Όλοι για έναν, ένας για όλους, όλοι για το «One Health»!

Clélia Chevrier Kolačko, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο

Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, 2026, η Γαλλία θα φιλοξενήσει τη Σύνοδος Κορυφής One Health, με σαφή προτεραιότητα τον εντοπισμό συγκεκριμένων, βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων για την πρόληψη των κινδύνων – υγειονομικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών – που απειλούν τους πληθυσμούς μας και τον πλανήτη μας.

Αυτή η Σύνοδος Κορυφής θα συγκεντρώσει στη Λυών περίπου πενήντα κράτη και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε να τοποθετηθεί η προσέγγιση One Health στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις και τους στενούς δεσμούς μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, αλλά και των φυτών και των οικοσυστημάτων. Η δράση σε έναν από αυτούς τους τομείς «υγείας» ισοδυναμεί με την προστασία των υπολοίπων. Υγεία, κλίμα, βιοποικιλότητα, νερό, διατροφή… Για να σπάσουμε τα στεγανά: ας τα συνδέσουμε!

Αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 3.000 άτομα για να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Γύρω από τους πολιτικούς ιθύνοντες, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, θα συγκεντρωθούν ηγέτες διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, εκατοντάδες επιστήμονες, επιχειρηματίες, παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα, εκλεγμένοι αξιωματούχοι, νέοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών κ.ά. Όλοι αυτοί είναι φορείς που έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση της υγείας των ζωντανών οργανισμών και του πλανήτη μας.

Αυτοί οι ειδικοί, από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, θα διοργανώσουν εκδηλώσεις που θα αναδείξουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν για την οικοδόμηση ενός υγιούς και ευημερούντος μέλλοντος.

Επιτάχυνση της έρευνας, εκπαίδευση, διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών, μείωση των ασθενειών που μεταδίδονται από ζώα ή έντομα, βελτίωση της διατροφής μας, προστασία της βιοποικιλότητας, μείωση της ρύπανσης, άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διασφάλιση της ψυχικής ευεξίας. Η επιζωοτική επιδημία αφθώδους πυρετού που έπληξε πολλές κυπριακές κτηνοτροφικές μονάδες τους τελευταίους μήνες, όπως και γαλλικές κτηνοτροφικές μονάδες το περασμένο φθινόπωρο, υπενθύμισε τη σημασία αυτών των προκλήσεων και την ανάγκη να δοθεί μια συντονισμένη και βιώσιμη απάντηση.

Αυτές οι ανησυχίες θα καθοδηγήσουν τις συζητήσεις της διεθνούς κοινότητας, ώστε κάθε πρόθεση να μετατραπεί σε κοινή, ουσιαστική και συνεκτική δράση για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης υγείας για όλους. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ: η υγεία του καθενός εξαρτάται από την υγεία όλων.

Ας ενωθούμε από σήμερα για να προλαμβάνουμε τους κινδύνους, ώστε να δράσουμε αποτελεσματικότερα.

Η προσέγγιση One Health πρέπει να γίνει ο οδηγός μας. Πρέπει να γίνει η πρώτη μας αντίδραση.