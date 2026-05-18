Κάτι φαίνεται στην ΕΔΕΚ

Κάτι φαίνεται να κινείται στην ΕΔΕΚ και όσοι παρακολουθούν τις εσωκομματικές διεργασίες το λένε πλέον ανοιχτά. Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις του Μάριου Χαννίδη σε Bella Luna στο Δάλι και Ρήγα Φεραίο στον Άγιο Δομέτιο είχαν πολύ περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι ανέμεναν ακόμη και οι διοργανωτές.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν ήταν μόνο η προσέλευση. Ήταν και τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν. Παλιά στελέχη, κομματικοί που τα τελευταία χρόνια κρατούσαν αποστάσεις αλλά και ΕΔΕΚίτες, που είχαν εξαφανιστεί από εκδηλώσεις και συνεστιάσεις, επανεμφανίστηκαν.

Στην ΕΔΕΚ αρκετοί μιλούν πλέον για σημάδια επανασυσπείρωσης, με την υποψηφιότητα Χαννίδη να δείχνει ότι αποκτά κινητικότητα και δυναμική.

Α.