Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει τα πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, μετέδωσε απόψε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα υποστηρίζει ότι τα πλοία της «περικυκλώθηκαν παράνομα» από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα και ότι υπήρξαν απειλές για «απαγωγή και χρήση βίας».

Η Global Sumud Flotilla ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 σκάφη, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναχαίτιση επτά πλοίων.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άμεσα για να προστατεύσουν τον στολίσκο, να λογοδοτήσει το Ισραήλ για αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν εντοπίστηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά», χωρίς να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του ελέγχου ή την προέλευση των ευρημάτων.

Καταγγελίες για αναχαίτιση στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης

Ο ακτιβιστής και συγγραφέας Ταρίκ Ραούφ, που βρίσκεται επί του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε ότι είναι «πρωτοφανές» το γεγονός πως το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση των πλοίων ενώ αυτά βρίσκονται ακόμη σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτη.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποστολή βρίσκεται ακόμη μακριά από τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «απολύτως παράλογη» την στοχοποίησή της σε αυτό το στάδιο, καθώς –όπως είπε– πρόκειται για μια καθαρά ανθρωπιστική προσπάθεια μεταφοράς βοήθειας.

Ο Ραούφ ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά σκάφη έχουν περικυκλώσει τον στολίσκο για τουλάχιστον δύο ώρες, ενώ drones πετούν από πάνω «φωτίζοντας τα πλοία με προβολείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πληρώματα λαμβάνουν μηνύματα μέσω ασυρμάτου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στα οποία κατηγορούνται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλούνται να σταματήσουν την πορεία τους.

