Γνωρίστε τους υποψηφίους του ΔΗΣΥ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι Επαρχίας Λευκωσίας

Ανθούση Αναστασία

Η Αναστασία Ανθούση γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977 και είναι φαρμακοποιός με μεταπτυχιακό στο Public Sector Management από το CIIM. Υπήρξε η πρώτη Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας της Κύπρου (2021–2023), συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του Υφυπουργείου, την επιτάχυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας. Σε συνεργασία με την αείμνηστη Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, προώθησε μέτρα στήριξης της οικογένειας, όπως την επιδότηση διδάκτρων βρεφονηπιακών σταθμών.

Από το 2001 – 2021 υπηρέτησε στη Δημόσια Υπηρεσία και στο Υπουργείο Υγείας σε διάφορες θέσεις, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας και στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς και στη διαχείριση της πανδημίας. Η εθελοντική της δράση είναι πλούσια, με σημαντική προσφορά στον Ερυθρό Σταυρό και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις καθώς και σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Αφρική. Σήμερα δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ είναι Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών και μέλος του Δ.Σ. του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας.

Δημητρίου Μ. Δημήτρης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981, κατάγεται από το Γέρι και την Παλλουριώτισσα. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1999 και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 2001. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Το 2012 απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2006 μέχρι το 2009 εργάστηκε στο Πολιτικό Γραφείο του Ιωάννη Κασουλίδη και από το 2010 μέχρι το 2016 στον όμιλο SPP Media ως Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. Από τα μαθητικά του χρόνια έχει ενεργό δράση στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Διετέλεσε στέλεχος της Μαθητικής Κίνησης, πρόεδρος της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Πάτρας το 2006, αντιπρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ από το 2009 μέχρι το 2011. Το 2013 εξελέγη πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ), μέχρι το 2017. Το 2016 εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης. Το 2021 επανεκλέγεται Βουλευτής Λευκωσίας. Ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την τρέχουσα του θητεία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και είναι μέλος στις Επιτροπές Εργασίας και Μεταφορών. Παράλληλα είναι επικεφαλής της κυπριακής αποστολής της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ. Είναι νυμφευμένος με την Ντίνα Πέγκα και έχει μια κόρη, την Αθηνά.

Δημητρίου Στ. Δημήτρης

Κατά τη μακρόχρονη υπηρεσία του στην Αστυνομία Κύπρου υπηρέτησε σε θέσεις όπως Υπαρχηγός Αστυνομίας, Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας και Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς του, εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για Επαγγελματικά και Κοινωνικά Θέματα του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών (2019–2023), Εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαικού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας (ROADPOL) (2019–2022) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών της Αστυνομίας. Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος της Αρχής Παιγνίων & Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (2017–2025).

Εξελέγη και είναι Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Λευκωσίας (2014–2028) και του Κυπριακού Τμήματος (2018–2028) του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών, και Γραμματέας του Συνδέσμου Πρώην Μελών Αστυνομίας Κύπρου (2025-2028).

Διαθέτει Μεταπτυχιακό στην Αμυντική Πολιτική και Εθνική Στρατηγική από τη ΣΕΘΑ (Άριστα), Κατέχει Master of Arts στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, Postgraduate Diploma in Business Administration από το MIM. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι κάτοχος πιστοποιητικών στη διερεύνηση και αναπαράσταση των τροχαίων συγκρούσεων από το Northwestern University των Η.Π.Α, με υποτροφία.

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Χριστοφόρου Δημητρίου και έχει τρία παιδιά.

Ζαμπάς Νεόφυτος

Ο Δρ. Νεόφυτος Ζαμπάς είναι Αγγειοχειρουργός και κλινικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Γεννήθηκε στην Πάφο. Κατάγεται απο το κατεχόμενο Πραστειό και το Νέο Λιβάδι Μόρφου.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗ.ΣΥ. και μέλος της ομάδας παραγωγής πολιτικής για την υγεία.

Σπούδασε Ιατρική και κατέχει διδακτορικό απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής και ακολούθως διετέλεσε μέλος των Δ.Σ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της ένωσης νοσομομειακών ιατρών Θεσσαλονίκης.

Εκπροσώπησε την Κύπρο ώς σύμβουλος σε θέματα Αγγειοχειρουργικής σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Γραμματέας της Κυπριακής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

Κατέχει δίπλωμα στη Δημόσια Πολιτική (LSE) και στη Στρατηγική (Harvard Business School).

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στις Δυνάμεις Καταδρομών ώς έφεδρος Ανθυπολοχαγός και συνεχίζει να υπηρετεί ώς έφεδρος.

Είναι παντρεμένος με τη φιλόλογο και συγγραφέα Στεργιανή (Στέλλα) Τζιμπιλή και πατέρας ενός γιου.

Ηλία Μάριος

Ο Μάριος Ηλία ζει στο Παλιομέτοχο με τη σύζυγό του, Εβίτα Κωνσταντίνου, και την κόρη τους, Λένα. Κατάγεται από την Αναφωτία και είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας του Ανδρέα Ηλία και της Αναστασίας Παπαγεωργίου.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο και το 2014 απέκτησε MBA. Εργάστηκε από το 2014 ως λογιστής σε ελεγκτικό οίκο με παρουσία σε Κύπρο, Μάλτα και Ντουμπάι, ενώ από το 2018 εργάζεται σε διεθνή επενδυτικό όμιλο, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Η ενεργός ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια και συνεχίστηκε στη ΦΠΚ Πρωτοπορία κατά τη φοιτητική του πορεία. Διετέλεσε Οργανωτικός και Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου (2010–2012), καθώς και Οργανωτικός και Α΄ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΠΚ Πρωτοπορία (2012–2015). Στη ΝΕΔΗΣΥ υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ευθύνης του Εκτελεστικού και του Πολιτικού Γραφείου (2015–2023). Το 2023 εκλέχθηκε, με ευρεία στήριξη των μελών, στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ.

Κουρουσίδης Πόλυς

Ο Πόλυς Κουρουσίδης γεννήθηκε το 1979 από πρόσφυγες γονείς, είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από το 2022 υπηρετεί ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου. Παράλληλα, έχει έντονη δημόσια παρουσία με συστηματικές παρεμβάσεις και αρθρογραφία, προτείνοντας τεκμηριωμένες λύσεις για ζητήματα όπως το στεγαστικό, μεταναστευτικό και προσφυγικό.

Η ενασχόληση του με τα κοινά ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου εκλέχθηκε στη Φοιτητική Ένωση και διετέλεσε Γραμματέας, ενώ υπήρξε και εκπρόσωπος των φοιτητών στη Σχολή φοίτησής του. Επαγγελματικά, είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων με πολυετή εμπειρία, μέλος του ΕΤΕΚ και του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), στο οποίο συμμετέχει και ως εξεταστής.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Property Valuation & Law από το City University του Λονδίνου. Ζει στη Λευκωσία με την οικογένειά του και είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

Κούσιου Χατζηδημητρίου Έλενα

Η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου είναι δικηγόρος με πείρα στη μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση στο Ιατρικό, Ποινικό, και Εργατικό Δίκαιο. Από το 2014 κατέχει τη θέση συνεταίρου στη δικηγορική εταιρεία Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC, όπου διαχειρίστηκε σύνθετες δικαστικές υποθέσεις και παρείχε νομική καθοδήγηση. Υπηρέτησε ως Υπεύθυνη Συμμόρφωσης της εταιρείας σε ζητήματα παρεμπόδισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προσφέροντας εξειδικευμένες γνωματεύσεις και πολιτικές συμμόρφωσης.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως διαμεσολαβήτρια, διαιτητής και Εκπαιδεύτρια επιπέδου 5, με συμμετοχή σε διαμεσολαβήσεις στο Τμήμα Εργασίας και σε διεθνείς διαιτησίες. Διετέλεσε πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης από το 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Είναι κάτοχος LL.M στο Medical Law and Ethics από το Queen Mary University of London και Arbitration Diploma από την ακαδημία Swiss Arbitration Academy. Επιπλέον, είναι μέλος του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και στο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου.

Κωνσταντίνου Ανδρέας

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1982 και κατάγεται από την κατεχόμενη Αγκαστίνα και την Έγκωμη Αμμοχώστου. Μεγάλωσε στην Αγλαντζιά, όπου ζει μέχρι σήμερα με τη σύζυγό του, Αίγλη Μάτση από το Παλαιχώρι, και τα τρία τους παιδιά, τη Νάγια, τον Κωνσταντίνο και την Ελίνα.

Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο 70 ΤΜΧ. Σπούδασε στο Intercollege και απέκτησε τον τίτλο Certified Account Technician. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στη Συνεργατική Δημοσίων Υπαλλήλων και συνεχίστηκε στην Ελληνική Τράπεζα, εμπειρίες που του προσέφεραν στέρεες βάσεις σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ενασχόλησή του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2016, όταν οι δημότες της Αγλαντζιάς τον ανέδειξαν πρώτο σε ψήφους Δημοτικό Σύμβουλο με τον ΔΗΣΥ. Το 2020, με ισχυρή λαϊκή εντολή, εξελέγη Δήμαρχος της Αγλαντζιάς, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τον Ιούνιο του 2024, οπότε ολοκληρώθηκε η θητεία του και τέθηκε σε ισχύ η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2024 συνεχίζει την προσφορά του ασκώντας καθήκοντα Αντιδημάρχου της Αγλαντζιάς στον νέο Δήμο Λευκωσίας. Από τον Ιούλιο του 24 είναι μέλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Μανιταράς Ζαχαρίας

Ο Ζαχαρίας (Ζακ) Ι. Μανιταράς είναι Ανώτερος Λειτουργός στο ΚΕΒΕ και Υπεύθυνος Φορολογικών Θεμάτων, με 16+ χρόνια ενεργούς παρουσίας στον πυρήνα της κυπριακής οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με σπουδές στις ΗΠΑ, Γερμανία και Ολλανδία (BSc Marketing, MA European Political Studies, MSc European Economic Studies) και γνώση της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας, έχει διαμορφώσει ουσιαστικές θέσεις σε θέματα εμπορίου, υπηρεσιών, οικονομίας, ασφάλειας, συγκοινωνιών και φορολογίας.

Ως Marketeer, λομπίστας και αναλυτής ευρωπαϊκών πολιτικών, έχει ενεργό ρόλο σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και σε επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς συνδέσμους, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, σύγχρονες πρακτικές και λύσεις για μια ανταγωνιστική Κυπριακή οικονομία. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ διοργάνωσε αρκετά συνέδρια για εμπόριο, υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη, φορολογία, κτηματαγορά, βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία.

Προέρχεται από πολύτεκνη και προσφυγική οικογένεια (Ριζοκάρπασο εκ πατρός & Λινού και Κακοπετριά εκ μητρός), είναι πατέρας ενός παιδιού μέλος σε Συνδέσμους Γονέων και στο Σύνδεσμο Μυοπαθών, όπως και τακτικός αιμοδότης για 27 χρόνια. Με γνώση, Εμπειρία και συνέπεια… Επειδή η “Ευθύνη είναι Επιλογή”, διεκδικεί να εκπροσωπήσει τους πολίτες της Λευκωσίας με στόχο μια ισχυρή, δίκαιη και πραγματικά ευρωπαϊκή Κύπρο.

Μελετιές Χριστάκης

Ο Χριστάκης Μελετιές γεννήθηκε στους Αγίους Ομολογητές το 1962. Είναι παντρεμένος με την Άννα Παναγή, λογίστρια, και έχουν ένα παιδί, τον Κωνσταντίνο.

Φοίτησε στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς και στη συνέχεια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου Αρρένων. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 26 μήνες.

Το 1986 έλαβε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε στην Κύπρο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε διάφορες εταιρείες.

Από το 2002 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Άρκανσα, Η.Π.Α.

Σήμερα είναι αυτοεργοδοτούμενος και δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με έδρα την Κοκκινοτριμιθιά.

Έχει διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) για δύο συνεχόμενες θητείες, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρολογικών του ΕΤΕΚ.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΗΜΚ), στον οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για τέσσερις συνεχόμενες θητείες.

Είναι μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Επαρχίας Λευκωσίας, και υπηρετεί ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς για 18 συνεχόμενα χρόνια.

Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης.

Μούντουκκος Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Μούντουκκος αποφοίτησε από την Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας και υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής & Μαθηματικών (ΗΠΑ) και μεταπτυχιακού ΜΒΑ (Ηνωμένο Βασίλειο). Εργάστηκε στην OSI στο Λος Άντζελες, ενώ το 2002 ίδρυσε στην Κύπρο τη Microsat και την AMLEX, που εδώ και 23 χρόνια πρωτοπορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας λογισμικά που χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Κεντρική Τράπεζα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Deloitte Middle East, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Παράλληλα, υπήρξε Καθηγητής Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας, Λέκτορας MIS στο Intercollege, καθώς και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Η πορεία του στην παράταξη ξεκινά από τη ΝΕΔΗΣΥ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στα Επαρχιακά στρώματα.

Υπηρέτησε την παράταξη ως:



Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΝΕΔΗΣΥ Λυμπιών



Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Λυμπιών



Μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας ΔΗΣΥ Λευκωσίας



Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗΣΥ Λευκωσίας



Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Λευκωσίας



Μέλος Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΔΗΣΥ

Ορφανίδου Σάβια

Η Σάβια Ορφανίδου είναι Βουλεύτρια ΔΗΣΥ Λευκωσίας από τον Δεκέμβριο 2019 και Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ από τον Μάιο του 2023.

Γεννήθηκε το 1979 με καταγωγή από Ακάκι και Κάτω Δρυ και είναι απόφοιτη της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διεθνή πολιτική οικονομία στο Πανεπιστήμιο του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών για 13 χρόνια και εργάστηκε για την αναστήλωση και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα είναι μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρωτοστάτησε σε θέματα διευκόλυνσης της μητρότητας και της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, σε θέματα ενίσχυσης της γυναίκας, σε θέματα σταθερότητας και ενίσχυσης της κυπριακής οικονομίας και σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Πάλλης Χρήστος

Γεννήθηκε στην Κυπερούντα στις 20 Μαρτίου 1967. Κατάγεται από πολύτεκνη εφταμελή οικογένεια και διαμένει εδώ και πολλά χρόνια στη Λευκωσία. Υπηρέτησε στην ΕΦ στα Φυλάκια της περιοχής Λευκωσίας (361 ΤΠ, 211 ΤΠ) και μετά στην εφεδρεία. Είναι παντρεμένος με τη Δέσπω Λοίζου Παπαγιάννη από την κατεχόμενη Κατωκοπιά της Μόρφου και έχουν 4 γιούς και 3 εγγόνια. Ο πρώτος γιός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, οι δύο είναι Αξιωματικοί της ΕΦ και ο 4ος είναι μαθητής και παιδοβουλευτής. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΤΙ) και εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, στη θέση του Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού. Είχε και έχει πολυδιάστατη ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά, αθλητικά και πολιτικά δρώμενα του τόπου με προσφορά στους Οργανωμένους Γονείς, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας, Μέλος Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου, Μέλος Πρωτοπορίας και ΝΕΔΗΣΥ, Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Τάγματος Αγίου Ιωάννη, Μέλος ΓΣ ΕΠΟΠΑΗ (ΑΗΚ)- ΣΕΚ, Γενικός Γραμματέας του ΑΠΟΕΛ για σειρά ετών και διετέλεσε Εκπρόσωπος ΑΠΟΕΛ στο Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Είναι διαχρονικά σταθερό Εκλελεγμένο Μέλος του Πολιτικού Γραφείου ΔΗΣΥ.

Παμπορίδης Γεώργιος

Ο Γιώργος Παμπορίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Μετά την αποφοίτησή του από την Αγγλική Σχολή υπηρέτησε ως Ανθυπολοχαγός στην Εθνική Φρουρά και έφυγε για σπουδές.

Ακαδημαϊκά κατέχει:

Πτυχίο Νομικής Αθηνών

Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο (Southampton)

Μάστερ στις Διεθνείς Σχέσεις (London School of Economics)

Διδακτορικό στο Διεθνές Δίκαιο (Southampton)

Είναι Δικηγόρος από το 1995 και από το 2003 επικεφαλής του Δικηγορικού Οίκου Pamboridis LLC με γραφεία στη Λευκωσία και Αθήνα. Εξέδωσε δύο βιβλία ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή νομικά περιοδικά. Διδάσκει κατά περιόδους, Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διετέλεσε Προέδρος της ΜΑΚΙ, ενεπλάκη στην ΦΠΚ Πρωτοπορία ιδρύοντας με άλλους φοιτητές την ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2008 στελεχώνει το Επιτελείο του Γιαννάκη Κασουλίδη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 2015 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως Υπουργός Υγείας. Το καλοκαίρι του 2017 επιτυγχάνει να περάσει ομόφωνα από τη Βουλή η μεταρρύθμιση της Υγείας με την εισαγωγή του ΓεΣΥ και την Αυτονόμηση των Νοσηλευτηρίων.

Είναι παντρεμένος με την Γαλάτεια κι έχουν τρία παιδιά.

Παύλου Τίνα

Από το 1998 υπηρετεί ως Κλινική Διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, του μεγαλύτερου οργανισμού απεξάρτησης στην Κύπρο. Εκεί ανέπτυξε και εφάρμοσε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα, σε έξι δομές: για ενήλικες, γυναίκες (και μητέρες με μικρά παιδιά), εφήβους, οικογένειες, και κοινωνική επανένταξη.

Υπηρέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για πέντε συνεχόμενες θητείες.

Παράλληλα, την περίοδο 2011–2016 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Το 2014 διορίστηκε στο Συμβούλιο Φυλακών, ενώ την περίοδο 2016–2022 υπηρέτησε για δύο θητείες στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, μετά από διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Για το κοινωνικό της έργο, το 2021 τιμήθηκε με τον τίτλο Γυναίκα της Χρονιάς Madame Figaro στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς.

Είναι απόφοιτη Ψυχολογίας του Macalester College στη Minnesota και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικογενειακή Θεραπεία από το Catholic University of America στην Washington D.C.. Εργάστηκε ως οικογενειακή θεραπεύτρια στο Department of Human Services, Child and Family Services της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον D.C.

Πετρίδης Χαράλαμπος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Οκτωβρίου 1974.

Διετέλεσε Υπουργός Άμυνας από το 2020 έως το 2023. Επί Υπουργίας του κατατέθηκε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών.

Διετέλεσε Δήμαρχος Αγλαντζιάς από το 2017 έως το 2020. Ηγήθηκε της ταχείας υλοποίησης των μεγάλων οδικών δικτύων της πόλης, της οικονομικής της εξυγίανσης και της αναμόρφωσης των κοινωνικών υπηρεσιών της.

Είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων, μέλος και εξεταστής του διεθνούς Οργανισμού του Royal Institute Of Chartered Surveyors και διευθυντής στην κτηματική εταιρεία Landtourist Group. Ήταν Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης από το 2013 έως το 2016.

Διαθέτει Masters στο Land Economics and Finance (MPhil) από το Wolfson College του Πανεπιστημίου του Cambridge Αγγλίας. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Oxford Brookes με First Class Honours Degree (BSc Hons) στο Estate Management.

Υπηρέτησε τη θητεία του με το βαθμό του Σμηνία και κατέχει άδεια πιλότου μονοκινητήριων αεροσκαφών.

Είναι παντρεμένος με τη Ξάνθη Τζιοβάνη Πετρίδη και έχει δύο παιδιά.

Τσάτσου Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Τσάτσου γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1964 στον Μαθιάτη, όπου ζει μόνιμα έως σήμερα με βαθιά αγάπη για την κοινότητά του. Είναι Κύπριος πολίτης, παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και παππούς τριών εγγονιών, που του δίνουν έμπνευση και δύναμη. Σπούδασε επιμέτρηση ποσοτήτων, τοπογραφικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γνώσεις που στήριξαν την επαγγελματική του πορεία.

Για δεκαετίες εργάζεται ως αδειοδοτημένος εργολάβος οικοδομικών και τεχνικών έργων και κατέχει άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Υπηρέτησε την παιδεία και την παράδοση ως χοροδιδάσκαλος και χορογράφος σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας (1990–2010) και συμμετείχε στο Συμβούλιο της ΣΕΚ (Μεταλλωρύχων και Οικοδόμων). Σήμερα διανύει την τέταρτη συνεχόμενη εκλεγμένη θητεία του ως Κοινοτάρχης, είναι πρόεδρος του Α’ συμπλέγματος κοινοτήτων Λευκωσίας, ταμίας της ένωσης κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωπος σε συμβούλια του ΕΟΑ.

Διεκδικεί εκλογή ως βουλευτής Λευκωσίας για να προωθήσει σειρά μέτρων στήριξης της οικογένειας, των αγροτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτελεσματικότητα και πρακτικές λύσεις.

Χριστοφόρου Χριστόφορος

Γεννήθηκε στο κατεχόμενο Λάρνακα της Λαπήθου στις 5/6/68.

Πατέρας ο Ιωάννης Χριστοφόρου, μητέρα η Ανδρούλλα Παπαθωμά. Έχει δύο αδέλφια είναι νυμφευμένος με τη Χριστίνα Ρότσακα και έχουν μια θυγατέρα, τη Μαρίνα Ανδρεανή.

Εγκαταστάθηκε στη Λακατάμεια το 1977. Απόφοιτος Λυκείου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Στροβόλου.

Υπηρέτησε στη 33η μοίρα Καταδρομών στο Σταυροβούνι, και Διοίκηση Καταδρομών Λευκωσίας. Εκπαιδεύτηκε σε ομάδα εφέδρων αλεξιπτωτιστών. Υπηρετεί ως εθελοντής λοχίας εθνοφύλακας, στους ελεύθερους σκοπευτές .

Σπούδασε υποκριτική τέχνη στην Αθήνα. Είναι Πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής Αθηνών.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΑΝΑΔ στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων εργαζομένων.

Είναι Επίτροπος πολιτισμού και πρόεδρος κλαδικής πολιτισμού ΔΗΣΥ.

Υπήρξε τακτικός και ανώτερος ηθοποιός στο ΘΟΚ.

Υπήρξε μέλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΗΚ-ΣΕΚ.

Εργάζεται στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση. Συγγραφή θεατρικών κειμένων και σκηνοθεσία. Ιδιοκτήτης διευθυντής στη σχολή χορού Christina Rotsaka Dance Theatre και σχολή θεάτρου PROVA.

Εξελέγη το 2024 δημοτικός σύμβουλος Λακατάμειας, πρώτος σε κομματικούς σταυρούς. Πρόεδρος επιτροπής Λαογραφικής κληρονομιάς Δήμου Λακατάμειας.

Χρυσάνθου Γιώργος

Ο Γιώργος Χρυσάνθου γεννήθηκε στις 25/04/1986 στη Λευκωσία. Είναι δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος, ενώ κατέχει τη θέση του Αρχισυντάκτη Ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Κύπρου.

Μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, σπούδασε Δημοσιογραφία στο Frederick University και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα της Επικοινωνίας.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στην εφημερίδα «Αλήθεια», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Αρχισυντάκτη στην ιστοσελίδα «Alithia Online».

Εξειδικεύτηκε στη διερευνητική δημοσιογραφία, στο πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ. Κάλυψε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως στα σύνορα της Ουκρανίας κατά τις μέρες του πολέμου, στα Τέμπη την ημέρα του μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος και στο Καστελόριζο την περίοδο της Ελληνοτουρκικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων υπηρέτησε τη ΦΠΚ Πρωτοπορία και τη ΝΕΔΗΣΥ από διάφορες θέσεις, ενώ διετέλεσε μέλος της Γ.Γ. της ΠΟΦΕΝ. Ιδεολογικά τοποθετείται στον χώρο της λαϊκής και εθνικόφρονος δεξιάς. Κατάγεται από τα Χανδριά της Πιτσιλιάς και τα Σπήλια της Σολέας.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λεμεσού

Ιορδάνου Ονησίφορος

Ο Δρ. Ονησίφορος Ιορδάνου γεννήθηκε στην Πάχνα και είναι Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος Πτυχίου (BSc) στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πτυχίου (LLB) στα Νομικά (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Διδακτορικού (PhD) και Μάστερ (MPhil) στα Οικονομικά/Χρηματοοικονομικά (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY)) και Μάστερ (ΜΑ) στα Οικονομικά (Long Island University (LIU)).

Από το 2006 μέχρι σήμερα, είναι Καθηγητής Οικονομικών/Χρηματοοικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Επίσης διδάσκει ως Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Από το 1997-2005 δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης (NYU), Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης (CUNY)).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου ‘‘Γλαύκος Κληρίδης’’. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συνδέσμου Αγωνιστών (ΣΑΠΕΛ). Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΔΗΣΥ Λεμεσού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Πολιτικής Επιμόρφωσης του ΔΗΣΥ και είναι ιδρυτικό μέλος της ΝΕΔΗΣΥ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης, μέλος του Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Πάχνας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Αμερικής (ΕΦΟΚΑ) και μέλος του Δ.Σ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (ΚΟΑ). Έχει τιμηθεί από την ΚΟΑ και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) το 1994 για την προσφορά και τους αγώνες του για δικαιοσύνη στην Κύπρο.

Καραϊσκάκης Γιώργος

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1985. Γονείς του είναι ο Ανδρέας, ιδρυτικό μέλος του ΔΗΣΥ, και η Ειρήνη. Υπηρέτησε 25μηνη θητεία στη Στρατονομία.

Σπούδασε Γεωπονία και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εργάστηκε ως γεωπόνος στη ΣΕΔΙΓΕΠ Πιτσιλιάς–Τροόδους, ενώ από το 2017 διδάσκει στα ΜΙΕΕΚ Λεμεσού. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ, Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ίκαρος» και ιδιοκτήτης του Γεωπονικού Κέντρου Γ. Καραϊσκάκη.

Η ενεργή συμμετοχή του στα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια στη ΜΑΚΙ. Ως φοιτητής υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της ΦΠΚ Πρωτοπορία Βόλου, ενώ αργότερα υπηρέτησε στην Ε.Ε. της ΦΠΚ Πρωτοπορία, καθώς και σε διάφορες θέσεις της ΝΕΔΗΣΥ και του ΔΗΣΥ. Από το 2015 κατέχει τη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα του Παναγροτικού Συνδέσμου Λεμεσού.

Από το 2020 είναι και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης και Διευθυντής του Γραφείου του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ.

Είναι παντρεμένος με την Ελίνα Νεοφύτου Καραϊσκάκη και έχει δύο κόρες.

Κουνούνης Μιχάλης

Ο Μιχάλης Κουνούνης γεννήθηκε στην Λεμεσό στις 27/04/1981 και είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών ηλικίας τριών και εφτά ετών.

Ο Μιχάλης Κουνούνης είναι πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα σε Κύπρο και στο εξωτερικό με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις.

Σαν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής πανηγύρισε τέσσερα (4) πρωταθλήματα και ένα (1) ευρωπαϊκό πρωτάθλημα την χρονιά 2004.

Προσωπικές Διακρίσεις

To 2005 επιλέγηκε και έπαιξε στο ευρωπαϊκό All StarGame με τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης.

Καλύτερος παίκτης στη Κύπρο για πέντε (5) χρονιές.

Ανάμεσα στους πέντε (5) καλυτέρους αθλητές της χρονιάς στη Κύπρο.

Αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης (Ελληνικό Α1) με την Ομάδα του Κολοσσού Ρόδου το 2007-2008.

Υπηρέτησε την Εθνική Κύπρου σε όλα τα κλιμάκια με σημαντικές επιτυχίες.

Λογίζεται ως ένας από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία της Κύπρου. Θεωρείται ότι ο τρόπος παιχνιδιού του ήταν ένας από τους λόγους, που οδήγησαν το μπάσκετ σε μια νέα εποχή στην Κύπρο καθώς ήταν ένας πολυδιάστατος καλαθοσφαιριστής.

Ο Μιχάλης Κουνούνης διετέλεσε και προπονητής καλαθόσφαιρας με σημαντικές διακρίσεις

Πρωταθλητής 2022-2023-2024

Κυπελλούχος 2023-2024

Καλύτερος προπονητής της χρονιάς 2023-2024-2025

Από το 2012 είναι Παγκόσμιος Εκπαιδευτής Προσωπικής Ανάπτυξης και τεχνικές ηγεσίας.

Εκπαίδευσε πάνω από δεκαπέντε (15) χιλιάδες κόσμο σε όλες τις ηπείρους.

Υπηρέτησε την Εθνική Φρουρά από το σώμα του Πυροβολικού.

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης διετέλεσε Βουλευτής ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού την περίοδο 2011-2016. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε ως Αν. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και Μέλος των Επιτροπών Άμυνας και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Παράλληλα, διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής μεταξύ 2013-2016. Είναι Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου ΔΗΣΥ.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, του εμπιστεύθηκε τη θέση του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο 2019-2024. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, τον διόρισε στο Δ.Σ. των Κυπριακών Αερογραμμών (1993-2003).

Υπήρξε Μέλος των Δ.Σ. ΚΕΒΕ (2008-2011) και ΕΒΕΛ (1999-2011). Υπηρέτησε τον χώρο του αθλητισμού ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Προπονητών (1990-2010) και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Προπονητών (1995-2010), ενώ διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Κύπρου και ποδοσφαιρικών ομάδων.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το City University of London και Πτυχίο Οικονομικών από το University of East London. Σήμερα είναι Διευθυντής της εταιρείας Χατζηπαύλου. Διαχρονικά έχει αναπτύξει σημαντική δράση και προσφορά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.

Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας

Ο Αντρέας Νικολάου Κόκκινος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό και κατάγεται από τα χωριά Άγιο Θεράποντα Λεμεσού και Τρίκωμο της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Αποφοίτησε από την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού με κατεύθυνση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και τον Ιούνιο του 2025 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική. Εργάζεται στη Σχολική Εφορεία Λεμεσού, όπου συμβάλλει στον συντονισμό θεμάτων που αφορούν τις σχολικές μονάδες και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής υποδομής.

Το 2017 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, θέση που υπηρετεί μέχρι σήμερα, προωθώντας πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πόλης και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Στόχος του είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, ανθρώπινης και λειτουργικής Λεμεσού, με ορθό πολεοδομικό σχεδιασμό, σεβασμό στο περιβάλλον και παροχή ποιοτικώ

Περικλή Λευτέρης

Ο Λευτέρης Περικλή κατάγεται από το Ακρωτήρι της επαρχίας Λεμεσού.

Από το 2000 ασχολείται ενεργά με τα κοινά και από τότε μέχρι και σήμερα εκλέγεται ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς, υπηρετώντας με συνέπεια την τοπική κοινωνία.

Το 2010 εκλέγεται Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, του θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης όλων των κοινοτήτων της επαρχίας. Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει και τη θέση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού ΛΤΔ, ενός σημαντικού οργανισμού που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη των Τοπικών Αρχών και του ιδιωτικού τομέα.

Για 16 συναπτά έτη, αποτελεί τον Αναπληρωτή Επικεφαλή της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο Στρασβούργο. Επίσης, αποτελεί μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Τοπικών Αρχών και Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, είναι Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Α. Λεμεσού και της Παγκύπριας Ένωσης Κοινοτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη χάραξη και προώθηση πολιτικών uπερ των κοινοτήτων και μέλος των Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων Κύπρου και Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού.

Με πολυετή εμπειρία, ήθος και συνέπεια, ο Λευτέρης Περικλή αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες μορφές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Ριαλά Αγγελική

Η Αγγελική Ριαλά γεννήθηκε και ζει στη Λεμεσό. Είναι φιλόλογος, ερευνήτρια και συγγραφέας.

Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διαθέτει πολυετή επαγγελματική και επιστημονική διαδρομή στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης.

Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός και ως Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, συμβάλλοντας ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών πολιτικών. Ακολούθως, υπηρέτησε ως Επικεφαλής Λειτουργός στο Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, με κύρια ευθύνη τον συντονισμό και την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής. Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών και έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Σήμερα, υπηρετεί στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού.

Όραμά της είναι ένα κράτος σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό, που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη, την ποιοτική εκπαίδευση, τη χρηστή διοίκηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια πολιτική αρχών, ηθικής και διαφάνειας, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον τόπο.

Στυλιανού Αντώνης

Ο Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού είναι Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κάτοχος LL.B (Hons) από το University of Bristol και Ph.D in Law από το University of Kent. Γεννήθηκε στη Λεμεσό, γιος του πρώην Βουλευτή ΔΗ.ΣΥ. Στέλιου Μ. Στυλιανού και της Άντρης Ιακωβίδου, τρίτος από πέντε αδέλφια.

Εκπροσώπησε την Κύπρο στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Διετέλεσε Γραμματέας της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής Έρευνας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκστρατεία «Ένα στα Πέντε», μέλος Ομάδων Εργασίας για το Κυπριακό (Διακυβέρνηση – Κατανομή Εξουσιών), του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νεανικής Δικαιοσύνης.

Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια, δημοσιεύσει πέραν των 3000 άρθρων και είναι τακτικός σχολιαστής σε κυπριακά και διεθνή ΜΜΕ. Διαθέτει έντονη κοινωνική δράση και έχει δώσει διαλέξεις σε πάνω από 20 χώρες.

Η κομματική του πορεία περιλαμβάνει ΜΑ.ΚΙ., Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Η.Β., ΕΦΕΚ Η.Β. και ΔΗ.ΣΥ.

Τσιάκκιρος Λευτέρης

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1980, όπου ζει με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του. Η επαγγελματική, κοινωνική και αθλητική του πορεία έχει διαμορφώσει βαθιά την αντίληψή του για την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και την ανάγκη ουσιαστικής προσφοράς. Από το 2004 εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με εμπειρία στο Λογιστήριο, στο Τμήμα Μελετών και σήμερα στο Τμήμα Επιθεωρητών, ενώ διαθέτει πιστοποιημένη θεωρητική κατάρτιση στην ηλεκτρολογία και στους κανονισμούς του IET.

Υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις – Καταδρομείς, καλλιεργώντας πειθαρχία, αποφασιστικότητα και αφοσίωση στην πατρίδα. Παράλληλα, η πολύχρονη ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, τόσο ως αθλητής όσο και ως μέλος του Συμβουλίου του Σωματείου Απόλλων Λεμεσού, ενίσχυσε το αίσθημα συλλογικότητας και την πίστη στη σημασία του ευ αγωνίζεσθαι.

Με ακεραιότητα και συνέπεια θέτει υποψηφιότητα, επιδιώκοντας να εκπροσωπήσει δυναμικά τους πολίτες της Λεμεσού και να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών που υπηρετούν τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την πρόοδο.

Τσιρίδου Φωτεινή

Η Φωτεινή Τσιρίδου απέκτησε πτυχίο νομικής από το City University του Λονδίνου με Άριστα (LLB/First Class Honours) με διάκριση για καλύτερη επίδοση τελειόφοιτου Νομικής.

Στη συνέχεια απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο του Barrister at Law από το Inns of Court School of Law ως μέλος του Middle Temple. Ακολούθως, εξασφάλισε μεταπτυχιακό τίτλο του Master of Laws με Άριστα (LLM/Distinction) από το University College London (UCL). Από το 2003 ασκεί δικηγορία.

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Διαιτητών της Αγγλίας (MCIArb).

Μεταξύ 2016-2018 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Από το 2018-2021 διετέλεσε ως Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Από το 2015 είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής (2011-2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος).

Το 2022 χειροθετείται Αρχόντισσα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, ένας τιμητικός τίτλος που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Τον Μάιο του 2021 εκλέγεται Βουλευτής.

Σήμερα, ως βουλευτής είναι: Αν. πρόεδρος της Κ.Ε. Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Συντονίστρια ΔΗΣΥ των Κ.Ε. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Κ.Ε. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μέλος της Κ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Αλέξη Παπαδόπουλο με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Αντρέα.

Τσολάκης Αντώνης

Γεννήθηκε στον Αγρό στις 16 Σεπτεμβρίου 1972. Πρωτότοκος υιός του Ανδρέα και της Ευσταθίας Τσολάκη, Τραυματία Πολέμου 1974 και Παθόντα. Μέλος Πολύτεκνης Οικογένειας – Σύνολο 6 Αδέλφια. Πατέρας τριών θυγατέρων – Τρίτεκνος. Μόνιμος κάτοικος Αγρού.

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Διατελεί: Κοινοτάρχης Αγρού. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού.

Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Αγρού.

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγρού.

Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αγρού.

Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΔΗΣΥ Λεμεσού.

Μέλος Ανωτάτου Συμβουλίου ΔΗΣΥ.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Επιμορφωτικά Προγράμματα και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία. Εθνική Φρουρά – Εθελοντής Εθνοφύλακας.

Διετέλεσε: Αναπληρωτής Κοινοτάρχης Αγρού. Μέλος Σχολικής Εφορείας Αγρού.

Μέλος – Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγρού.

Περιφερειάρχης ΔΗΣΥ – Σύμπλεγμα Πιτσιλιάς. Ταμίας – Οργανωτικός Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αγρού.

Μέλος Γραμματείας Αθλητισμού ΔΗΣΥ.

Γραμματέας Θεμάτων Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ.

Βοηθός Ταμίας Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Μέση Εκπαίδευση. Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών – Λαϊκή Τράπεζα. Πολιτιστικός Λειτουργός Αγρού. Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΝΕΔΗΣΥ Λεμεσού.

Μέλος – Πρόεδρος Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορίας Αθήνας. Στρατιωτική Θητεία – Τυφεκιοφόρος και Γραφέας 2ου Γραφείου. Πρόεδρος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Απεητείου Λυκείου Αγρού.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Φελλάς Μιχάλης

Ο Μιχάλης Φελλάς είναι δικηγόρος και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού, με μακρά και πολυδιάστατη επαγγελματική πορεία στη νομική, στη δημόσια ασφάλεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Fellas & Christou LLC, με κύριους τομείς πρακτικής το αστικό και εμπορικό δίκαιο, το τραπεζικό και εταιρικό δίκαιο, τις συμβάσεις και την επίλυση διαφορών, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε δικαστικές παραστάσεις και νομική συμβουλευτική. Προηγουμένως υπηρέτησε για έντεκα χρόνια στον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη του εγκλήματος. Από το 2016 υπηρετεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Με σταθερές αρχές, προσήλωση στη διαφάνεια και βαθιά γνώση των τοπικών ζητημάτων, επιδιώκει ουσιαστική και υπεύθυνη εκπροσώπηση των πολιτών της Λεμεσού.

Υποψήφιοι Επαρχίας Αμμοχώστου

Γεωργίου Νίκος

Ο Νίκος Γεωργίου εξελέγη Βουλευτής Αμμοχώστου το 2021. Στη διάρκεια της θητείας του επέδειξε έντονη δραστηριότητα για θέματα που αφορούν τον προσφυγικό κόσμο, την Επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Συμμετέχει στις Επιτροπές Εσωτερικών, Νομικών, Προσφύγων και Θεσμών. Παράλληλα, ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Βουλής και Προέδρου της Υποεπιτροπής Νομικών.

Προηγουμένως, διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώστου και Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου. Το 2011 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας, θέση στην οποία επανεκλέγηκε το 2016.

Η πολιτική του δράση ξεκίνησε από το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΜΑΚΙ και της ΝΕΔΗΣΥ Αμμοχώστου. Στο φοιτητικό κίνημα υπήρξε ενεργό στέλεχος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου και της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου. Γονείς του είναι ο Γεώργιος Κ. Γεωργίου από την κατεχόμενη Περιστερονοπηγή και η Σωτηρούλλα, το γένος Νίκου Μακρίδη, από το κατεχόμενο Λευκόνοικο της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Καϊμακλιώτη Μαργαρίτα

Η Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη είναι Πολιτικός Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο γραφείο του Εκπροσώπου Τύπου, και στην ομάδα προεκλογικής καμπάνιας του Jean-Claude Juncker για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2014 εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Σύμβουλος Πολιτικής. Ασχολείται με θέματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων. Έχει επιλεγεί πανευρωπαϊκά, από το Πρόγραμμα Ηγεσίας για Γυναίκες Πολιτικούς ELECTA. Τον Ιανουάριο του 2026 βραβεύτηκε από το The Parliament Magazine για την για την επαγγελματική της προσφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει καταγωγή από το Ριζοκάρπασο, την Ακανθού, το Σπαθαρικό και τα Λιμνιά Αμμοχώστου. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη. Έχει αποφοιτήσει με άριστα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Λέβεν Βελγίου, καθώς και από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, στην Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη. Άρθρα και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και σε συλλογικές εκδόσεις βιβλίων ευρωπαϊκής πολιτικής.

Κάρουλλας Γιώργος

Ο Γιώργος Κάρουλλας είναι Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Βουλευτής της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Γεννήθηκε το 1972 στην Αμμόχωστο, με καταγωγή από τις κατεχόμενες κοινότητες Στύλλους και Γαϊδουρά.

Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Κύπρο και Αθήνα και Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Οχάιο στις Η.ΠΑ. με διδακτορικές σπουδές στη Διδακτική της Γεωγραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε σχολεία, συμμετείχε στη δημιουργία και εφαρμογή νέων αναλυτικών προγραμμάτων Γεωγραφίας, ως επιστημονικός υπεύθυνος, και εκπόνησε ερευνητικά προγράμματα για την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπηρετεί από το 2000. Από το 2016 είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και από το 2023 Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. Η κοινοβουλευτική του δράση επικεντρώνεται στην παιδεία, την άμυνα, τη στήριξη εκτοπισμένων μέσω του Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιοχών. Εργάζεται για την ανάπτυξη της Επαρχίας Αμμοχώστου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προωθεί τη δημιουργία Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στην.Επαρχία Αμμοχώστου και πολυδύναμων ειδικών σχολείων.

Ενεργό μέλος της κοινωνίας, ιεροψάλτης, μέλος της Επιτροπής Αγίου Γεωργίου Εξορινού στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, εργάζεται για τη διάσωση εκκλησιών και για τη θρησκευτική ελευθερία στα κατεχόμενα.

Ως συγγραφέας άρθρων προωθεί πολιτικές θέσεις για τη γεωπολιτική και τις αξίες της πατρίδας.

Κουμή Δημήτρης

Ο Δημήτρης Κουμή κατάγεται από τη Σωτήρα Αμμοχώστου και το Παραλίμνι και είναι 36 ετών. Είναι νυμφευμένος με την Ελισάβετ Ξιούρουππα και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και συνεχίζει τις σπουδές του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον κλάδο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής.

Εργάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2011 και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίας Νάπας ως Γραμματειακός Λειτουργός, όπου καθημερινά είναι στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη και επίλυσης των προβλημάτων.

Υπηρέτησε ως διαιτητής ποδοσφαίρου στην Α’ Κατηγορία, όπου διακρίθηκε για το ήθος, την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη του, ειδικά σε δύσκολες και απαιτητικές αποφάσεις – χαρακτηριστικά που αποτελούν σήμερα μέρος της πολιτικής του ταυτότητας.

Είναι ενεργός σε κοινωνικές δράσεις και εθελοντικές πρωτοβουλίες στην επαρχία Αμμοχώστου, στηρίζοντας οικογένειες, άτομα με ειδικές ικανότητες και τοπικούς φορείς. Έχει οργανώσει και υλοποιήσει σειρά ανθρωπιστικών δράσεων, παρεμβάσεων και εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Με συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση προσφοράς, επιδιώκει να συνεχίσει το έργο του μέσα από μια ισχυρή και σύγχρονη εκπροσώπηση της Αμμοχώστου.

Λιασίδης Παύλος

Ο Παύλος Λιασίδης γεννήθηκε το 1960 στην Αμμόχωστο όπου έζησε και μεγάλωσε μέχρι το 1974. Η καταγωγή των γονέων του είναι από τον Άγιο Ηλία Καρπασίας.

Έκανε σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο City College της Νέας Υόρκης, επαγγελματικά ασχολήθηκε με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, συνέβαλε στην ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης σε Κύπρο και Ελλάδα, ανέλαβε διευθυντικές θέσεις και πρωτοπόρησε εφαρμόζοντας τεχνολογικές λύσεις με σημαντικό αντίκτυπο. Από το 2009 στράφηκε στον τομέα της ενέργειας.

Συμμετείχε σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών αυτόματης μετάφρασης και υποτιτλισμού, που σήμερα αποτελούν εργαλεία ενσωματωμένα σε συστήματα Τεχνικής Νοημοσύνης. Στο τομέα της ενέργειας ασχολείται με την ανάπτυξη ηλιοθερμικών λύσεων.

Πανευρωπαϊκά, διετέλεσε Πρόεδρος της οργάνωσης «Νέοι Ευρωπαίοι για την Ασφάλεια» και μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, συμμετέχοντας ενεργά σε θέματα διεθνούς πολιτικής.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ΝΕΔΗΣΥ και της Πρωτοπορίας. Σήμερα είναι ο Επίτροπος Ενέργειας του ΔΗΣΥ και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, έχοντας παράλληλα δραστηριότητα σε κοινωνικούς φορείς και τον Προσκοπισμό.

Λυσανδρίδης Γιώργος

Γεννήθηκε στη Λεμεσό, όπου και εργάζεται στον τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Κατάγεται από τους Στύλλους, την οικογένεια του ήρωα της ΕΟΚΑ Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου, και την Κοντέα.

Είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου Α’ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Ηλεκτρονική Μηχανική και Επικοινωνίες από το University College London αλλά και στη Διοίκηση από το Imperial College London.

Υπηρέτησε ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Πεζικού. Διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β. και μέλος του Δ.Σ. ΕΦΕΚ Ην. Βασιλείου.

Διατελεί Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων από τον Δεκέμβριο του 2022. Παρευρίσκεται στις πλείστες συνεδρίες της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, των Σωματείων «Ανόρθωσις», «ΓΣΕ», «ΝΟΑ» και των “Φίλων” του”Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου” και του :Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ” . Διατελεί Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συλλόγου «Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου» και του “ΘΟΙ Αγίας Φύλας”.

Υπηρέτησε επαγγελματικά τον ΔΗΣΥ για 15 χρόνια σε θέσεις όπως του Γενικού Γραμματέα της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ., του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Διευθυντή Οργανωτικού και του Διευθυντή Διοίκησης. Είναι εκλελεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου.

Μαούρης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Μαούρης γεννήθηκε στις 02/01/1981 και κατάγεται από το Παραλίμνι της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Είναι παντρεμένος με την Σωτηρία Αναστάση και έχει 2 παιδιά , τον Ισαακ και την Αικατερίνη.

Είναι απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών με βράβευση στο 3ο έτος του βραβείου «Αιεν Αριστευειν»

Το 2006 προσλήφθηκε στη θέση του Γραμματέα/Διευθυντή της ΣΕΔΙΓΕΠ Παραλιμνίου , θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα.

Το 2021 μέχρι το 2022 υπήρξε μέλος της Αρχής Αδειών

Υπηρέτησε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου από τη θέση του Προέδρου της Καλαθόσφαιρας και σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Σωματείου.

Από το Μάρτιο του 2022 είναι κοινοτάρχης Δήμου Παραλιμνίου Δερύνειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου

Είναι ενεργό μέλος του ΔΗΣΥ και αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας Αμμοχώστου.

Είναι μέλος των επιτροπών Οικονομικών και Πρωτογενή τομέα του Δήμου Παραλιμνίου Δερύνειας.

Μάρκου Πάρις

Ο Πάρις Μάρκου είναι Ταξίαρχος ε.α., απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (τάξη 1990) .Έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Σχολή Επιτελών, την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας και σε καίριες επιτελικές θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας, στο ΓΕΕΦ και στην ΚΥΠ.

Διετέλεσε Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας, της ΚΥΠΣΕΑ και του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού Άμυνας. Υπηρέτησε επίσης ως Ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με παράλληλη διαπίστευση σε Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία. Διαθέτει εμπειρία στη στρατηγική, στην αμυντική διπλωματία, στη διοίκηση προσωπικού και στη διαχείριση κρίσεων.

Είναι Επίτιμο Μέλος του Κέντρου Μελετών Γρηγόρης Αυξεντίου και Σύμβουλος του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955–1959. Είναι μέλος της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων.

Από νεαρή ηλικία υπήρξε αθλητής καλαθόσφαιρας στην ΕΘΑ Έγκωμης, αρχηγός των εθνικών ομάδων Κύπρου Παίδων και Νέων και επικεφαλής της καλαθοσφαιρικής ομάδας ενόπλων.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Μιχαήλ Χρίστος

Ο Χρίστος Μιχαήλ είναι πρόσφυγας από το Τρίκωμο και τη Σύγκραση της επαρχίας Αμμοχώστου και διαμένει με την οικογένειά του στο Παραλίμνι.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας. Σπούδασε στο Κρατικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Κιέβου και απέκτησε μεταπτυχιακό στον ίδιο κλάδο σπουδών.

Αρχικά ανέλαβε ως επικεφαλής στο «Κυπριακό Ίδρυμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ)» του Παναγροτικού Συνδέσμου Αμμοχώστου, όπου διοργάνωνε σεμινάρια σε συνεργασία με την ΕΕ για γεωργούς και κτηνοτρόφους σχετικά με την ευθυγράμμιση της Κύπρου με την Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την ΑΝΑΔ.

Συνέχισε ως Συντονιστής Έργων & Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Παναγροτικό στη Λευκωσία, έχοντας την ευθύνη υλοποίησης και αξιολόγησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία» της ΕΕ. Ήταν επίσης υπεύθυνος για διάφορα έργα της ΕΕ, όπου ο Παναγροτικός συμμετείχε ως Κύπριος εταίρος στον γεωργικό τομέα για προώθηση αγροτικών προϊόντων.

Μετέπειτα για μια 15ετια εργάστηκε ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης του ΔΗΣΥ στη Βουλή. Ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση του έργου του κοινοβουλευτικού γραφείου, του προγράμματος του βουλευτή, την επικοινωνία με τους πολίτες, με πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα τελευταία έξι χρόνια είναι καθηγητής ξένων γλωσσών στη Μέση Εκπαίδευση του ΥΠΑΝ.

Σιάμαρος Ανδρέας

Ο Δρ. Ανδρέας Σιάμαρος κατάγεται από το Τρίκωμο και το Σπαθαρικό της επαρχίας Αμμοχώστου.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος διδακτορικού (MPhil/PhD) από το Ηνωμένο Βασίλειο στα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, με ειδίκευση σε μεγάλα δεδομένα, τηλειατρική, δίκτυα 5G και ραδιομετάδοση στα 60 GHz.

Διακρίθηκε διεθνώς με σειρά βραβείων από το IET – Institution of Engineering and Technology στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Παγκόσμιο Βραβείο, αναγνωριζόμενος ως ένας από τους κορυφαίους νέους επιστήμονες κάτω των 35 ετών.

Έχει δημοσιεύσει πέραν των 35 επιστημονικών εργασιών και εκπροσώπησε την Κύπρο σε σημαντικούς ερευνητικούς διαγωνισμούς. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης και δίδαξε σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Παρείχε τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κρατικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Είναι ενεργός πολίτης, με στόχο να αξιοποιήσει την επιστημονική του γνώση και εμπειρία για την πρόοδο της κοινωνίας και της Αμμοχώστου.

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου γεννήθηκε το 1990 στη Λάρνακα. Ο πατέρας του κατάγεται από το κατεχόμενο χωριό Καλοψίδα και η μητέρα του από το κατεχόμενο χωριό Άσσια. Σπούδασε νομικά και αναγορεύθηκε σε Barrister-at-Law από το Lincoln’s Inn of Court. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) στο Εταιρικό Δίκαιο από το University College London (UCL) και το 2016 ενεγράφη ως δικηγόρος στην Κύπρο.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Μαθητικής Κίνησης (ΜΑΚΙ) και για δύο θητείες Πρόεδρος του EDS, της Φοιτητικής Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης φοιτητικής νεολαίας στην Ευρώπη. Εις αναγνώριση της προσφοράς του διορίστηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρος του EDS. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρώτος Κύπριος που εκλέχθηκε στην ηγεσία του σώματος.

Είναι ο τέως Πρόεδρος της Νεολαίας του ΔΗΣΥ (ΝΕΔΗΣΥ), θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τον Σεπτέμβριο 2024 και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου της Προέδρου του ΔΗΣΥ.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης». Παράλληλα, από το 2021 είναι ο Γραμματέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΔΗΣΥ. Την τελευταία δεκαετία συμμετέχει ενεργά στα σώματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμβάλλοντας στην προώθηση ψηφισμάτων και πρωτοβουλιών που αφορούν εθνικά και διεθνή ζητήματα, με προτεραιότητα το Κυπριακό.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λάρνακας

Αννίτα Δημητρίου

Η Αννίτα Δημητρίου είναι η πρώτη γυναίκα και το νεαρότερο πρόσωπο που υπηρετεί ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη θέση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού εξελέγη τον Μάρτιο του 2023.

Το 2016 είχε εκλεγεί βουλεύτρια της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας του ΔΗ.ΣΥ και επανεξελέγη το 2021.

Σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποφοίτησε το 2007. Ακολούθως φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA in International Relations and European Studies). Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών της υπηρέτησε τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως καθηγήτρια ειδικά στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών αλλά και ως Ακαδημαϊκή Διευθύντρια και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ιδιωτικού Πανεπιστημίου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Κυπριακό Πρόβλημα, το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Τουρκική Πολιτική Κουλτούρα ως επίσης την τρομοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα ισότητας και φυσικά τα θέματα εκπαίδευσης. Έχει παρουσιάσει σειρά άρθρων, ομιλιών και παρουσιάσεων σε τοπικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα που αφορούν τους τομείς ενδιαφέροντος της.

Η δράση της και συμμετοχή της στα κοινά άρχισε από πολύ νωρίς. Είναι η πρώτη γυναίκα που έχει εκλεγεί ως Κοινοτική Σύμβουλος στην κοινότητα της, τους Τρούλλους και Οικονομική Διαχειρίστρια της Επαρχιακής Γραμματείας του ΔΗ.ΣΥ Λάρνακας.

Διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Επιλέγηκε από τη Γαλλική Κυβέρνηση και συμμετείχε στο πρόγραμμα Πρόσκλησης Προσωπικοτήτων του Μέλλοντος (PIPA) στο Παρίσι τον Απρίλιο του 2018 καθώς και από την Αμερικανική κυβέρνηση (International Visitor Leadership Program) λαμβάνοντας μέρος στην παρακολούθηση των προκριματικών εκλογών στην Αμερική τον Μάρτιο του 2020 για τις μετέπειτα προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Είναι επίσης Πρέσβειρα του παγκόσμιου Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (Women Political Leaders – WPL)

Ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετέχει στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (Inter Parliamentary Union – IPU), στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly – EMPA) και τις αντίστοιχες Συνελεύσεις των χωρών – μελών της Κοινοπολιτείας και των Μικρών Κρατών της Ευρώπης.

Στις προτεραιότητες της, μεταξύ άλλων, είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απάλειψη έμφυλων στερεοτύπων, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Στοχεύει και εργάζεται για την αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου, βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους νέους και νέες αλλά και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών, αφουγκραζόμενη πάντα τον παλμό και δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο κοινοβούλιο και τους πολίτες. Είναι γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε που αποφάσισε να ενταχθεί στον χώρο της πολιτικής και να συμβάλει ευρύτερα στη συλλογική προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού προς όφελος των πολιτών.

Αλαμπρίτης Πρόδρομος

Γεννήθηκε το 1982. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Ευαγγελίδου, έχει δύο παιδιά.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πυροβολικό.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ηγεσία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην Δημοτική εκπαίδευση για 14 χρόνια.

Πολιτική διαδρομή:

– Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων (Φ.Π.Κ.) «Πρωτοπορία» Πανεπιστημίου Κύπρου.

– Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φ.Π.Κ. «Πρωτοπορία».

– Μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ.).

– Γραμματέας Πολιτικής Εξειδίκευσης και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Νεολαίας του ΔΗ.ΣΥ. (ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.).

– Μέλος της Γραμματείας της Παγκύπριας Δημοκρατικής Έπαλξης Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΠΑ.Δ.Ε.Δ. «Πρωτοπορία».

– Γενικός αντιπρόσωπος στην Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Π.Ο.Ε.Δ. Λάρνακας.

– Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗ.ΣΥ. Αραδίππου.

– Εκλελεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗ.ΣΥ.

Κοινοβουλευτική θητεία/δραστηριότητα:

Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας του ΔΗ.ΣΥ. από τον Ιούνιο του 2021.

Είναι μέλος στην:

– Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

– Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

– Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

– Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Βωνιάτη Στάλω

Η Στάλω Βωνιάτη είναι Αριστίνδην Υποψήφια Βουλεύτρια Λάρνακας, με μια πολυδιάστατη και ενεργή διαδρομή ζωής, βαθιά συνδεδεμένη με την εργασία, την κοινωνική προσφορά και τη συλλογική ευθύνη. Απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και ενεργό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, με σταθερή παρουσία στα θέματα παιδείας και οικογένειας, διετέλεσε για 10 χρόνια Πρόεδρος του Ladies Circle, 4 χρόνια Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων σχολείων και σήμερα είναι Πρόεδρος του Inner Wheel Κίτιον Λάρνακας.

Από το 1987 δραστηριοποιείται στην πραγματική οικονομία και από το 2004 διευθύνει εκτελωνιστικό γραφείο, με καθημερινή παρουσία στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Νομική (LLM) με εξειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Με προσωπικό και επιχειρηματικό κόστος, ίδρυσε και λειτουργεί το Συσσίτιο Λάρνακας, προσφέροντας όχι μόνο σίτιση αλλά ουσιαστική στήριξη και αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που βρέθηκαν σε ανάγκη. Το ανθρωπιστικό της έργο έχει δημόσια αναγνωριστεί και τιμηθεί επανειλημμένα από θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών.

Με εμπειρία και καθαρή στάση, πορεύεται Ανθρώπινα Μαζί, για μια Λάρνακα με συνοχή, αξιοπρέπεια και προοπτική.

Ευαγγέλου Αργυρός

Ο Αργυρός Ευαγγέλου είναι 36 ετών και κατάγεται από την Ορμήδεια και τους Αγίους Βαβατσινιάς της Επαρχίας Λάρνακας. Είναι πτυχιούχος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Certified Social Media Manager καθώς και Δίπλωμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Πωλήσεις, με πολυετή εμπειρία στη στρατηγική επικοινωνία και τη διαχείριση ψηφιακών μέσων.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά, στο Πυροβολικό Σώμα. Από το 2014 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον Τομέα Υγείας, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Συντονιστή Ψηφιακής Επικοινωνίας.

Είναι Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Ορμήδειας. Στα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε μέλος της ΦΠΚ Πρωτοπορίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μέχρι τα 34 του ενεργό μέλος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ από το 2015 είναι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι επίσης μέλος στην Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μανώλη Θεολόγου Άνδρεα

Η Δρ. Άνδρεα Θεολόγου Μανώλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και κατέχει πτυχίο Νομικής (LLB Hons) από το University of Leicester. Διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (University of Nottingham) και στην Ασφάλεια και Διπλωματία (University of Central Lancashire). Κατέχει Διδακτορικό στη Νομική με θέμα την προστασία των ανηλίκων από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Κύπρο από το University of Lancashire. Είναι κάτοχος διπλωμάτων στη Διαιτησία (Arbitration) και στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TEFL). Εργάστηκε ως δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής, Ερευνήτρια και μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου. Συμμετείχε σε ερευνητικά έργα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά σε ερευνητικές δράσεις. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχει επιμεληθεί ακαδημαϊκού περιοδικού. Μιλά Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Δραστηριοποιείται στον ΔΗ.ΣΥ. από μαθήτρια στη ΜΑ.ΚΙ, ΦΠΚ Πρωτοπορία Η.Β., ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ Λάρνακας και σήμερα υπηρετεί ως πρώτη Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.

Φράγκος Ευριπίδης

Ο Ευριπίδης Φράγκου γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 2002, στη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Είναι το μεγαλύτερο παιδί του Ελευθέριου Φράγκου και της Μαρίας Κυριακού (Κοκκίνη) και έχει μία αδελφή τη Ζωή-Αγάπη.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις Κύπρου (ΛΟΚ), όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπηρετεί ως έφεδρος.

Στις 30 Απριλίου 2022 βρέθηκε τυχαία σε περιστατικό βίας κοντά στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας, δέχθηκε επίθεση με βόμβα μολότοφ, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η επιβίωση και η πορεία αποκατάστασής του αποτέλεσαν μια βαθιά προσωπική δοκιμασία. Σήμερα, στέκεται ως ζωντανό παράδειγμα δύναμης, πίστης και επιμονής, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, δημιούργησε τη φιλοσοφία Fireproof Mentality, μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από ζητήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, σχολικής και οπαδικής βίας και παραβατικότητας.

Συμμετέχει ενεργά στις εκστρατείες του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την πρόληψη της βίας και του ρατσισμού στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, επισκέπτεται σχολεία σε όλη την Κύπρο, όπου μοιράζεται τη δική του συγκλονιστική εμπειρία με μαθητές, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας – στα γήπεδα, στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας γενικότερα.

Υποψήφιοι Επαρχίας Πάφου

Γεωργίου Γιώργος

Ο Γεώργιος Γεωργίου γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1980, στην Πάφο. Είναι δάσκαλος με μεταπτυχιακό στη Μαθηματική Παιδεία. Κατέχει τη θέση του Κεντρικού Συντονιστή του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε+ στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και του εκλελεγμένου Μέλους της Σχολικής Εφορείας Πάφου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από το 2017 μέχρι και σήμερα είναι Πρεσβευτής της «Γωνιάς Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της Ομάδας Δοκιμών Εκπαιδευτικών Υλικών της ΕΕ.

Τον Νοέμβριο του 2014 ήταν υποψήφιος για το βραβείο «An Educator for the Peace» στη Σικελία, μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει τη συμβολή του στην προώθηση της ειρήνης και της εκπαίδευσης.

Στον συνδικαλιστικό τομέα, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου της ΠΟΕΔ Πάφου και του Αναπληρωτή Προέδρου της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία Παγκύπρια, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη των εκπαιδευτικών και στην προώθηση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών. Παράλληλα, διαθέτει έντονη κοινωνική ευαισθησία, συμμετέχοντας σε πολλές μη κερδοσκοπικές και εθελοντικές δράσεις που στηρίζουν ευάλωτες ομάδες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Έχει ενεργή παρουσία και στον πολιτιστικό τομέα, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και αναδεικνύουν τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πορεία του χαρακτηρίζεται από βαθιά προσήλωση στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια πολιτιστικών αξιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς.

Καρσεράς Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Καρσεράς γεννήθηκε το 2000, μεγάλωσε και φοίτησε στην Πάφο, διατηρώντας διαχρονική επαφή με την τοπική κοινωνία και ενεργή παρουσία στον εθελοντισμό από νεαρή ηλικία. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εκπληρώνοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις του προς την πατρίδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη δράση στο φοιτητικό κίνημα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΠΑΚ, καταγράφοντας ιστορικές εκλογικές νίκες, ενώ υπηρέτησε και σε προεδρίες φοιτητικών και πανεπιστημιακών οργάνων. Εκλέγηκε γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Παράλληλα, συμμετείχε για τρεις θητείες στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, όπου στη μία διετέλεσε επικεφαλής Επιτροπής.

Εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Γραφείο της Προέδρου και ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ σήμερα είναι Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου σε Όμιλο Εταιρειών. Έχει τιμηθεί με βραβεία για τη συμμετοχή και την κοινωνική του προσφορά. Σήμερα κατέρχεται υποψήφιος Βουλευτής, βγαίνοντας μπροστά με αγάπη για την Πάφο.

Κουππάρης Σωτήρης

Ο Σωτήρης Κουππάρης είναι Αντιδήμαρχος Δρούσειας – Πόλης Χρυσοχούς, με ενεργή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της ενέργειας, των τεχνικών έργων και των υποδομών.

Κατάγεται από τη Δρούσεια της Πάφου. Είναι οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών. Είναι παντρεμένος με την Ελευθερία Χαραλάμπους, εκπαιδευτικό.

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και Αεροναυπηγός Μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πάτρας. Διαθέτει επίσης σπουδές στην εκπαίδευση μηχανολόγων (Πανεπιστήμιο ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών) και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc) από το Πολυτεχνείο Πάτρας, καθώς και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε ως επιθεωρητής ενέργειας, εκπαιδευτικός τεχνικών ειδικοτήτων και σύμβουλος στον τομέα της ενέργειας, ενώ σήμερα διατελεί σύμβουλος της εταιρείας New Way Engineering Ltd. Έχει εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές και μηχανολογικές μελέτες, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Ως Αντιδήμαρχος, δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στη σοβαρή διοίκηση και στη στήριξη των κοινοτήτων της περιοχής.

Κωνσταντίνου Νικολέττα

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Πάφο στις 28/02/1986. Είναι απόφοιτη Νομικής του City University London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Commercial and Corporate Law από το University College London (UCL). Το 2008 ολοκλήρωσε το Legal Practice Course (LPC) στο Inns of Court School of Law του City University London. Από τον Σεπτέμβριο 2024 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως δικηγόρος και διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2009, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές διαφορές, καθώς και εγκεκριμένη διαιτητής.

Η πολιτική της δραστηριότητα άρχισε από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχίστηκε στη ΜΑΚΙ, την Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου, τη ΝΕΔΗΣΥ, την ΟΝΕ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από τον Νοέμβριο 2024 έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου και είναι μέλος του διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Πάζαρος Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος γεννήθηκε στη Χλώρακα της Πάφου στις 21/01/1977 και είναι πατέρας δύο ενήλικων παιδιών.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής LL.Β, κάτοχος Προπτυχιακού Διπλώματος στις Πολιτικές Σπουδές (Postgraduate Diploma in Political Studies) και κάτοχος Ανώτερου Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Higher Diploma in Business Administration).

Από τον Μάιο του 2021 και μέχρι σήμερα είναι Βουλευτής του ΔΗΣΥ της εκλογικής περιφέρειας Πάφου.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου από το 2016 μέχρι το 2021.

Διετέλεσε Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του ΔΗΣΥ Πάφου από το 2013 – 2018.

Επίσης, ο Χαράλαμπος Πάζαρος διετέλεσε:-

-Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗΣΥ Χλώρακας από το 2006 – 2011,

-Υπεύθυνος Επικοινωνίας με τον Πολίτη της Επαρχιακής Γραμματείας ΔΗΣΥ Πάφου από το 2011 – 2013,

-Εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»,

-Εκπρόσωπος Τύπου επί σειρά ετών στα αθλητικά σωματεία Ακρίτας Χλώρακας και ΑΕΠ Πάφου.

Υποψήφιοι Επαρχίας Κερύνειας

Γεωργιάδης Δήμος

Ο Δήμος Γεωργιάδης, 30 ετών, είναι Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ΠΑΕΕΚ Κερύνειας. Κατάγεται από την κατεχόμενη Κερύνεια και μεγάλωσε στη Λευκωσία.

Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Είναι πτυχιούχος νομικής (University of Derby) και κάτοχος μεταπτυχιακού στις πολιτικές επιστήμες (University of Manchester). Διαθέτει επαγγελματικά διπλώματα στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Harvard University) και στις πρακτικές καταπολέμησης της διαφθοράς (University of Pennsylvania). Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και από το 2024 είναι Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος του JCI Cyprus. Εκπροσωπεί την παράταξη σε διεθνή συνέδρια για μια δεκαετία. Υπήρξε επικεφαλής της επαναδραστηριοποίησης της ΝΕΔΗΣΥ Κερύνειας και ηγείται της Πράσινης Συμφωνίας του ΔΗΣΥ «1 εκατομμύριο δέντρα».

Στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής για τρία έτη και από το 2023 ανέλαβε την προεδρία της ιστορικής προσφυγικής ομάδας, με όραμα την αναγέννηση της Κερύνειας και την ενδυνάμωση της κυπριακής νέας γενιάς.

Τέλος, είναι ο ιδρυτής της φιλανθρωπικής ομάδας «Be a Hero Foundation».

Κουμέττου Βασίλης

Ο Βασίλης Κουμέττου είναι το δεύτερο παιδί του Αντώνη Κουμέττου και της Μάρως Κατσιολούδη από τον κατεχόμενο Κορμακίτη της Επαρχίας Κερύνειας.

Είναι παντρεμένος με την Κέλλυ Φυρίγου και έχουν μία κόρη.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εργάστηκε μεταξύ άλλων ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα εργάζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του Εκπροσώπου Μαρωνιτών.

Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Πρόεδρος και Οργανωτικός της Καθολικής Νεολαίας Μαρωνιτών Κύπρου, Αρχισυντάκτης της Εφημερίδας «Ο Τύπος των Μαρωνιτών» και από το 2023 μέχρι σήμερα είναι Μέλος της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια υπηρέτησε ως ενεργό στέλεχος τη ΦΠΚ Πρωτοπορία και ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σούπερμαν Ρίτα

Η Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν είναι εκλελεγμένη Βουλεύτρια της Επαρχίας Κερύνειας από τις 30 Μαΐου 2021, αναγνωρισμένη Διεθνής Εμπειρογνώμονας για θέματα εμπορίας προσώπων.

Είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Προσφύγων, Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων, Περιβάλλοντος, Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και Συντονίστρια στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου και επιλέγηκε ως Ειδική Εισηγήτρια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τον Δεκέμβριο του 2024 εκλέγηκε στην Προεδρία του Συντονιστικού Μηχανισμού Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Γραφείου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, θέση στην οποία επανεκλέγηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία.

Υπηρέτησε στην Αστυνομία Κύπρου για 36 χρόνια. Κατά την περίοδο 2005–2020 διετέλεσε Προϊσταμένη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων.

Επιλέχθηκε ως η πρώτη Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Εμπορία Ανθρώπων της Interpol.

Το 2016 τιμήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «Ήρωας κατά της Εμπορίας Προσώπων».