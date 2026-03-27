Νιώθετε περήφανοι για τον απόστολο της ειρήνης κατακτητή μας;

Αν ο Ταγίπ Έρντογαν άντεξε μέχρι αυτή τη στιγμή και δεν μπήκε σε αυτό τον πόλεμο απορρίπτοντας την επιθυμία του Τραμπ. Αν λόγω αυτού δεν θα πληγούν οι σχέσεις του με την Αμερική όταν τελειώσει ο πόλεμος και συνεχίσουν όπως παλιά. Τότε η Τουρκία θα είναι μια από τις χώρες που θα βγουν πιο κερδισμένες από αυτό τον πόλεμο. Πιο σωστά ο Ταγίπ Έρντογαν θα είναι ο κερδισμένος. Θα εδραιώσει ακόμα πιο πολύ την καρέκλα του. Θα συμπεριφερθεί πολύ πιο ανηλεώς στους αντιπολιτευόμενους. Όσοι αθώοι βρίσκονται στη φυλακή δεν θα δουν ξανά το φως της μέρας. Αν μέχρι σήμερα δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο εξής δεν θα τις εφαρμόζει καθόλου. Και φυσικά υπάρχει και η Κύπρος σε αυτό τον λογαριασμό. Αν δεν έκανε κανένα βήμα για τη λύση και την ειρήνη εδώ, αν δεν προέβη σε καμία παραχώρηση στις διαπραγματεύσεις, δεν θα προβεί καθόλου στο εξής. Ακριβώς όπως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έπαιξε τον απόστολο της ειρήνης και σε αυτό τον πόλεμο. Αν και ήταν η πιο σοβαρή δύναμη που θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να σύρουν στο πεδίο ενάντια στο Ιράν, δεν κατέβηκε στο πεδίο. Είναι αλήθεια πως δεν ξέρουμε τι διάλογος διαμείφθηκε πάνω σε αυτό το θέμα και τι είδους παζαρέματα έγιναν, αλλά προς το παρόν αυτή είναι η εικόνα. Λέω προς το παρόν. Ακόμα δεν τέλειωσε ο πόλεμος. Και δεν φαίνεται πως θα τελειώσει. Όμως, οι μουλάδες στο Ιράν είναι ευχαριστημένοι από τον Έρντογαν. Τον ευχαρίστησαν επειδή καταδίκασε το Ισραήλ. Και ο δικός μας Τουφάν Έρχουρμαν εδώ είναι πολύ ικανοποιημένος από τον Έρντογαν. Θαυμάζει την πολιτική που ακολουθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Νιώθω περήφανος», λέει. Δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να θαυμάζει κάποιον όπως τον Έρντογαν που συνεργάστηκε με τους αιμοβόρους ψυχασθενείς στη Συρία και έγινε συνεργός στα εγκλήματά τους και πώς μπορεί να νιώθει περήφανος γι’ αυτόν. Αν τώρα στην ηγεσία της Ελλάδας υπήρχε μια στρατιωτική χούντα και συνεργάτες της στην Κύπρο. Αν η χούντα γέμιζε τα κελιά με Έλληνες πατριώτες. Αν επιπλέον συνεργαζόταν με τρομοκράτες όπως τους αιμοβόρους τζιχαντιστές, όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τουφάν, θα έλεγαν ό,τι τους κατέβαινε γι’ αυτή την χούντα. Αλλά κανείς δεν λέει τίποτα για τον Ταγγίπ Έρντογαν. Μάλιστα, εκφράζει θαυμασμό σε αυτόν! Νιώθει περήφανος γι’ αυτόν!

Ο Έρντογαν καταδικάζει συνεχώς το Ισραήλ, επικρίνει έντονα τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά δεν λέει κουβέντα για τις ΗΠΑ. Ειδικά για τον Τραμπ, καθόλου. Είναι πολύ προσεχτικός πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να ρισκάρει καθόλου να διασαλεύσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ. Αν μέχρι τώρα δεν έλαβε μέρος ενεργώς σε αυτό τον πόλεμο, είχαν μεγάλη συμβολή σε αυτό και άλλοι παράγοντες βεβαίως. Και κυρίως το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, ως γνωστόν, ύψωσε το ανάστημά του στον Τραμπ και είπε «άρχισες αυτό τον πόλεμο χωρίς να μας ρωτήσεις». Αυτό αποτέλεσε βάλσαμο για τον Έρντογαν. Ποιος ξέρει, ίσως να έφερε ένσταση στον Τραμπ προτάσσοντας το ΝΑΤΟ, προβάλλοντάς το ως δικαιολογία. Μήπως δεν μπορεί να έχει πει «αν αποφασίσει το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο, τότε θα μπω και εγώ»;

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κρίσιμος για τον Έρντογαν, Όπως είπα, αν ξεπεράσει αυτό τον πόλεμο χωρίς να αναμειχθεί σε αυτό και δεν πάθει και καθόλου ζημιά εκ μέρους των ΗΠΑ, αυτό θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτόν. Επειδή ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς το αποτέλεσμα, προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι απόλυτο. Αν το Ιράν χάσει τον πόλεμο χωρίς τη συμβολή της Τουρκίας, καταρρεύσει το καθεστώς των μουλάδων και μετά αναλάβει την εξουσία στο Ιράν μια κυβέρνηση μαριονέτα των ΗΠΑ, αυτό δεν θα είναι καθόλου κάτι που προτιμά ο Έρντογαν, ο οποίος δεν θα είναι εταίρος σε αυτή τη νίκη. Δεν αποτελεί καθόλου προτίμησή του και η ήττα των ΗΠΑ. Το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτόν είναι να τελειώσει ο πόλεμος με μια ειρηνευτική συμφωνία. Μπορεί να αποκομίσει μεγάλο όφελος από αυτό. Μπορεί να πει ότι αυτή η ειρήνη επιτεύχθηκε με δικές του προσπάθειες.

Αυτό ακριβώς είναι κάτι που θα επηρεάσει τις μετέπειτα εξελίξεις στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα του πολέμου θα επηρεάσει πολύ την Τουρκία. Το αποτέλεσμα που θα πάρει η Τουρκία θα επηρεάσει και εμάς. Αν χάσει το κέφι της η Τουρκία, θα χάσουμε και εμείς το δικό μας. Αν κάνει κέφι η Τουρκία, θα χάσουμε πιο πολύ εμείς το δικό μας κέφι!

Στο μεταξύ. Γίνονται γελοίοι οι πολιτικοί μας, οι οποίοι τρέχουν να απαντήσουν σε κάθε ομιλία του Χριστοδουλίδη. Ο άνθρωπος λέει ότι «η νοοτροπία των Ελληνοκυπρίων δεν άλλαξε από το 1821 μέχρι το 1963». Μήπως η δική σου νοοτροπία άλλαξε ρε κύριε από το 1571 μέχρι το 2026;