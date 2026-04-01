Από το ψέμα, στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα….

Τι σημαίνει, μέρα που είναι σήμερα, επιτρέπονται τα ψέματα; 1η Απριλίου σημαίνει πως νομιμοποιείσαι να πεις ένα ψέμα. Όλοι σπαζοκεφαλιάζουν να βρουν το πιο πετυχημένο ψεύδος προς εντυπωσιασμό βεβαίως, βεβαίως…

Από τις πολλές φορές που γράφω στήλες την 1η Απριλίου, συνηθίζω να ρωτώ: Ποιου απόφαση ήταν, να ξεκινήσει ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ αυτήν την ημερομηνία; Απάντηση δεν παίρνω τουλάχιστον κατατοπιστική. Επαναλαμβάνω και σήμερα λοιπόν: Ποιου απόφαση ήταν να ξεκινήσει ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ αυτήν την ημερομηνία; Έχει ενδιαφέρον έχει και πολιτική διάσταση. Ξεκινάς ένοπλο αγώνα την ημερομηνία, που όλοι γνωρίζουν, πως είναι ψέμα; Μήπως για να ξεγελάσουν τους Άγγλους; Για να γίνει τι δηλαδή; Ωραία…Αποκρύβουμε τον ενωτικό αγώνα και το στρέφουμε στην ανεξαρτησία. Δεύτερο διαχρονικό ψέμα.

Γράφει ο Κώστας Μπαλάσκας στο ίντερνετ: Σ' ένα από τα ωραιότερα ποιήματα του Γκάτσου είναι, νομίζω, το "Γύφτισσα μαϊμού" και κυρίως οι τρεις μεσαίες στροφές που αρχίζουν με το στίχο Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, αυτό που μελοποίησε έξοχα ο Ξαρχάκος. Ποίημα τολμηρό, ανατρεπτικό, αιρετικό, που αν το είχε γράψει κάποιος αριστερός, σίγουρα θα έβρισκε τον μπελά του. Μιλάει για την καπηλεία των αρχαίων από τους νεότερους Έλληνες, για μια μορφή εθνικής αρχαιοκαπηλίας, που είναι χτισμένη πάνω σ ένα ζωτικό ψεύδος, ότι είμαστε δηλαδή οι απόγονοι των αθάνατων προγόνων, οι κληρονόμοι. Για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα…Τι είναι τελικά η σύγχρονη Ελλάδα; Αν η Ελλάδα είναι ζωτικό ψεύδος, αυτό το ψεύδος λέει πολλή αλήθεια κι αν είναι φαντασιακή κατασκευή, αυτή έχει μέσα της πολλή πραγματικότητα. Ο μύθος της είναι και λόγος. Υπάρχει όντως συνέχεια και τα συνεκτικά στοιχεία είναι προφανή: Είναι ο τόπος με τα ονόματα και τα μνημεία του στην ίδια πάντα θέση και που αν σκάψεις λίγο το χώμα του, θα βγουν τα αγάλματα των θεών ακέραια ή διαμελισμένα. Είναι ο λαός που κρατάει τις ίδιες συνήθειες και που αν σκάψεις λίγο στο παλίμψηστο της ψυχής του, θα βρεις παρόμοια βιώματα και υπόγεια ρεύματα, έρωτα για τη ζωή και την ελευθερία, πάθη, διχόνοιες και διχασμούς…

Υπάρχει συνέχεια και η συνέχεια είμαστε εμείς, όποιοι κι αν είμαστε εμείς, που ζούμε και μιλούμε αυτή τη γλώσσα. Κάποτε όμως θα πρέπει να ανταποδώσουμε στους προγόνους μας ουσία και όχι μόνο ρητορική καπηλεία…

Ερωτώ για άλλη μια φορά: Ποιοι αποφάσισαν, να ξεκινήσουν τον αγώνα μια ημερομηνία με τόσα ψέματα; Για να φτάσουμε στο σήμερα, με το ψέμα να κυριαρχεί σχεδόν παντού.

ΣΣ. Το παρόν κείμενο, δεν αφορά όσους πίστεψαν βαθιά κι έδωσαν τη ζωή τους (τότε), αγνοώντας τα ψέματα των άλλων, επιμένοντας στην δική τους αλήθεια.