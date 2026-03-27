Αυστραλία: Διακοπή λειτουργίας τρίτης μονάδας φυσικού αερίου λόγω κυκλώνα – Πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η αναστολή λειτουργίας ακόμη μίας μεγάλης μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας, εξαιτίας τροπικού κυκλώνα, όπως ανακοίνωσε η Woodside Energy.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ήδη καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στον διεθνή εφοδιασμό φυσικού αερίου, λόγω της γεωπολιτικής έντασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εκτός λειτουργίας η εγκατάσταση Karratha

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μονάδα Karratha gas plant στη Δυτική Αυστραλία έχει τεθεί εκτός παραγωγής, καθώς επηρεάστηκε από το πέρασμα του τροπικού κυκλώνα.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους επεξεργασίας φυσικού αερίου της χώρας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Πολλαπλά πλήγματα στις υποδομές LNG

Η διακοπή λειτουργίας της μονάδας της Woodside προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες αναστολές λειτουργίας δύο ακόμη μεγάλων εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που ανήκουν στην Chevron Australia.

Και οι τρεις μονάδες βρίσκονται στην ίδια περιοχή, η οποία επλήγη από τον τροπικό κυκλώνα Ναρέλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναγκάζοντας τις εταιρείες να διακόψουν προσωρινά την παραγωγή για λόγους ασφαλείας.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά

Η ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας πολλαπλών μονάδων σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυξάνουν την αβεβαιότητα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών, επηρεάζοντας τόσο την ενεργειακή επάρκεια όσο και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεθνώς.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR