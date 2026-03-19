Ο αφθώδης πυρετός και ο αυθάδης οισοφάγος…

Το σκίτσο του Αρκά είναι αποκαλυπτικό για όλους μας. Ως άνθρωποι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται κάθε στιγμή και λεπτό που περνά. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί…

Ποιο είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα αυτόν τον καιρό; Ποιος πόλεμος και ποια καύσιμα… Πόλεμος είναι, θα περάσει, καύσιμα είναι, θα πέσουν οι τιμές. Αργά ή γρήγορα, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και δεν κωλώνουμε από τέτοια.

Το μέγα πρόβλημα που απασχολεί και τα ΜΜΕ και την κοινωνία είναι αν θα υπάρχει κρέας να φάμε το Πάσχα που πλησιάζει απειλητικά. Σχεδόν κάθε μέρα τρώμε κρέας. Είμαστε κρεατοφάγοι και γούστο μας -δεν θα μας πει κανένας τις διατροφικές συνήθειες.

Το όλο θέμα αναδείχθηκε και θα πάρει διαστάσεις όσο πλησιάζει το Πάσχα και ο αφθώδης πυρετός μάς έχει αποδιοργανώσει τις προοπτικές μας για ένα καλοψημένο Πάσχα.

Τι κι αν χιλιάδες ζώα εκτελούνται καθημερινά. Τι κι αν δυο πόλεμοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο…. Με εκατοντάδες νεκρούς να διαμελίζονται από υπερσύγχρονα όπλα.

Το θέμα αν θα βρούμε κρέας για το Πάσχα είναι πιο φλέγον από την ακρίβεια, που όλο και προς τη… δόξα τραβά. Είμαστε πράγματι σπάνιο είδος οι Κύπριοι. Επανατοποθετούμε το αξιακό μας σύστημα με βάση τον οισοφάγο μας. Δεν μας παρεξηγώ… Μια ζωή την έχουμε. Την έχουμε ψευτοφιλοσοφήσει και ηρεμήσαμε, όσο χρειάζεται. Ένα ντρόουν έπεσε στο Ακρωτήρι και χαλάσαμε τον κόσμο ότι θα μας καταπιεί το Ιράν και οι δορυφόροι του. Τώρα που καθησυχάσαμε τους πάντες, ότι δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο, βρήκαμε ποιο είναι το πρώτιστο ζητούμενο. Θα έχουμε κρέας για το Πάσχα;

Από τα κατεχόμενα μάς ήρθε; Και πώς βρέθηκε κρούσμα στη Λέσβο; Μα και η Τουρκία, εκτός από το Κουρδικό, παλεύει τώρα τον δικό της αφθώδη πυρετό που την καταδιώκει από παντού…

-Προφήτη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας; Η απάντηση δίνεται ακαριαία. Οι άνθρωποι. Οι πόλεμοι δεν θα σταματήσουν ποτέ, αλλά και οι οισοφάγοι θα κρατάνε γερά τις παραδόσεις και τις γεύσεις τους. Τι θα ψηφίσετε, αν το Πάσχα δεν φάμε κρέας; Να μια ερώτηση για «πρόθεση ψήφου» για έναν λαό που βρήκε το μυστικό της ζωής…