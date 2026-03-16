Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ανικανότητα πλήττει τη χώρα

Η εξέλιξη της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό μας υποχρεώνει να προβούμε σε ένα θλιβερό συμπέρασμα: το κράτος όχι μόνο δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία, αλλά η πολιτική καθοδήγηση από την κυβέρνηση δεν επιτρέπει και τη μεταρρύθμισή του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Αντί να ζητήσει από τους κτηνοτρόφους να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών (και έτσι να δείξει την εμπιστοσύνη του στους Κύπριους τεχνοκράτες και επιστήμονες), ακόμη και αν ζητείτο η θανάτωση όλου του ζωϊκού κεφαλαίου στη Λάρνακα, και να τους παρουσιάσει ένα πλάνο ανασυγκρότησης των μονάδων τους, τους κάλεσε στο Προεδρικό και τους είπε ότι θα μιλήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής! Με αυτή την κίνηση δημιούργησε μη ρεαλιστικές προσδοκίες και κυρίως προκάλεσε μια αχρείαστη καθυστέρηση στην υλοποίηση των μέτρων εκρίζωσης της νόσου. Αν περίμενε να ακούσει από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι θα υπάρξει παρέκκλιση από την ευρωπαϊκή οδηγία και δεν θα θανατωθούν τα ζώα, είτε οι συνεργάτες του -και ειδικά η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου- δεν τον ενημέρωσαν για το τι ισχύει, είτε τον ενημέρωσαν και για δικούς του λόγους το απέκρυψε. Ποιοι λόγοι; Δεν θα γίνουμε μάντεις. Οφείλει, όμως, ο κ. Χριστοδουλίδης να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση μιας κρίσης που αποκαλύπτει τη γύμνια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και δυστυχώς, το τίμημα αυτής της ανεπάρκειας δεν το πληρώνουν μόνο οι κτηνοτρόφοι. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να το πληρώσει συνολικά η χώρα.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον αφθώδη πυρετό είναι αυστηροί και οι συνέπειες ενδεχόμενων λανθασμένων χειρισμών μπορεί να φτάσουν μέχρι την επιβολή περιορισμών στο εμπόριο και στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις ακόμη και στον τουρισμό.

Τα δεδομένα είναι ήδη ανησυχητικά. Η διάδοση της νόσου εκτός της Λάρνακας είναι ενδεχόμενο δυστυχώς όχι απίθανο. Αν η νόσος ξεφύγει από τα όρια της Λάρνακας, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Και τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια αποτυχία διαχείρισης μιας ζωονόσου. Θα μιλάμε για μια αποτυχία που απειλεί συνολικά την κυπριακή οικονομία.

Σε αυτή την απευκταία εξέλιξη, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το επιτελείο του στο Προεδρικό. Η Κύπρος δεν έχει ανάγκη από έναν Πρόεδρο που δηλώνει ετοιμοπόλεμος, αλλά τελικά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος με στελέχη που θα διακρίνονται από επαγγελματισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θα φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του.