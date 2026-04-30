Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως είχε ανακοινώσει η Προεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την άφιξη του στο παράρτημα Αθηνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως θα απευθύνει χαιρετισμό σε ειδική τελετή.

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ενώ στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος επιστρέφει το απόγευμα της Πέμπτης στο νησί, συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

