Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αναίρεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι η αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» δεν ήταν νομικά ορθή.

Αναίρεση της αποφυλάκισης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προτείνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με το σκεπτικό ότι αυτή δεν ήταν νομικά ορθή.

Η υπόθεση πλέον θα εισαχθεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της αναίρεσης.

Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, τότε το βούλευμα αποφυλάκισης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου αναμένεται να προσδιοριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

Και αυτό διότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών.

Ακόμη, σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτουν επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση του ευεργετήματος της υφ’ όρον απόλυσης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

