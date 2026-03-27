Τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί λεωφορείων - Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Παρασκευή

Ένα λεωφορείο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι..

Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα, Παρασκευή, από τις 9.00-11.00 πμ οι οδηγοί λεωφορείων, μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ. Μέλη των συντεχνιών θα πραγματοποιήσουν την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σολωμού, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο συντεχνιών, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, "δυστυχώς δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση".

Προστίθεται ακόμα ότι έγιναν εισηγήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης για τον κόκκινο σηματοδότη, "ώστε να αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες".

Ένα λεωφορείο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι.. 

Οι συντεχνίες καταληκτικά, απολογούνται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα