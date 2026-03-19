Η παραλία ΣΟΔΑΠ ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων Ναυαγοσωστών

Υπογράφηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου συμφωνία μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), για την παραχώρηση χρήσης της παραλίας ΣΟΔΑΠ.

Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης του χώρου στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΣΕΚ, με σκοπό τη λειτουργία Κέντρου Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας και ειδικότερα για το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Ναυαγοσώστη.

Η λειτουργία του Κέντρου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε έναν σημαντικό τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των λουομένων και την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.

Η διάρκεια της συμφωνίας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Πάφου ο Δημαρχεύων κ. Άγγελος Ονησιφόρου και εκ μέρους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΣΕΚ ο Διευθυντής κ. Πανίκος Αργυρίδης.