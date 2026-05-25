Πασιουρτίδης και Αλαμπρίτης οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης στη Λάρνακα - Οι έξι βουλευτές της επαρχίας

Οι Ανδρέας Πασιουρτίδης του ΑΚΕΛ και Πρόδρομος Αλαμπρίτης του ΔΗΣΥ, έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, στις εκλογές που διενεργήθηκαν χθες Κυριακή 24 Μαϊου για εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, τις δύο έδρες του ΔΗΣΥ κατέλαβαν η Αννίτα Δημητρίου, ως πρόεδρος του κόμματος, χωρίς σταυρούς προτίμησης και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης με 7.297 ψήφους

Από το ΑΚΕΛ τις δύο έδρες κατέλαβαν ο Ανδρέας Πασιουρτίδης με 7.698 ψήφους, ενώ ο Πανίκος Ξιούρουππας εκλέγεται για πρώτη φορά με 5.090 ψήφους.

Από το ΔΗΚΟ τη μία έδρα κατέλαβε ο Ανδρέας Αποστόλου με 3.679 ψήφους.

Τη μία έδρα του ΕΛΑΜ κατέλαβε ο εκ νέου ο Σωτήρης Ιωάννου με 3.158 ψήφους.