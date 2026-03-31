Ο μικρός ήρωας σώζει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!

Αύριο που είναι και πάλι αργία, αν δεν ξέρετε πού να πάτε, κάντε μια επίσκεψη στο Μουσείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στην Παλιά Λευκωσία. Μια πολύ σπάνια έκθεση φιλοξενείται εκεί και όσοι έχουν τα χρονάκια τους θα ενθυμούνται το περιοδικό «Θρύλος», Το περιοδικό Μικρός Ήρως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα της ελληνικής λαίκής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Από το 1953 έως το 1968 ενέπνευσε χιλιάδες νέους μέσα από τις περιπέτειες του Γιώργου Θαλάσση και της ομάδας του, μεταφέροντας το μήνυμα της αντίστασης, του θάρρους και της πίστης για την ελευθερία. Τον τραγούδησε ακόμα και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και τον ανέφερε στις συναυλίες του ο Διονύσης Σαββόπουλος. Η Έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη και την επίδραση του περιοδικού μέσα από σπάνια τεύχη, πρωτότυπο υλικό και μοναδικό αρχείο που φυλάσσονται στις συλλογές του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. Το αφιέρωμα φωτίζει το πώς ο Μικρός Ήρωας κατάφερε να συνομιλήσει με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, να δημιουργήσει ισχυρά πρότυπα και να καθιερωθεί ως μια εμβληματική μορφή της ελληνικής λαϊκής εκδοτικής ιστορίας. Στην Έκθεση το ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. παρουσιάζει στο κοινό έναν ανεκτίμητο θησαυρό που αντέχει στον χρόνο, έναν κόσμο όπου η φαντασία συναντά την Ιστορία και όπου ο Μικρός Ήρωας συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές.

Ο Μικρός Ήρωας κυκλοφορούσε και στην Κύπρο και είχε μεγάλη απήχηση. Αν δεν κάνω λάθος, ερχόταν στα περίπτερα κάθε Παρασκευή και ήταν το… δώρο στον εαυτό μας!

Ο Μικρός Ήρως υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα αναγνώσματα της νεολαίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι ιστορίες του Γιώργου Θαλάσση, γεμάτες θάρρος και ιδανικά, βρήκαν μεγάλη απήχηση στην Κύπρο ιδιαίτερα την περίοδο που το νησί μας ζούσε τη δική του ιστορική περίοδο. Η ιστορική αυτή περίοδος είναι αυτή που γιορτάζουμε αύριο με την 1η Απριλίου 1955. Στο τεύχος 61 η Κύπρος παρουσιάζεται ως «κλειδί» της περιοχής, ένα ελληνικό νησί υπό βρετανική κυριαρχία του οποίου η θέση καθορίζει τον έλεγχο της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στο τεύχος 62 ο Γιώργος Θαλάσσης μεταφέρει την περιπετειώδη δράση του στην Αμμόχωστο. Ιδιαίτερα γνωστή η αφήγηση του δημιουργού Στέλιου Ανεμοδουρά, όπου ο μικρός ήρωας σώζει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και όταν εκείνος τον ρωτά τι θέλει ως ανταμοιβή, ο μικρός ήρωας απαντά: «Την Κύπρο»…

Τα συμπεράσματα και τα σχόλια δικά σας, εφόσον επισκεφθείτε βέβαια την έκθεση του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. Έχετε πολλά να δείτε οι παλιοί και να γνωρίσετε οι νέοι...