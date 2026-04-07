Atlantic: Κέρδη €20 εκατ. το 2025 και μέρισμα 17 σεντ

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της για το 2025 ανακοίνωσε η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, με το ΔΣ της εταιρείας να εισηγείται στην ετήσια γενική συνέλευση την παραχώρηση μερίσματος 17 σεντ ανά μετοχή.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους κατέγραψαν μεγάλη αύξηση και ανήλθαν σε €20,18 εκατ. έναντι €13,52 εκατ. το 2024. Η βελτίωση στην κερδοφορία οφείλεται στην σημαντική αύξηση των κερδών από εργασίες κατά 32,9% καθώς και στα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ύψους €10,77 εκατ. έναντι €6,66 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη από εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν σημαντική αύξηση 32,9% και ανήλθαν σε €8,00 εκατ. έναντι €6,02 εκατ. το 2024. Η αύξηση προέκυψε λόγω της αύξησης στο αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης.

Το αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης κατέγραψε αύξηση 24,4% και ανήλθε σε €9,56 εκατ. έναντι €7,69 εκατ. το 2024. Η αύξηση προέκυψε κυρίως λόγω της αύξησης στα έσοδα ασφάλισης κατά 5,3% και της μείωσης στα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης κατά 5,0% ως αποτέλεσμα τις μείωσης των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Τα έσοδα ασφάλισης ανήλθαν σε €27,50 εκατ. έναντι €26,12 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 5,3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεικτών ασφαλίστρων του κλάδου οχημάτων κατά 6,1% και του κλάδου περιουσίας 6,0%. Αύξηση 2,0% και 1,3% κατέγραψαν επίσης τα ασφάλιστρα των κλάδων υγείας και ευθύνης αντίστοιχα.

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2026 αποφάσισε να προτείνει προς έγκριση κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2026 την καταβολή μερίσματος ύψους 17,0 σεντ ανά μετοχή. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 14,5 σεντ ανά μετοχή. Το συνολικό μέρισμα ύψους €5,65 εκατ. πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 3 Νοεμβρίου 2025.