Οι επτά… πύραυλοι τόμαχωκ του Σωκράτη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΑΣ

O Σωκράτης, για όσους δεν ασχολήθηκαν μαζί του, δεν γνωρίζουν, ότι ο σοφός Αθηναίος δεν έγραψε ούτε μια λέξη!

Πίστευε, πως το να μιλάς, έχει περισσότερο νόημα και ουσία. Ο…πρώτος Χριστός όπως τον είπανε, ότι είχε να πει το έλεγε στους διαλόγους του που ο Πλάτωνας κατάφερε και μετέφερε στα βιβλία του.

Μαθαίνουμε λοιπόν τα πάντα για τον Σωκράτη από τα βιβλία του Πλάτωνα. Σ ένα από αυτά διαβάζουμε τις σκέψεις του Σωκράτη για χίλιες δυο πραγματικότητες της ζωής. Μορφωμένος άνθρωπος για τον Σωκράτη δεν ήταν αυτός που είχε πολλές γνώσεις, αλλά αυτός που καθόριζε τον εαυτό του από την συμπεριφορά του προς τους άλλους.

Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα «μορφωμένος άνθρωπος» είναι αυτός που έχει διαβάσει πολλά βιβλία, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, γενικά αυτός που θεωρητικά έχει γνώσεις. Όταν, όμως, ρώτησαν τον Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για την συσσώρευση γνώσεων. Η μόρφωση είπε, είναι θέμα συμπεριφοράς… Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρεί μορφωμένους;”…

1. Πρώτα απ’ όλους, αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.

2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα & λογική.

3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές.

4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.

5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.

6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους.

7. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους…

Δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι να βρεθεί μορφωμένος άνθρωπος στην σημερινή εποχή με βάση τις διδαχές του Σωκράτη… Διότι και τα επτά σημεία που προτείνει, είναι αν όχι σπάνια, δυσεύρετα στην εποχή της Τ.Ν και του Τσατ-τζι- πιτί.

Και τα επτά σημεία απαιτούν εγρήγορση συνείδησης. Η παγκόσμια αναμπουμπούλα, αν η Τ.Ν μπορεί να αποκτήσει συνείδηση, αποκαλύπτει πως οι σημερινοί άνθρωποι είναι αποπροσανατολισμένοι και σύμφωνα με τον φιλόσοφο, αμόρφωτοι.

Πατάμε κουμπιά με μανία κάθε μέρα, κι αυτό είναι όλο. Δεν απορούμε για τίποτε. Βλέπουμε εικόνες σε καταρρακτώδη ροή, και δεν θυμόμαστε τι είδαμε πριν πέντε λεπτά, έστω κι αν ήταν μια ακόμη γελοία ατάκα του Τραμπ…

Η μόρφωσή μας είναι περιστασιακή, και η Παιδεία μας ανάπηρη. Ό,τι και να κάνουμε, ούτε μια από τις 7 προϋποθέσεις του Σωκράτη δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, πόσο μάλλον να εφαρμόσουμε.