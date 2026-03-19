ΠΠΟΧ:Ακράτητος βανδαλισμός η σιωπή των δέντρων στην Πάφο

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας (ΠΠΟΧ), δια του προέδρου του Ανδρέα Κυριακού, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τα πρόσφατα περιστατικά καταστροφής δέντρων στην Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση η εικόνα ενός «αποκεφαλισμένου» δέντρου δεν αποτελεί απλώς ένα θλιβερό θέαμα συνιστά μια ηχηρή υπενθύμιση της αδιαφορίας και της έλλειψης σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

Ένας κορμός γυμνός και τραυματισμένος, με τα κλαδιά του βίαια κομμένα, στέκει ως σιωπηλός μάρτυρας μιας πράξης που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά ως βανδαλισμός.

Τα δέντρα δεν αποτελούν απλώς στοιχεία του τοπίου.

Είναι πηγές ζωής προσθέτει που προσφέρουν σκιά, καθαρό αέρα, φιλοξενούν μορφές ζωής και συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Η καταστροφή τους δεν συνιστά μόνο αισθητικό έγκλημα, αλλά και σοβαρό πλήγμα στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ επισημαίνει ότι η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τις αρμόδιες αρχές, αλλά αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Η προστασία του φυσικού πλούτου αποτελεί συλλογικό καθήκον και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Πάφος, μια πόλη με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, δεν αξίζει τέτοιες εικόνες.

Απαιτείται άμεση ευαισθητοποίηση και δράση, πριν η σιωπή των δέντρων γίνει μόνιμη, καταλήγει η ανακοίνωση.