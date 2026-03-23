Ο αφθώδης πυρετός και ο πυρόξανθος Βρετανός στο Χίθροου

Προσγειώνεται το αεροπλάνο από την Κύπρο στο Χίθροου και αίφνης 50 καστρίχηδες Eγγλέζοι τίθενται σε επιφυλακή. Τρέχουν να στελεχώσουν την πύλη της «Βιοασφάλειας», για να υποδεχθούν τους Κυπραίους που έρχονται από τη ζώνη της Άφθας. Κάποιοι φοράνε μάσκες, κάποιοι ειδικές στολές και γάντια. Στη θέα τους οι Κύπριοι τρομάζουν. Ολίγον προσβλητική υποδοχή θα μου πείτε, ειδικά για τις κυρίες της Λευκωσίας και κάποιες ξανθομαλλούσες εκ Λεμεσού που πάνε στο London για ψώνια. Στην Κύπρο βέβαια ο αφθώδης θερίζει οπότε οι σχολαστικοί Βρετανοί έκριναν ότι απαιτούνται μέτρα ελέγχου και στους ανθρώπους. Εκεί που άλλοτε έβαζες για έλεγχο μόνο, τσάντα Gucci, laptop και ζώνη από δέρμα κροκόδειλου, τώρα καλείσαι να αποδείξεις ότι δεν κουβαλάς μαζί σου μισή στάνη γίδια.

«Έχετε επισκεφθεί φάρμα τις τελευταίες 48 ώρες;» σε ρωτά o ginger υπάλληλος, κι εσύ κάνεις ένα γρήγορο mental rewind. Εκείνη η θεία στο χωριό με τις κατσίκες μετρά; Το αρνάκι που φάγαμε σούβλα προχθές ήταν ασφαλές; Την περασμένη βδομάδα που πήγαμε εκδρομή πειράζει που χάιδεψα εκείνο το δαμάλι που βρήκαμε στον αγρό; Κάποιοι λειτουργούν ακόμη πιο υπερβατικά: Εκείνη η κατσέλλα η γειτόνισσά μου θα μπορούσε να με μολύνει;

Κακίες θα μου πείτε αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Για παράδειγμα όσοι μπήκαν σε μαντρί δεν το γλυτώνουν το ψέκασμα. Αν σε έγλυψε καμιά αγελάδα στο μέτωπο, αν σου μουγκάνισε κανένας ταύρος από κοντά, την ώρα που πήγες να το παίξεις ταυρομάχος, δεν την αποφεύγεις την καραντίνα.

Δεν είναι σενάριο

Κάποιοι νομίζουν ότι το πιο πάνω είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στην πράξη μπορεί να γίνει -και εν μέρει έχει γίνει- σε χώρες όπως η Βρετανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία κ.ά. οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα αφθώδους πυρετού. Στα αεροδρόμια μπορεί να γίνει διαχωρισμός ροών επιβατών ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Μπορεί να επιβληθεί υποχρεωτική διέλευση από τάπητες απολύμανσης για παπούτσια. Αν το πρόβλημα είναι σοβαρό εφαρμόζονται πιο αυστηρά πρωτόκολλα που προνοούν ψεκασμό υποδημάτων ή αποσκευών με απολυμαντικό. Άντε τώρα να πεις στην κυρία με τα Giuseppe Zanotti να περπατήσει πάνω από απολυμαντικό ή να της ψεκάσουν τα limited edition Christian Louboutin με εντομοκτόνο κακής ποιότητας; Πώς θα μπει στο ταξί με τα παπούτσια μες τον ζόλο να πάει στο Four Seasons Upon Thames; Μπορεί ακόμα να απαιτηθεί συμπλήρωση δηλώσεων για επαφή με ζώα ή επίσκεψη σε φάρμες. Για παράδειγμα θα μπορούσε να ρωτήσει ο πυρόξανθος Βρετανός στο Χίθροου: «Πότε ήταν η τελευταία φορά που συνομιλήσατε με γουρουνάκι; Αγγίξατε τα ζωντανά αρνάκια που βάλατε στη φάτνη του Χριστούλλη τα Χριστούγεννα;».

Τα πιο πάνω βέβαια δεν έχουν σχέση με την υγεία των ίδιων των ταξιδιωτών, αλλά με το ότι ο ιός μπορεί να μεταφερθεί παθητικά μέσω λάσπης, κοπριάς ή οργανικού υλικού σε παπούτσια, ρούχα ή εξοπλισμό. Εν ολίγοις οι άνθρωποι δεν κολλούν μεν, μπορούν να ταλαιπωρηθούν αφάνταστα δε, προς δόξαν του κατσελλάρη της Δρομολαξιάς που αρνείται να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα.

Προφυλάξεις

Βεβαίως αυτό δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Ότι δηλαδή δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι, ότι μπορούν να τρώνε το κρέας και να πίνουν το γάλα (παστεριωμένο) των ζώων αυτών. Ο άλλος ακούει αφθώδης πυρετός στα πρόβατα, οπότε βλέπει μόνο μολυσμένα παϊδάκια και με διαδικασία κοπέ ντε βουρ... αποφασίζει να γίνει vegetarian. To Πάσχα αντιλαμβάνεστε τα αγρέλια θα πάνε 20 ευρώ η μάτσα, ενώ ο κόσμος θα φάει βασικά κοτόπουλο να στήσει.

Κατά τα άλλα ας προσέχουμε. Ας λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις. Τι σημαίνει αυτό; Απαγορεύονται εκδρομές σε περιοχές που υπάρχουν μάντρες. Απαγορεύονται οι συνομιλίες με τσούρες του τύπου... τσούρα... τσουρούδα μου. Αν έχετε φίλους κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και εργαζόμενους σε μάντρες, κι αν έχετε υποψίες ότι δεν λούνονται τακτικά, πείτε τους ότι θα πάτε διακοπές και ότι θα είστε εκτός τις επόμενες εβδομάδες. Αν έχετε φίλους κτηνοτρόφους τους οποίους δεν μπορείτε να αποχωριστείτε -άνθρωποι είναι και αυτοί- βάλτε ειδική λιμνούλα με απολυμαντικό, έξω στον δρόμο και στην εξώπορτά σας για τα αυτοκίνητα και τα παπούτσια τους. Για καλό και για κακό πριν μπουν στο σπίτι σας ψεκάστε τους ελαφρά με κίτρινο αεροζόλ (προσοχή όχι το πράσινο). Πιο έντονα (για παράδειγμα μέχρι τρία πιτήματα) δικαιούστε να ψεκάσετε τον φίλο σας τον κτηνίατρο, αν έχει εμβολιάσει πάνω από 200 κατσέλλες.

Καραντίνα

Σε καραντίνα αντιλαμβάνεστε πρέπει να μπει και το Υπουργείο Γεωργίας και το Προεδρικό. Στο υπουργείο μπαινοβγαίνουν αρχιμαντρίτες, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και εργαζόμενοι με την κυρία υπουργό Μαρία Παναγιώτου να έχει γυρίσει σχεδόν όλες τις μάντρες στην κλειστή ζώνη της Δρομολαξιάς έως και το Δάλι, και να έχει μιλήσει με χιλιάδες αμνοερίφια, αγελάδες και χοιρίδια, οπότε ανήκει και αυτή στην ομάδα που μπορεί να μεταφέρει τον ιό. Φανταζόμαστε ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο παρακάθεται, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος καθώς και η προσωπική της φίλη, Φιλίππα Καρσερά, ήδη συγκαταλέγονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Με λίγα λόγια προσοχή σε συναθροίσεις που μιλά ο Πρόεδρος και οι υπουργοί. Μακριά, αυτό τον καιρό, από άτομα της κτηνοτροφικής αλυσίδας. Επαναλαμβάνουμε βέβαια: Η Κύπριοι δεν κινδυνεύουν από τον αφθώδη πυρετό. Κινδυνεύουν από τους αφθάδεις... κτηνοτρόφους που αμφισβητούν τα πρωτόκολλα και την αφθάδη... υπουργό που κάνει του κεφαλιού της.