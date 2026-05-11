Εντοπίστηκε σορός 79χρονου στην Πάφο - Απουσίαζε από την οικία του στον Στρόβολο εδώ και τρεις μέρες

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Πάφο μετά τον εντοπισμό σορού σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας, κοντά στο Πραιτώρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές είχαν εντοπίσει τις προηγούμενες ημέρες όχημα που ανήκει σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από τότε διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σορό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 79χρονο, ο οποίος απουσίαζε από τις 8 Μαΐου από την οικία του στο Στρόβολο.

Στο σημείο διενεργούνται έρευνες και αναμένονται οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης και η νενομισμένη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.