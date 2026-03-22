Τις πταίει τελικά; Τα πάντα

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου ή πιο απλά τι στο μαυρανάθεμαν γίνεται μες τον εγκέφαλον ορισμένων. Εκρούσαμεν τέλεια ή υπάρχει ελπίδα στο βάθος του σύμπαντος; Σε πόσα έτη φωτός μπορεί να λάμψει το φως; Θα υπάρχει ακόμα η γη ή να το κλείσουμεν το μαχαζίν τζαι κανεί; Αυτές και άλλες απορίες με βασανίζουν όποτε δω ειδήσεις ειδικά στα ΜΚΔ τα οποία συνοδεύονται τζαι που τα απαραίτητα σχόλια. Βαράτε αλύπητα. Νομίζω πως έχω θκυο τρεις συνάψεις που λειτουργούν ακόμα. Να τες κρούσω τζαι τζείνες πέρκι τζαι ηρεμήσω τζαι γω. Πέρκι τζαι περάσω στη ζεν κατάσταση των υπολοίπων.

Κοντέφκουν οι εκλογές για τους εκλεκτούς του λαού που θα αποτελέσουν το καινούργιο σώμα της Βουλής τζαι μόνον καρφκιά έμεινεν να βάλουμεν στα μάθκια τζαι τα 'φκιά μας με όσα ακούμεν τζαι βλέπουμεν. Είπα το πολλές φορές πως «κάθε χωρκόν ένας πελλός, μα στο δικόν μας ούλλοι». Ίσως τελικά να έσιει βάσην το IQ τζαι το ότι είμαστεν κάτω του μέσου όρου να μας δικαιολογεί κάπως. Κάπως όμως. Δεν μπορεί σίουρα να δικαιολογίσει τούτον το μέγεθος της ασυναρτησίας που ξετυλίεται μπροστά μας. Τζαι καλάν οι υποψήφιοι ζουν στον κόσμον τους. Εν έσιει έναν πλάσμαν με νουν δίπλα τους να τους πει κάτι, να τους συμβουλέψει; Τζαι άτε τζαι εν ακούν τζαι επιμένουν να προχωρήσουν. Οι ψηφίζοντες στην Αχαπαρία έν' ακόμα πιο αχάπαροι που λόου τους τζαι στηρίζουν τους; Μα τι ηλίθιες ερωτήσεις κάμνω τζαι γω η αμπάλατη.

Πριν λίες μέρες εδιερωτούμουν πώς θα καταφέρνουν κάποιοι που τους υποψήφιους να θκιεβάζουν τες νομοθεσίες κ.λπ. που θα έχουν μπροστά τους αλλά τωρά ξέρω πως δεν έσιει καμιάν σημασία. Όσοι θα τους ψηφίσουν δεν θκιεβάζουν ούτε οι ίδιοι. Θα είμαστεν πιθανώς η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα βάλει ΑΙ να νομοθετεί τζαι μάλιστα στον αυτόματον. Ήδη τα ΑΙ μιλούν κυπριακά άρα νόου πρόπλεμ σιόρ. Έτσι τζαι αλλιώς ακούσαμεν για υποψήφιους με ποινικό μητρώο, για άλλους που χρωστούν του κόσμου ούλλου, για θρησκευόμενους που βάλλουν υποψηφιότητα επειδή επιλέχθηκαν από τον Κύριο, για τέλια κρουσμένους που θεωρούν την τεχνολογία ως το τρίτο χέρι του θκιαόλου, οπόταν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μάλλον καλύττερη επιλογή όσον αφορά σε τούτην τη δουλειά. Προσωπικά θα τζοιμούμαι νάκκον πιο ήσυχα.

Τις πταίει τελικά; Τα πάντα. Μα προπάντων ο συνδυασμός της φτωχοποίησής των από κάτω που βλέπουν τη σχεδόν πλήρη διαφθορά των από πάνω. Τζαι τζιαμαί που δεν ψήφιζαν διότι απαξίωναν το σύστημα, αίφνης ήβραν σωτήρες της δικής τους κάστας τζαι αποφάσισαν πως «οι άλλοι έν' καλύττεροι;» Περνά μας τζαι μας. Τζαι σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο. Οι μισθοί στα τάρταρα, οι φόροι φακκούν μας κατατζιέφαλα, πκιερώνουμεν αβέρτα προστίματα διότι ως κράτος δεν καταφέρνουμεν να φέρουμεν εις πέρας τες βασικές μας υποχρεώσεις σε ό,τι υπογράψαμεν ενώ το σουπερμάρκετ προκαλεί μικρά εγκεφαλικά κάθε φορά που περνάς την πόρτα του, βάρτε μέσα τζαι την πεζίναν τωρά λόγω πολέμου. Αφόδευσε μέσα δηλαδή. Οι δε καταστροφές είτε που φωθκιές είτε που ανομβρίες είτε που αφθώδη πυρετό κ.λπ. τυγχάνουν των χειρότερων χειρισμών από τους «άριστους των αρίστων» με αποτέλεσμα ο κόσμος τούτος νάσιει τζαι δίκαιον: δεν είναι οι «άλλοι» καλύττεροι.

Οπόταν τι μπορεί να γίνει; Τωρά τίποτε. Για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια θα συνεχίσουμεν σε τούτον τον ρυθμό του πιο κάτω, παρακάτω, τέλεια κάτω. Πρέπει να φθαρούν τζαι οι «αδιάφθοροι», να αλλάξει η γενιά, να ανακατωθεί πάλε η κοινωνία με νέα σκάνδαλα, με άλλα δεδομένα της επικείμενης διάλυσης του κόσμου όπως τον ξέραμεν λόγω ΑΙ τζαι μετά βλέπουμεν. Αν είμαστεν ακόμα ζωντανοί δηλαδή. Διότι ως «νοήμονα όντα» επιλέγουμε να αντικαταστήσουμε τη διαφθορά με τη διάλυσην των πάντων. Αν τρων οι άλλοι, γιατί να μεν φάμεν τζαι μεις.

Η μόνη μου παρηορκά τούτες τες μέρες έν' η φύση. Επιτέλους έβρεξεν τζαι πρασίνισεν ο τόπος. Εν πα να κυκλοφορούν λογιών, λογιών καράολοι; Η μοίρα μας ήδη επροδιαγράφτηκεν που να φακκούμεν πάνω, κάτω.