Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για το δυστύχημα που συντάραξε την Ελλάδα - Οργή από τους συγγενείς για την αίθουσα

Ξεκίνησε σήμερα στις 9:00 το πρωί, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα "ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ" (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αμαξοστοιχίες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας βρίσκονται 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων

και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατα συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Διαμαρτυρίες εκφράζουν συγγενείς των θυμάτων αλλά και δικηγόροι για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για μια τόσο μεγάλη διαδικασία. Οι ενστάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί μέχρι στιγμής δύο φορές, με την έδρα να αναμένεται να επανέλθει στις 10:40.

Οι δικηγόροι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τη χωρητικότητα της αίθουσας, με συνήγορο να αναφέρει ότι πολλοί συνάδελφοί του παραμένουν όρθιοι, ενώ αρκετοί συγγενείς δεν καταφέρνουν καν να εισέλθουν στον χώρο.

"Είναι αδιανόητο αυτή η δίκη να διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες. Αν προχωρήσετε έτσι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν διεξάγεται δίκαιη δίκη", τόνισε συνήγορος προς υπεράσπιση της κατηγορίας.

Απαγορεύτηκε από το δικαστήριο η ζωντανή μετάδοση

Σύμφωνα με το mega, απαγορεύτηκε τελικά από το δικαστήριο η ζωντανή μετάδοση της δίκης, - είχε ζητηθεί από τον Παύλο Ασλανίδη νωρίτερα- ωστόσο η έδρα ζήτησε την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Η μετάδοση της δίκης θα γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των δημοσιογράφων, ενώ παράλληλα έχουν τοποθετηθεί ηχεία ώστε να ακούγονται όσα διαδραματίζονται εντός της δικαστικής αίθουσας.

Οι κάμερες κλήθηκαν να αποχωρήσουν, με στόχο να προχωρήσει κανονικά η εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατάμεστη η αίθουσα - Προηγήθηκε ένταση μεταξύ συγγενών των θυμάτων και του πρώην Πρόεδρο του ΟΣΕ

Ένταση μεταξύ των συγγενών των θυμάτων και του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, κ. Πατέρα (κατηγορούμενος) υπήρξε νωρίτερα μέσα στην αίθουσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς στην θέα του εξαγριώθηκαν και άρχισαν να τον υβρίζουν, ωστόσο ο ίδιος δεν απάντησε.

Ξεπερνούν τους 350 οι μάρτυρες

Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350, με τουλάχιστον 230 όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικούς Συλλόγους και Σωματεία να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να σημειωθεί πως όλο το υλικό της δικογραφίας μεταφέρθηκε την Παρασκευή από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εφετείου Λάρισας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, η προσέλευση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα, θα είναι δυνατή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης από τις 8 το πρωί.

Ασλανίδης: "Θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων – Μετά από 3 χρόνια κανείς δεν είναι φυλακή"

​Ο κ. Ασλανίδης προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί αίτημα, μέσω του δικηγόρου του κ. Μαντζουράνη, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα, κατά την άποψή του, λείπουν από το εδώλιο:

​"Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, ο άνθρωπος που έλεγε για ντροπή για τα συστήματα ασφαλείας ότι δήθεν υπήρχαν. Σκότωσε τους ανθρώπους μας".

​Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και ότι απουσιάζουν αναφορές για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, ενώ εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

​"Τιμωρία, όχι απλά δικαίωση"

​Ο πρόεδρος του συλλόγου υπογράμμισε τη συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, καθώς αναμένονται εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα στη Λάρισα, κάτι που χαρακτήρισε ως την "κινητήριο δύναμη" των συγγενών.

​"Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων, την παραδειγματική. Είναι θλιβερό ότι μετά από τρία χρόνια δεν είναι ακόμα κανένας φυλακισμένος. Κυκλοφορούν ελεύθεροι πολλοί από αυτούς που είναι εγκληματίες".

Καρυστιανού: "Έχω χαμηλές προσδοκίες γιατί βλέπω τα γεγονότα"

''Έχω χαμηλές προσδοκίες, γιατί ακριβώς βλέπω τα γεγονότα" ήταν η πρώτη φράση της Μαρίας Καρυστιανού κατά την άφιξή της στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

"Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη, θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου η Δικαιοσύνη λειτουργεί αυτόνομα και αυτόματα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει", πρόσθεσε.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ Λάρισας ενόψει της δίκης για τα Τέμπη

Σημειώνεται πως κόσμος συγκεντρώνεται από το πρωί στον χώρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές.

Έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων

Στον χώρο όπου πρόκειται έφτασαν από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

"Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα"

"Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα από τη Λάρισα". Αυτά είναι τα λόγια του Νίκου Τσακλίδη, ξαδέρφου της αδικοχαμένης Αγάπης και μέλους του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train που αυτή την ώρα ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη δίκη, με ένα από τα λεωφορεία που ναυλώθηκαν, με προορισμό τη Λάρισα.

Τουλάχιστον πέντε λεωφορεία ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη κατά τις επτά το πρωί, με προορισμό το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις-πρώην ΤΕΙ), που έχει "μεταμορφωθεί" σε δικαστική αίθουσα, σύμφωνα με το thesspost.gr Στα καθίσματα κάθονται άνθρωποι κάθε ηλικίας. Φοιτητές, εργαζόμενοι, ακόμη και συνταξιούχοι. Πολλοί, άγνωστοι μεταξύ τους, που σήμερα τους ενώνει κάτι κοινό: η ανάγκη να είναι παρόντες. Να ενώσουν τη φωνή τους με τους συγγενείς των θυμάτων και να απαιτήσουν δικαιοσύνη για τα 57 θύματα και τις οικογένειές τους.

"Απαιτούμε να ενταχθούν όλες οι επιμέρους δίκες στην κύρια αυτή δίκη, να πέσει άπλετο φως σε όλες τις πτυχές, αυτού του εγκλήματος γνωρίζοντας ότι ο λαϊκός παράγοντας, μπορεί να είναι ο καθοριστικός μοχλός πίεσης για να παρθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα βρισκόμαστε στο πλευρό των συγγενών θυμάτων, εμείς οι εργαζόμενοι που έχουμε κοινά προβλήματα και κοινές ανησυχίες μέχρι την τελική δικαίωση", είπε ο Νίκος Τσακλίδης. Από την πλευρά του ο Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος του ΔΣ του ΦΣ Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ υπογραμμίζει ότι "Δεν επιτρέπουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, και απαιτούμε την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά κι αν φτάνουν, αποκαλύπτοντας τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή".

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας

"Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντι μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίας, σκοτεινούς δρεπανηφόρους μηχανισμούς αλλά ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος, την κοινωνία στο πλευρό μας με τα μάτια ανοιχτά να ζητά δικαιοσύνη και να μην στέκεται στη δικαιοσύνη του κουτιού που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων, να δείξουμε τι σημαίνει αγώνας για τη δικαιοσύνη" ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κουτσούμπας: "Είμαστε στο πλευρό των συγγενών"

"Εμείς θα είμαστε μαζί με τον ελληνικό λαό και τους συγγενείς των θυμάτων στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαίωση, ώστε να μην έχουμε νέα Τέμπη, να αναδειχθούν όλες οι αιτίες και όλες οι πολιτικές και —κυρίως— οι ποινικές ευθύνες αυτών που τις έχουν", δήλωσε ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λάρισα, όπου βρίσκεται στο χώρο όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Κουτσούμπας, στη δήλωσή του, σημείωσε πως "η όλη διαδικασία αναδεικνύεται αίολη", για να συμπληρώσει ότι "υπάρχουν τεράστια κενά σε όλη τη διαδικασία και είναι ελλιπέστατο το κατηγορητήριο".

"Υπάρχουν τα προσχήματα που δεν αποδόθηκαν έγκαιρα, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όπως ξέρετε, επίσης, είχαμε καταθέσει και στη Βουλή αίτημα να υπάρχει άνεση χώρου, να μπορούν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων να παραβρίσκονται στη δικαστική διαδικασία μέσα στην κύρια δικαστική αίθουσα. Είναι η απροκάλυπτη συγκάλυψη, εκ μέρους της κυβέρνησης, των ευθυνών των υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Όλα αυτά αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην μπορεί να λάμψει όλη η αλήθεια. Αυτό επιδιώκει. Δεν θα την αφήσουμε να το πετύχει. Δεν θα περάσει", ανέφερε ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Τέμπη: "Ο πόνος έγινε φλόγα που δεν σβήνει, όλοι θα πληρώσουν για το έγκλημα" λένε συγγενείς από τη Λάρισα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, το οποίο φιλοξένησε μια εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Στην εκδήλωση έδωσαν το "παρών" συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα εν όψει της δίκης, σε μια βραδιά που οργάνωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά —με δική τους αποκλειστική πρωτοβουλία— οι μαθητές του σχολείου. Στο αμφιθέατρο, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη μνήμη, οι οικογένειες των 57 θυμάτων βρήκαν ένα στήριγμα λίγες ώρες πριν βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ρούτσι: "Περιμέναμε καιρό, αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, ενωμένοι"

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, μίλησε για τη μέρα της δίκης σημειώνοντας πως "έχουμε μια σημαντική μέρα. Είναι η δίκη που περιμέναμε τόσο καιρό". Παρά την αναμονή, ο ίδιος εξέφρασε τους προβληματισμούς του, αναφέροντας ότι "είναι μια δίκη που δεν είναι έτσι όπως το περιμέναμε. Λείπουν πολλά στοιχεία, λείπουν πολλά πειστήρια, αλλά οφείλουμε να είμαστε εκεί πέρα". Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συμπαράστασης, λέγοντας πως "θα θέλαμε να έρθουν ειδικά αύριο να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι μέχρι τέλους".

Άλμα Λάτα: "Ο πόνος έγινε μια φλόγα που δεν σβήνει, γι' αυτό το έγκληα θα πληρώσουν όλοι"

Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτηση της Άλμα Λάτα, μητέρας της Κλαύδιας Αλεξάνδρας Λάτα.

"Είμαστε εδώ τρίτη συνεχόμενη χρονιά να παρακολουθήσουμε την παράσταση σε αυτά τα παιδιά που κρατάνε τη μνήμη των παιδιών μας ζωντανή. [...] Ξεκινά η μεγάλη μάχη. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι που πρέπει να βγάλει αποφάσεις γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή" σημείωσε αρχικά. Η κ. Λάτα μίλησε για τον πόνο που έγινε "μια φλόγα που δε θα σβήνει ποτέ μέχρι να λάμψει η αλήθεια", ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο δικαστικό σύστημα, λέγοντας πως "δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κουφή, είναι τυφλή και γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη".

Ζήτησε, ακολούθως, από τον κόσμο να σταθεί δίπλα τους "σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που θα κάνουμε κάθε μέρα για να τους βάλουμε φυλακή", τονίζοντας πως "γι' αυτό το έγκλημα, θα πληρώσουν όλοι". Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκέλος, δηλώνοντας: "Θα προσπαθούμε να καταργήσουμε το άρθρο 86 για να βάλουμε φυλακή και τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο για να μην κρύβονται πίσω από αυτή την ασυλία των βουλευτών". Η Άλμα Λάτα κατέληξε με μια έκκληση ενότητας: "Σας θέλουμε όλοι μια γροθιά, μια φωνή. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε".

Χρυσούλα Χλωρού: "Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας, περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια"

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδερφή της στην τραγωδία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους μαθητές και την τοπική κοινωνία. "Σήμερα είμαστε άλλη μια φορά εδώ για μια ακόμη χρονιά που τα παιδιά μας τιμούν τη μνήμη των νεκρών μας με την εκδήλωση που κάνουν", είπε χαρακτηριστικά. Για τη δίκη σημείωσε πως "ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δίκη και περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας". Υπογράμμισε τη σταθερή θέση των οικογενειών, δηλώνοντας πως "θα είμαστε εκεί με δύναμη, με κουράγιο, με αποφασιστικότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί έχουμε ανάγκη για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια". Η εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας αποτέλεσε την τελευταία πράξη μνήμης πριν την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης, με τους συγγενείς να αποχωρούν φορτισμένοι αλλά αποφασισμένοι να διεκδικήσουν απαντήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Thetoc.gr