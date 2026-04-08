Τι μυαλά είναι αυτά

Τι έκανες πάλι Νίκο και άρχισαν να ουρλιάζουν οι λύκοι όλοι μαζί; Πάλι πάτησες τον κάλο της Άγκυρας; Την αποκάλεσες κατοχική δύναμη; Είπες πως δεν υπάρχει λύση χωρίς την αποχώρηση των στρατευμάτων; Όμως, είχαν συνηθίσει για πολύ καιρό να μην τα ακούνε αυτά από εσένα. Είχατε σταματήσει ακόμα και να τα αναφέρετε αυτά για να μην πληγεί η λύση. Διότι έτσι είχαν ζητήσει οι φίλοι σας οι Τουρκοκύπριοι, οι υποστηρικτές της λύσης και της ειρήνης, έτσι δεν είναι; Αν αποκαλούσατε την Τουρκία κατοχική δύναμη, πικραίνονταν μαζί σας. Όμως, δεν ήταν διαφορετικοί και οι δικοί σας υποστηρικτές της λύσης και της ειρήνης. Όπως και να έχει, ουσιαστικά και εσύ φρόντισες για μακρό χρονικό διάστημα να μην θίξεις την Τουρκία. Όμως, φαίνεται πως ενθουσιάστηκες μόλις είδες απέναντί σου τους ήρωες της ΕΟΚΑ. Σάστισαν οι λύκοι στην Άγκυρα μόλις είδαν ότι ξεθάρρεψες έτσι ξαφνικά. Όπως είπα, σε θεωρούσαν δειλό επειδή συμβιβαζόσουν και συμπεριφερόσουν πολύ ευγενικά. Αλλά άρχισαν να γελούν μόλις είδαν ότι ξαφνικά το παίζεις γεράκι. Και πάλι ενδύθηκαν τα ρούχα της εκδίκησης για να σε φοβίσουν. Άρχισαν εκείνο το γνωστό τροπάρι: «Μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ»! Ο Αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, κύριος Χουσεϊν Γιαϊμάν μίλησε από τις βουνοκορφές της πόλης Μπόλου. Ο άνθρωπος είναι στη φάση «πείτε σε εκείνο τον Νίκο να μαζέψει τα μυαλά του στο κεφάλι του». Τι θα γίνει αν δεν τα μαζέψει, λέει; Ο τουρκικός στρατός θα κατακτήσει το Κάστρο της Λάρνακας και θα χορέψει ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι εκεί, λέει! Ακριβώς όπως χόρεψαν στο Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος στις 20 Ιουλίου 1974. Ο κύριος Γιαϊμάν λέει ότι «η Ταξιαρχία Ορεινών Καταδρομών του Μπόλου είχε χορέψει ζεϊμπέκικο όταν απελευθέρωσε το Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος στην Κερύνεια το 1974». Και συνεχίζει: «Ο κύριος Χριστοδουλίδης, αν δεν θέλει να χορέψουν για άλλη μια φορά ζεϊμπέκικο οι ηρωικοί ορεινοί καταδρομείς του Μπόλου στη Λάρνακα, αν θέλει να χορέψουν τσιφτετέλι, σας λέω να συνεχίσετε αυτές τις αυθάδεις δηλώσεις σας».

Ιδού αυτό είναι. Μπορεί να έρθει ξαφνικά ένα βράδυ, λέει. Μπορεί, λέει, να χορέψει τσιφτετέλι και ζεϊμπέκικο στο Κάστρο της Λάρνακας. Νομίζει πως ο πόλεμος είναι παιχνίδι. Και επιπλέον, κάνει φιγούρα σαν να μην υπάρχει κανείς απέναντί του. Κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος την ώρα που πετάνε πάνω από το κεφάλι μας πύραυλοι βεληνεκούς τεσσάρων χιλιάδων χιλιομέτρων. Θα έρθει, λέει, στο Κάστρο της Λάρνακας και θα χορέψει ζεϊμπέκικο! Μη βιαστείτε να γελάσετε. Σταθείτε λίγο. Υπάρχει και χειρότερος απ’ αυτόν. Κάποιος που πετάνε πιο πολύ τα μυαλά του. Και αυτός είναι ο κύριος Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, αρθρογράφος της εφημερίδας «Γενί Σιαφάκ». Τι κάθεται και λέει…Αν, μετά από το Ιράν, το Ισραήλ σκέφτεται να επιτεθεί στην Τουρκία μαζί με τις ΗΠΑ, κοιτάξτε τι θα γίνει, λέει. Παραθέτει τα εξής ο άνθρωπος:

«Πρώτα θα κατακτήσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Ύστερα θα απελευθερώσουμε τη Δυτική Θράκη και μάλιστα θα κατακτήσουμε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά θα πάρουμε ολόκληρη την Κύπρο. Και στο τέλος θα αρχίσει το ουσιαστικό μέτωπο. Θα κατακτήσουμε το Ισραήλ. Το λέω ξεκάθαρα, θα το κατακτήσουμε. Θα αφανίσουμε το Τελ Αβίβ και θα απελευθερώσουμε την Ιερουσαλήμ. Θα στείλουμε εκατομμύρια στο Ισραήλ, δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο…»

Είδατε τι είναι τουρκικός νους;

Αυτός είναι ο τουρκικός νους, αλλά είναι παράξενος και ο ελληνικός νους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια συζήτηση στην ελληνική τηλεόραση. Αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς. Συζητείται η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας. Ο πολιτικός επιστήμονας Δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης, που εξ όσων αντιλαμβάνομαι είναι Κύπριος, συζητά με τον Έλληνα παρουσιαστή στην τηλεόραση. Ο Έλληνας υποστηρίζει ότι λέγονται υπερβολές για τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, ενώ ο Κύπριος το αντίθετο. Σύμφωνα με τον Χαραλαμπίδη, το Ισραήλ δεν τολμά να πολεμήσει με την Τουρκία. Τη φοβάται. Η συζήτηση στην τηλεόραση φτάνει μέχρι αλληλοκατηγορίες και προσβολές μάλιστα. Ο Έλληνας παρουσιαστής δεν πιστεύει ότι είναι τόσο ισχυρή η Τουρκία. Ποιον νίκησε άλλωστε η Τουρκία και πού. Δεν υπήρξε κανένας σοβαρός εχθρός εναντίον της. Πέτυχε τόσο εύκολη νίκη στην Κύπρο, επειδή την έπιασε στην πιο αδύναμη της στιγμή. Ο άνθρωπος τα λέει αυτά, όμως ο απέναντί του δεν υποχωρεί. Είναι βέβαιος ότι η Τουρκία διαθέτει μια ισχυρή στρατιωτική δομή.

Με συγχωρείτε που αφιέρωσα τη σημερινή στήλη σε αυτές τις ανοησίες. Πρέπει και εγώ να αναζητήσω άνθρωπο με ένα φανάρι μέρα μεσημέρι…