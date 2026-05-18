Κάτι φαίνεται στην ΕΔΕΚ

Κάτι φαίνεται να κινείται στην ΕΔΕΚ και όσοι παρακολουθούν τις εσωκομματικές διεργασίες το λένε πλέον ανοιχτά. Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις του Μάριου Χαννίδη σε Bella Luna στο Δάλι και Ρήγα Φεραίο στον Άγιο Δομέτιο είχαν πολύ περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι ανέμεναν ακόμη και οι διοργανωτές.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν ήταν μόνο η προσέλευση. Ήταν και τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν. Παλιά στελέχη, κομματικοί που τα τελευταία χρόνια κρατούσαν αποστάσεις αλλά και ΕΔΕΚίτες, που είχαν εξαφανιστεί από εκδηλώσεις και συνεστιάσεις, επανεμφανίστηκαν. 

Στην ΕΔΕΚ αρκετοί μιλούν πλέον για σημάδια επανασυσπείρωσης, με την υποψηφιότητα Χαννίδη να δείχνει ότι αποκτά κινητικότητα και δυναμική.

Α.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

