Έκλεισε η δεξιά λωρίδα στο highway Λεμεσού/Πάφου - Που γίνονται οδικά έργα ανά το παγκύπριο

Κλειστή είναι γύρω στις 10.30, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και στις δύο κατευθύνσεις προς Πάφο και προς Λεμεσό, στο τμήμα μεταξύ Επισκοπής και Πάφου, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται στη διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση, στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.

Οδικές εργασίες διεξάγονται αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές ανά το παγκύπριο.

Αναλυτικά οι περιοχές

Αυτοκινητόδρομος Αμμοχώστου-Λάρνακας-Αεροδρομίου Λάρνακας

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, στην επαρχία Λάρνακας, και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο 07/05/2026-30/06/2026, εκτός Παρασκευών, Σαββατοκύριακων και Αργιών, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30 θα γίνονται εργασίες από το Τμήμα Δασών, για κλάδεμα και πότισμα φυτών στα πρανή. Κατά την διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά και από τις δύο κατευθύνσεις διαδοχικά.

Στον αυτοκινητόδρομο, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αεροδρομίου Λάρνακας, με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο Λάρνακας, τη Δευτέρα 11/05/2026, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις14:00, θα διεξάγονται εργασίες οριζόντιας σήμανσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με την χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Στον αυτοκινητόδρομο, από τον κυκλικό κόμβο Αεροδρομίου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι, την Τρίτη 12/05/2026 και την Τετάρτη 13/05/2026, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις14:00, θα διεξάγονται εργασίες οριζόντιας σήμανσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Στον αυτοκινητόδρομο, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι, την Πέμπτη 14/05/2026 και τη Δευτέρα 18/05/2026, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις14:00, θα διεξάγονται εργασίες οριζόντιας σήμανσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου

Σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας–Κοφίνου, στην περιοχή της Κοφίνου, την περίοδο από 06 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 12 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί μέχρι και τις 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινές εκτός Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει, για μήκος 100μέτρα, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητόδρομου (εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας), στην έξοδο προς Λεμεσό με κατεύθυνση από Λάρνακα, στην περιοχή Κοφίνου.

Σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας–Κοφίνου, την περίοδο από 13 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί μέχρι και τις 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινές εκτός Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητόδρομου (εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας) πριν την έξοδο προς Λεμεσό στην περιοχή Κοφίνου με κατεύθυνση από Λάρνακα, για μήκος 100μέτρα, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Λευκωσίας

Σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου, την περίοδο από 06 Απριλίου 2026 μέχρι και τις 28 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 – 15:00 και ακολούθως 19:00 με 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινά εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και Αργίες, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από τον κυκλικό κόμβο «Ριζοελιάς» μέχρι και 3χλμ περίπου πριν την σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, διαδοχικά για μήκος 100 μέτρα κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε έξι διαφορετικά σημεία.

Στον αυτοκινητόδρομο, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Αθηένου και από τις δύο κατευθύνσεις (διαδοχικά), συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού, την περίοδο από τη Δευτέρα 11/05/2026 έως και τη Δευτέρα 18/05/2026, καθημερινά εκτός Κυριακής, μεταξύ των ωρών 08:30 – 16:30, θα διεξάγονται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

Σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Δευτέρα 11/05/2026 μέχρι την Πέμπτη 14/05/2026 μεταξύ των ωρών 21:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην μια κατεύθυνση μόνο σε μήκος 3 χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Παρακαμπτήριος Δρόμος Λεμεσού

Στο τμήμα του παρακαμπτήριο δρόμου, μεταξύ του κόμβου Νέου Νοσοκομείου και του κόμβου Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο 17/03/2026-15/05/2026, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού ηχοπετασμάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Στο τμήμα του παρακαμπτήριου δρόμου, μεταξύ του κόμβου Νέου Νοσοκομείου και του κόμβου Μουτταγιάκας και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο 17/03/2026-15/05/2026, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από η ώρα 21:00 το βράδυ με 03:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού και στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, θα διεξάγονται εργασίες φροντίδας των δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας, κατά τις οποίες θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 1500 μ. περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα διεξάγονται ως ακολούθως:

(α) Την περίοδο 04/05/2026 – 30/06/2026 μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00 εκτός Κυρακής, στο τμήμα από κόμβο Ερήμης μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού.

(β) Τα Σάββατα 09/05/2026 και 16/05/2026 μεταξύ των ωρών 06:00 – 13:00 στο τμήμα από τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας μέχρι τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου.

(γ) Τα Σάββατα 23/05/2026, 30/05/2026 και 06/06/2026, μεταξύ των ωρών 06:00 – 13:00, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Λεμεσού, από τον κόμβο Ερήμης μέχρι τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο νέου Λιμανιού.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των ημερομηνιών 17/03/2026-15/05/2026, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού αυλακιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού και στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού, θα διεξάγονται εργασίες φροντίδας των δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας, κατά τις οποίες θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 1500 μ. περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα διεξάγονται ως ακολούθως:

(α) Την περίοδο 04/05/2026 – 30/06/2026 μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00 εκτός Κυρακής, στο τμήμα από κόμβο Ερήμης μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού.

(β) Τα Σάββατα 09/05/2026 και 16/05/2026 μεταξύ των ωρών 06:00 – 13:00 στο τμήμα από τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας μέχρι τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου.

(γ) Τα Σάββατα 23/05/2026, 30/05/2026 και 06/06/2026, μεταξύ των ωρών 06:00 – 13:00, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Λεμεσού, από τον κόμβο Ερήμης μέχρι τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο νέου Λιμανιού.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου

Επαρχία Λευκωσίας

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Επίσης στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία», από την Τρίτη 17/03/2026 και για διάρκεια 2 μηνών περίπου, θα κλείσει η συμβολή της Λεωφόρου Αμμοχώστου με τη οδό Καλαβρύτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί προερχόμενοι από την οδό Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς Καϊμακλί / Σοπάζ προτρέπονται να ακολουθήσουν την πορεία μέσω της οδού Καλαβρύτων-Φαλήρου μέχρι την παρακείμενή συμβολή της οδού Πειραιώς με τη Λεωφόρο Αμμοχώστου. Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λευκωσία / Αγλατζιά να ακολουθήσουν την πορεία μέσω της οδού Καλαβρύτων – Περσεφόνης – Σουλιού μέχρι τη συμβολή της οδού Πάρνηθος με τη Λεωφόρο Λάρνακος.

Επαρχία Λεμεσού

Στη Λεμεσό, επί της λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, κατά την περίοδο από την Τετάρτη 29/04/2026 μέχρι και την Παρασκευή 29/05/2026, μεταξύ των ωρών 07:00 και 19:00, θα διεξάγονται εργασίες οριζόντιας σήμανσης, ανύψωσης φρεατίων και συναφείς εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της άλλης λωρίδας κυκλοφορίας, με τη χρήση κατάλληλης προσωρινής οδικής σήμανσης.

Στον παραλιακό δρόμο, στα όρια Δήμου Λεμεσού, από τη Δευτέρα 11/05/2026 η ώρα 09:00 μ.μ. μέχρι την Παρασκευή 15/05/2026 η ώρα 6:00 π.μ., θα διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τη Δευτέρα 11/05/2026 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 το πρωί της Τρίτης 12/05/2026, από την συμβολή της οδού Γεωργίου Κατσουνωτού με τον Παραλιακό Δρόμο μέχρι τη συμβολή της οδού Κουμανταρίας με τον Παραλιακό Δρόμο, οι Νότιες λωρίδες του Παραλιακού Δρόμου θα είναι κλειστές. Η κυκλοφορία από τα Ανατολικά προς Δυτικά θα γίνεται δια μέσου των Βόρειων λωρίδων του Παραλιακού που θα λειτουργούν με αμφίδρομη κίνηση, μέχρι το πέρας των εργασιών.

Την Τρίτη 12/05/2026 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 το πρωί της Τετάρτης 13/05/2026, από τη συμβολή της οδού Κουμανταρίας με τον Παραλιακό Δρόμο μέχρι την συμβολή της οδού Γεωργίου Κατσουνωτού με τον Παραλιακό Δρόμο, οι Βόρειες λωρίδες του Παραλιακού Δρόμου θα είναι κλειστές. Η κυκλοφορία από τα Δυτικά προς Ανατολικά θα γίνεται δια μέσου των Νότιων λωρίδων του Παραλιακού που θα λειτουργούν με αμφίδρομη κίνηση, μέχρι το πέρας των εργασιών. Η κάθοδος προς τον Παραλιακό Δρόμο από την οδό Ανεξαρτησίας θα είναι κλειστή και τα οχήματα θα εισέρχονται στον Παραλιακό Δρόμο διά μέσου της οδού Χριστόδουλου Σώζου.

Την Τετάρτη 13/05/2026 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης 14/05/2026, από τη συμβολή της οδού Γεωργίου Κατσουνωτού με τον Παραλιακό Δρόμο μέχρι την συμβολή της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου με τον Παραλιακό Δρόμο, οι Βόρειες λωρίδες του Παραλιακού Δρόμου θα είναι κλειστές. Η κυκλοφορία από τα Δυτικά προς Ανατολικά θα γίνεται δια μέσου των Νότιων λωρίδων του Παραλιακού που θα λειτουργούν με αμφίδρομη κίνηση, μέχρι το πέρας των εργασιών. Οι καθόδοι προς τον Παραλιακό Δρόμο από τις οδούς Χριστοδούλου Σώζου, Ζήνας Κάνθερ και Ελευθερίου Βενιζέλου είναι κλειστές και τα οχήματα θα εισέρχονται στον Παραλιακό Δρόμο διά μέσου της οδού Ανεξαρτησίας.

Την Πέμπτη 14/05/2026 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 το πρωί της Παρασκευή 15/05/2026, από τη συμβολή της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου με τον Παραλιακό Δρόμο μέχρι τη συμβολή της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ με τον Παραλιακό Δρόμο, οι Βόρειες λωρίδες του Παραλιακού Δρόμου θα είναι κλειστές. Η κυκλοφορία από τα Δυτικά προς Ανατολικά θα γίνεται δια μέσου των Νότιων λωρίδων του Παραλιακού που θα λειτουργούν με αμφίδρομη κίνηση, μέχρι το πέρας των εργασιών. Οι καθόδοι προς τον Παραλιακό Δρόμο από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Αρχ. Μακαρίου Γ' θα είναι κλειστές και τα οχήματα θα εισέρχονται στον Παραλιακό Δρόμο διά μέσου της οδού Ζήνας Κάνθερ και Χρύση Δημητριάδη αντίστοιχα.

Επαρχία Λάρνακας

Στην Ορόκλινη, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ’», από την Παρασκευή 27/03/2026, τμήμα περίπου 400μ των νότιων λωρίδων του Παραλιακού Δρόμου θα δοθεί στην κυκλοφορία και θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Επιπλέον, από την Παρασκευή 27/03/2026 και για τρεις μήνες, τμήμα της οδού Γαλαξία στην Ορόκλινη θα παραμείνει κλειστό, από το ύψος της οδού Φώτη Πίττα μέχρι και την οδό Βαχαμών, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω των οδών Βαχαμών, Ελπίδος και Φώτη Πίττα στην Ορόκλινη.

Επίσης στην Ορόκλινη, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ’», από τη Δευτέρα 27/04/2026 και για δύο μήνες, στην Ορόκλινη, τμήμα περίπου 200μ της οδού Μεσοποταμίας, από το ύψος του Ξενοδοχείου Radisson Beach μέχρι και την Οργανωμένη Παραλία Ορόκλινης θα παραμείνει κλειστό, και η πρόσβαση θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Ωκεανίας και Αφροδίτης στην Ορόκλινη.

Στη Λάρνακα, στην οδό Δήμητρας, επίσης στο πλαίσιο του Έργου “Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων”, την περίοδο 14/04/2026-22/05/2026, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής νέων διαβάσεων πεζών, κατασκευής πεζοδρομίου και χώρων πρασίνου. Οι εργασίες θα διεξάγονται σε τμήμα μήκους περίπου 330 μέτρων, και λόγω των Εργασιών η οδός Δήμητρας μονοδρομείται με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο παρά τα γήπεδα τένις προς την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η οδός Απόλλωνος μονοδρομείται από την συμβολή της με την οδό Κίκας και Φρόσω Σουντιά με κατεύθυνση προς την οδό Δήμητρας. Η τροχαία κίνηση από την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την οδό Δήμητρας, θα διοχετεύεται μέσω της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ή της οδού Κωστή Παλαμά προς την οδό Κιλκίς με την χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού, στις περιοχές Κοφίνου και Αγίου Θεοδώρου, τη Δευτέρα 11/05/2026 και Τρίτη 12/05/2026, μεταξύ των ωρών 08:00 – 17:00, θα διεξάγονται εργασίες τοποθέτησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε σκάμμα, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείσει τμήμα του δρόμου, για μήκος 10 μέτρα περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με σήμανση STOP and GO, σε δύο σημεία, διαδοχικά ως εξής:

στην περιοχή Κοφίνου, αμέσως μετά την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού προς Κοφίνου, σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από τον αυτοκινητόδρομο

μετά την Κοινότητα Κοφίνου και περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την έξοδο προς την Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού, από τον κυκλικό κόμβο στη Μοσφιλωτή προς Κόρνο, την Τρίτη 12/05/2026 και την Τετάρτη 13/05/2026, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις15:00, θα διεξάγονται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος, για μήκος 1Km περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας, (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση stop&go και κατάλληλης σήμανσης.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού, από τον κυκλικό κόμβο Ζυγίου και για μήκος 4km περίπου, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, από την Τρίτη 12/05/2026 μέχρι την Παρασκευή 15/05/2026 μεταξύ των ωρών08:00 – 17:00, θα διεξάγονται εργασίες ανάπτυξης δικτύου από τη Cyta. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα, τοπικά πάνω από φρεάτια και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης STOP & GO.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού, στην περιοχή από Σταυροβούνι προς Κοφίνου, την περίοδο από την Πέμπτη 14/05/2026 μέχρι και την Παρασκευή 22/05/2026, εκτός Σαββατοκυρίακου, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος, για μήκος 3km περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας, (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση stop&go και κατάλληλης σήμανσης.

Επαρχία Πάφου

Στη λεωφόρο Μεσόγης, (τμήμα του δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς), πριν τον κυκλικό κόμβο Μεσόγης, με κατεύθυνση προς την Πόλη Χρυτσοχούς, την Τρίτη 13/05/2026 μεταξύ των ωρών 9:00-17:00, θα διεξάγονται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600m.