφωνα με την εντολή της. Θα προσπαθήσει να το πράξει απλοποιώντας τα πρότυπα δεδομένων, προσαρμόζοντας τις συχνότητες συλλογής και δημοσίευσης δεδομένων και βελτιώνοντας την ποιότητα των δεδομένων, η οποία επί του παρόντος περιορίζει τη δυνατότητα δημοσίευσης αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης πλησιέστερα στην ημερομηνία αναφοράς.