Παγκόσμια αταξία ολοκληρωτικής παραφροσύνης…

Ένα το κρατούμενο: Ο πλανητάρχης δεν είναι στα καλά του…

Δεύτερο κρατούμενο: Μέχρι να ξημερώσει κανένας άνθρωπος στον πλανήτη Γη δεν ξέρει αν υπάρχει ή θα υπάρξει νικητής στη Μέση Ανατολή. Ο πλανητάρχης δεν ξέρει τι λέει ή λέει μόνο ότι ξέρει.

Από τα συμφραζόμενα των ακατανόητων δηλώσεών του θα τρελαθούν και οι Ιρανοί εντελώς. Άκου τι είπε: Το καθεστώς θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία αλλά τρέμει την εξέγερση του λαού. Πριν να ξεκινήσει καλούσε το λαό να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει το καθεστώς. Αν δεν είναι μουρλός τι είναι; Ανακατεύει τα λόγια και τις δηλώσεις του λες και παίζει γκολφ….Από την μια τρύπα στην άλλη κι ότι προκύψει. Από την πρώτη θητεία τον είχαμε καταλάβει πως δεν είναι στα καλά του αλλά οι ρεπουμπλικάνοι τον ανέβασαν στην εξουσία διότι μάλλον είναι πιο βαρεμένοι απ΄αυτόν. Οι δε δημοκρατικοί ουδείς γνωρίζει αν υπάρχουν και συμμετέχουν σ αυτήν την τραγωδία.

Χθες 25η Μαρτίου επέτειο της παλιγγενεσίας, είδαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να μη μπορεί να κάνει μια δήλωση πέντε γραμμών και στην τρίτη λέξη να κάνει λάθος στην ημερομηνία της επανάστασης. Από το 1821 βρέθηκε στο 1981! Λές και μιλούσε για την νίκη του ΠΑΣΟΚ, για την Αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου…Αν ο Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, και ο Τασούλας πηδάει ενάμιση αιώνα επέτειο, τότε κανείς μας δεν πρέπει να αισθάνεται καλά γιατί πάρα πολλοί ηγέτες στην παγκόσμια σκηνή δεν διαισθάνονται ποια εξουσία κατέχουν και ποιος ο σκοπός που βρίσκονται σ αυτήν.

‘Ετσι που άκουγα χθες τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική τηλεόραση, ο νους μου σάλεψε και παράφρασε το πιο κάτω εν πλήρη επίγνωση ότι είναι φουλ διαταραγμένος…

Σκεφτείτε λοιπόν τον μουσάτο ιρανό αξιωματικό και εκφωνητή, πέρα από την ατάκα προς τις ΗΠΑ: «διαπραγματεύεστε μόνοι σας με τον εαυτό σας», να αφιέρωνε και τους πιο κάτω τρελοπαραφρασμένους στίχους προς στο Πεντάγωνο:

«Το…Ιράν δεν πεθαίνει

Δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά

Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει

Και ξανά προς τα πυρηνικά τραβά….»

Αχ κε Τασούλα και κε Τραμπ…Αν βάλω μέσα και τον Πούτιν, τον Ερντογάν, τον Κίμ και μερικούς άλλους θα έχουμε την παγκόσμια εξουσία της παραφροσύνης.

Και το πιο παλαβό: οι όσοι ηγέτες παρέμειναν λίγο στα σύγκαλά τους ψάχνουν να βρουν μέτρα να αναχαιτίσουν τις επιπτώσεις από τον ακήρυκτο περιορισμένο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο…

ΣΣ. Μην υπάρξει παρακαλώ καμιά παρερμηνεία πως η στήλη τρέφει την παραμικρή συμπάθεια στους τρελο-μουλάδες του Ιράν!