Παραληρήματα Κυπρίων περί χτυπημάτων

Το Ιράν θα χτυπήσει το αμερικανικό ραντάρ στο Τρόοδος; Έτσι λέει η σεβαστή βουλευτής μας. Τέτοια πληροφορία έλαβε, λέει. Δεν είπε από πού και από ποιον έλαβε την πληροφορία. Σε κάποιους προκάλεσε έκπληξη, σε κάποιους γέλιο και σε κάποιους θυμό. Αντέδρασε και ο Τουφάν. «Δεν πρέπει να μιλάμε έτσι χωρίς να έχουμε επιβεβαιωμένη πληροφορία», είπε. Εσείς τι λέτε; Δηλαδή, αν θέλει, το Ιράν δεν μπορεί να χτυπήσει το Τρόοδος; Είναι εντελώς απίθανο αυτό; Χτυπά το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τους Σαουδάραβες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει το αμερικανικό ραντάρ στην Κύπρο; Έτσι;

Δίπλα μας διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος. Βλέπουμε τους πυραύλους που εκτοξεύονται μαζικά στον αέρα. Ύστερα τα συντρίμμια. Τόπους που μετατρέπονται σε ερείπια. Τη φυγή των ανθρώπων που έπεσαν βόμβες κοντά τους. Δεν μπορούμε να δούμε περισσότερα και δεν ξέρουμε. Το μόνο συγκεκριμένο πράγμα που ξέρουμε είναι ότι πέθαναν 165 κορίτσια σε ένα σχολείο από έναν αμερικανικό πύραυλο. Είδαμε τα μικροσκοπικά τους φέρετρα και τους μικρούς τους τάφους. Πόνεσε η καρδιά μας. Ώς εδώ. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα του πολέμου, επειδή δεν ξέρουμε πώς πάει. Όμως, κάτι έλκυσε το ενδιαφέρον μου. Εκείνοι που στην αρχή του πολέμου είπαν ότι απέκτησε αναπάντεχη υπεροχή το Ιράν τώρα αναφέρονται σε σίγουρη ήττα του Ιράν. Και προβαίνουν σε αξιολογήσεις από τώρα σε σχέση με το πώς θα διαμορφωθεί η Μέση Ανατολή μετά από αυτή την ήττα. Όμως, οι μέχρι τώρα εξελίξεις ακόμα δεν δείχνουν ότι θα παραδοθεί το Ιράν και θα καταρρεύσει το καθεστώς των μουλάδων. Υπάρχει μια τρομερή χειραγώγηση που σαστίζει όλους μας.

Το ψέμα και η απάτη είναι φθηνά. Άλλωστε καταστρέφουν αυτόν τον κόσμο εκείνοι που πιστεύουν πιο πολύ στο ψέμα παρά στις αλήθειες. Αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου ενόσω οι αλήθειες γίνονται δεκτές σαν ψέμα και τα ψέματα σαν αλήθεια. Η δύναμη του ψέματος υπερισχύει της δύναμης της αλήθειας. Μην αποκαλείτε τον Τραμπ τρελό, χαζό, μανιακό και ανόητο. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Κατάλαβε την κοινωνία. Την ψυχολογία της μάζας. Αντιλαμβάνεται πόσο εύκολα πιστεύει στα ψέματα. Για αυτό λέει συνεχώς ψέματα. Λέει πράγματα όπως ότι το Ιράν σήκωσε τη σημαία της παράδοσης. Έλαβε, λέει, αίτημα από το Ιράν για συνομιλίες. Το Ιράν, λέει, είναι έτοιμο να συμφωνήσει. Διεξάγονται συνομιλίες ανάμεσά τους, λέει. Και άλλα πολλά. Το Ιράν τα διαψεύδει συνεχώς αυτά. Δεν υπάρχουν συνομιλίες και άλλα παρόμοια. Οι μουλάδες έχουν όρους. Ενόσω δεν γίνονται αποδεχτοί αυτοί οι όροι, δεν θα καθήσουν στο τραπέζι! Ο Τραμπ δεν δίνει σημασία. Συνεχίζει να λέει ψέματα. Και το ψέμα κάνει τη δουλειά του. Με ένα ψέμα πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου!

Έγινε ειδικός στο να λέει ψέματα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ είναι ο νούμερο ένα ψεύτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή! Αλλά στα χέρια του έχει πιο πολύτιμο υλικό από τους Αμερικανούς. Μια κοινωνία που πιστεύει πιο εύκολα, πιο πολύ στο ψέμα. Αν ο Ταγίπ πει «αύριο θα κατακτήσουμε τον ήλιο» θα τον πιστέψουν! Υπάρχουν κάποιοι που τον βλέπουν σαν προφήτη. Παρακολούθησα ένα βίντεο. Ο άνθρωπος λέει το εξής: «Αν ο Ταγίπ Ερντογάν δημιουργήσει ένα χαρέμι, θα του δώσω ευχαρίστως τη γυναίκα μου και την κόρη μου».

Θυμήθηκα το ανέκδοτο του Μπεκτασί. Ο άνθρωπος είναι τύφλα στο μεθύσι. Γυρίζει το βράδυ στα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης. Και φωνάζει: «Μωρέ πεζεβέγκηδες»! Όσοι ακούνε τον άνδρα να φωνάζει ανοίγουν αμέσως τα παράθυρά τους και κοιτάνε. Αφού έστρεψε το βλέμμα του και τους περιεργάστηκε έναν προς έναν, ο άνδρας είπε: «Πόσοι πολλοί υπάρχουν! Πόσοι πολλοί!».

Η σεβαστή βουλευτής μας λέει ότι «το Ιράν θα χτυπήσει το Τρόοδος». Μόνο πράκτορα της Mossad δεν τη βγάλαμε. Έχετε δίκαιο. Κανείς δεν πρέπει να προκαλεί αναστάτωση. Υπάρχει ούτως ή άλλως αναστάτωση. Μήπως δεν είστε εσείς εκείνοι που χοροπηδούσαν επειδή απογειώθηκε από το Ερτζιάν ένα F-16; Ανακουφιστήκατε επειδή πέταξε προς τον βορρά και όχι προς τον νότο; Ή μήπως απογοητευτήκατε;