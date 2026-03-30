Ενεργειακά γυμνή σε έναν ασταθή κόσμο

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην ενεργειακή έκθεση EGYPES 2026, στο Κάιρο, έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο κρίσιμη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με βίαιο τρόπο στο προσκήνιο μια αλήθεια που για χρόνια υποτιμήθηκε: η ενεργειακή ασφάλεια είναι και θεμέλιο εθνικής ανθεκτικότητας, ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας.

Για την Κύπρο, η σημερινή συγκυρία δεν αποτελεί απλώς μια εξωτερική κρίση αλλά έναν καθρέφτη των δικών της λαθών και καθυστερήσεων. Εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, η συζήτηση για διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ενίσχυση των υποδομών παρέμεινε εγκλωβισμένη ανάμεσα σε σχεδιασμούς, εξαγγελίες και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, εν μέσω διεθνούς ενεργειακής αστάθειας, η χώρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωγενείς κραδασμούς.

Η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φθηνή ενέργεια πετιέται), δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την οικονομία και τα νοικοκυριά. Κάθε αναταραχή στις διεθνείς αγορές μεταφράζεται άμεσα σε αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρισμού, πιέζοντας την ανταγωνιστικότητα και διαβρώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Και όμως, η σημερινή δύσκολη κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά αλλά ήταν αναπόφευκτη.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί πλέον ως καταλύτης. Δεν αφήνει περιθώρια για αναβολές ή ημίμετρα. Αντίθετα, επιβάλλει μια ριζική αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, με έμφαση στην ταχύτητα υλοποίησης και όχι μόνο στον σχεδιασμό. Η ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου, η επιτάχυνση των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας και η ουσιαστική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών δεν μπορούν να παραμένουν στόχοι επί χάρτου. Μέρος της εξίσωσης είναι ηλεκτρική διασύνδεση όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και με όλες τις γειτονικές χώρες.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι απλώς να καλυφθεί το χαμένο έδαφος αλλά να γίνει αυτό υπό σαφώς πιο ασφυκτικές συνθήκες. Η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέπει την πολυτέλεια του χρόνου. Αντίθετα, κάθε καθυστέρηση αυξάνει το κόστος, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά.

Η παρουσία του Προέδρου στο Κάιρο αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι μόνο μια διπλωματική ή επιχειρηματική αποστολή αλλά μια υπενθύμιση της ανάγκης για αποφάσεις που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και χρόνια. Η Κύπρος καλείται τώρα να κινηθεί ταχύτερα, πιο αποφασιστικά και με μεγαλύτερη συνέπεια.

Αυτό που δεν έγινε την τελευταία δεκαετία πρέπει να γίνει σήμερα. Δεν είναι εύκολο αλλά είναι απολύτως αναγκαίο.