Η ώρα των πολιτικών αρχηγών: Από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μέχρι τον Φειδία - Πότε και πού ψηφίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το άνοιγμα της κάλπης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, με το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών για την αυριανή εκλογική διαδικασία να έχει «κλειδώσει». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και οι επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στις εκλογές θα περάσουν από νωρίς το πρωί της Κυριακής την πόρτα των εκλογικών κέντρων, σε μια ημέρα με έντονο πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Κύπρο.

Πού και τι ώρα ψηφίζουν οι πολιτικοί Αρχηγοί

Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών Ελίκκου Ηλία, ο πρώτος που θα προσέλθει στην κάλπη θα είναι ο επικεφαλής του Λαϊκού Αγώνα, Απόστολος Αποστόλου, ο οποίος θα ψηφίσει στις 7:45 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου. Στις 8:00 θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής, Χρήστος Κληρίδης, στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού.

Από τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρώτος θα ψηφίσει ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν στις 8:45 στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης στον Παρισινό, ενώ στις 9:00 θα μεταβεί στην κάλπη ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου.

Στις 9:15 θα ψηφίσει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος στην Έγκωμη, ενώ στις 9:30 θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα ψηφίσει στις 10:00 στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, ενώ μισή ώρα αργότερα, στις 10:30, θα προσέλθει στην κάλπη η Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων.

Στις 10:45 είναι προγραμματισμένο να ψηφίσει ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιτικού, ενώ στις 11:00 θα ψηφίσει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου στις Κάτω Πολεμίδια.

Η μεσημβρινή ζώνη συγκεντρώνει επίσης έντονο ενδιαφέρον, καθώς στις 11:15 θα ψηφίσει ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης στη Λεμεσό, στις 11:30 η συμπρόεδρος του Volt Κύπρος Ανδρομάχη Σοφοκλέους στον Στρόβολο και στις 11:45 ο επικεφαλής του Άλμα Πολίτες για την Κύπρο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην Κοκκινοτριμιθιά.

Αργότερα μέσα στην ημέρα θα μεταβεί στην κάλπη και ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος θα ψηφίσει στις 13:30 στο Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 14:30 με την πρόεδρο της Ακρο-Αριστερής Αντίστασης Κομμουνισμός, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στον Στρόβολο.