Αποκλεισμό της από διαβουλεύσεις για συνταξιοδοτικό θέτει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Θέμα αποκλεισμού της από τις διαβουλεύσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και από άλλα θεσμοθετημένα όργανα διαβούλευσης, όπως οι Μικτές Επιτροπές Προσωπικού «παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί χιλιάδες κρατικούς υπαλλήλους», θέτει η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ σε επιστολή – υπόμνημα της προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην επιστολή της, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρεται «σε μείζονα ζητήματα νομικής, αναλογιστικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία άπτονται ευθέως των θεμελιωδών, συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων».

Αναφέρεται, επίσης, σε «σοβαρές στρεβλώσεις» που εντόπισε, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενέστατα τα δικαιώματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα χιλιάδων μελών της και προσθέτει ότι «οι στρεβλώσεις αυτές εντάθηκαν και παγιώθηκαν εν μέρει λόγω της απουσίας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής για το Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων».

H συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι η επιστολή-υπόμνημα εδράζεται σε ανάλυση του κειμένου του Ν. 210(Ι)/2022, του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου (Ν. 59(Ι)/2010), του περί Συντάξεων Νόμου (Ν. 97(Ι)/1997), του Ν. 216(Ι)/2012, της πάγιας νομολογίας της Ολομέλειας του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου (με επίκεντρο την απόφαση Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2014) 3 ΑΑΔ 361), καθώς και του Ενωσιακού Δικαίου (Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 – περί Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών).

Πηγή: ΚΥΠΕ