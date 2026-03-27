Δήμος Λεμεσού Vs ΤΕΠΑΚ

Συνεχίζουν οι δημόσιες αναφορές και αλληλοαπαντήσεις μεταξύ Δήμου Λεμεσού και ΤΕΠΑΚ σχετικά με το μεγάλο κρατικό τεμάχιο και τον λεγόμενο Β’ πόλο του πανεπιστημίου. Το βασικό ζήτημα δεν είναι να βρούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά η πολιτεία να αποφασίσει επιτέλους τι θέλει να γίνει στην περιοχή εκεί. Οι δύο μεγάλοι θεσμοί της Λεμεσού οφείλουν να τα βρουν άμεσα και ο μόνος τρόπος είναι το κράτος να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα τι θέλει το ίδιο και όχι να τους αφήνει να τσακώνονται βρίσκοντας δίκιο και στους δύο, ανάλογα με το ποιον έχει απέναντι του ως συνομιλητή. Τρόπος συνεργασίας υπάρχει, θέληση χρειάζεται και όχι παιχνίδια εξουσίας και επίδειξη δύναμης.

Παζ.